Полезная информация о Бенгкулу
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Местное время в Бенгкулу
00:5707
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Бенгкулу
|По-английски
|Bengkulu
|Столица региона
|Бенгкулу является столицей региона
|Население города
|309 712 чел.
|Аэропорт
|Паданджкемилинг BKS
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря
Где находится Бенгкулу на карте
Бенгкулу