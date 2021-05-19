Всё о Банджармасине

Полезная информация о Банджармасине

Что нужно знать о Банджармасине: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сьямсудин-Нур, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Банджармасине
01:5701
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаБанджармасин
По-английскиBanjarmasin
Столица регионаБанджармасин является столицей региона
Население города572 837 чел.
АэропортСьямсудин-Нур BDJ
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Банджармасин на карте

Банджармасин фото города
Банджармасин

Когда лучше лететь в Банджармасин

Расписание авиа-рейсов