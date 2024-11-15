10 часов
Индивидуальная
Из Бали к древним храмам острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке
Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
от $250 за человека
12 часов
Индивидуальная
Погружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
Завтра в 07:00
12 фев в 07:00
от $230 за человека
14 часов
Индивидуальная
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Начало: Ваш отель в городе Джокьякарта
Расписание: По договорённости
13 фев в 09:00
14 фев в 09:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалимов15 ноября 2024Замечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому цена экскурсии оправдана и стоит своих денег
- ЖЖанна11 февраля 2023Хорошая видовая экскурсия. Когда мы попросили гида заехать в еще один храм, он с радостью согласился. Нас не торопили, давали
Ответы на вопросы от путешественников по Джакарте в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джакарте
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Джакарте в феврале 2025
Сейчас в Джакарте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Джакарте? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии на русском языке