Всё о Бенгкулу

Полезная информация о Бенгкулу

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Местное время в Бенгкулу
00:5707
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаБенгкулу
По-английскиBengkulu
Столица регионаБенгкулу является столицей региона
Население города309 712 чел.
АэропортПаданджкемилинг BKS
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Бенгкулу на карте

Бенгкулу фото города
Бенгкулу

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