На машине 12 часов 3 отзыва Индивидуальная Погружение в культуру острова Ява Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок от $230 за человека На машине 10 часов 2 отзыва Индивидуальная Из Бали к древним храмам острова Ява Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта «Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества и молитв» от $250 за человека 14 часов Индивидуальная Ночное восхождение на вулкан Мерапи Начало: Ваш отель в городе Джокьякарта «Восхождение на один из самых активных вулканов планеты, расположенный на острове Ява, в Индонезии» Расписание: По договорённости $65 за человека Другие экскурсии Джакарты

