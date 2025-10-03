Найдено 3 экскурсии в категории « Буддистские храмы » в Джокьякарте на русском языке, цены от $230, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

На машине 12 часов 3 отзыва Индивидуальная Погружение в культуру острова Ява Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок «В центре Явы вы посетите «восьмое чудо света» — крупнейший в мире буддистский храм Боробудур» от $230 за человека На машине 10 часов 2 отзыва Индивидуальная Древние храмы острова Ява Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта «Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры» от $295 за человека На машине 11 часов 15% Индивидуальная Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур Вдохновляющее путешествие в мир буддизма и индуизма - из Джокьякарты Начало: У вашего отеля «Вы подниметесь по ступеням самого большого буддийского храма в мире» от $243 $285 за человека Другие экскурсии Джокьякарты

Ответы на вопросы от путешественников по Джокьякарте в категории «Буддистские храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джокьякарте Погружение в культуру острова Ява Древние храмы острова Ява Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Джокьякарте в октябре 2025 Сейчас в Джокьякарте в категории "Буддистские храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 295 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5

Экскурсии на русском языке в Джокьякарте (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Буддистские храмы», 5 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь