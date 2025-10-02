Индивидуальная
Погружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
Завтра в 07:00
3 окт в 07:00
от $230 за человека
Индивидуальная
Из Бали к древним храмам острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке
Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта
«Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества и молитв»
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
от $250 за человека
Индивидуальная
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Начало: Ваш отель в городе Джокьякарта
«Восхождение на один из самых активных вулканов планеты, расположенный на острове Ява, в Индонезии»
Расписание: По договорённости
3 окт в 17:00
4 окт в 09:00
$65 за человека
