Индивидуальные экскурсии в Джакарте с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Джакарте на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Бали к древним храмам острова Ява
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Из Бали к древним храмам острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке
Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
от $250 за человека
Погружение в культуру острова Ява
На машине
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
Погружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
Завтра в 07:00
12 фев в 07:00
от $230 за человека
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
14 часов
Индивидуальная
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Начало: Ваш отель в городе Джокьякарта
Расписание: По договорённости
13 фев в 09:00
14 фев в 09:00
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галимов
    15 ноября 2024
    Из Бали к древним храмам острова Ява
    Замечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому цена экскурсии оправдана и стоит своих денег
    Замечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому ценаЗамечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому ценаЗамечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому ценаЗамечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому ценаЗамечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому цена
  • Ж
    Жанна
    11 февраля 2023
    Из Бали к древним храмам острова Ява
    Хорошая видовая экскурсия. Когда мы попросили гида заехать в еще один храм, он с радостью согласился. Нас не торопили, давали
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    время насладиться постройками и видами. Экскурсия и заявлена, как видовая, но если бы было побольше информации о храмах и истории государства, было бы просто замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Джакарте в категории «Индивидуальные»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Бали к древним храмам острова Ява
  2. Погружение в культуру острова Ява
  3. Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Сколько стоит экскурсия по Джакарте в феврале 2025
Сейчас в Джакарте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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