Полезная информация о Банджармасине
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Местное время в Банджармасине
01:5701
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Банджармасин
|По-английски
|Banjarmasin
|Столица региона
|Банджармасин является столицей региона
|Население города
|572 837 чел.
|Аэропорт
|Сьямсудин-Нур BDJ
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Банджармасин на карте
Банджармасин