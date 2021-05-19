Полезная информация о Батаме

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Местное время в Батаме
02:3222
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаБатам
По-английскиBatam
Население города1 164 352 чел.
АэропортХанг-Надим BTH
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота38 м. от уровня моря

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Батам

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