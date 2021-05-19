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Полезная информация о Джаяпуре

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Местное время в Джаяпуре
02:5730
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаДжаяпура
По-английскиJayapura
Столица регионаДжаяпура является столицей региона
Население города134 895 чел.
АэропортСентани DJJ
Часовой поясAsia/Jayapura
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Джаяпура на карте

Джаяпура фото города
Джаяпура

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