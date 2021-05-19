Полезная информация о Батаме
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Местное время в Батаме
02:3222
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Батам
|По-английски
|Batam
|Население города
|1 164 352 чел.
|Аэропорт
|Ханг-Надим BTH
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|38 м. от уровня моря
Где находится Батам на карте
Батам