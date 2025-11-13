Вы отправитесь в путешествие на 1200 лет назад — во времена, когда остров Ява был центром буддизма и индуизма. Узнаете о древней философии, легендах и тайнах, скрытых в каменной резьбе. Восхождение по ступеням Боробудура станет путешествием к духовной Нирване, а прогулка по Прамбанану — встречей с мифами, богами и символами.

Описание экскурсии

Храм Боробудур — путь к просветлению

Вы подниметесь по ступеням самого большого буддийского храма в мире. Узнаете, почему он построен в виде мандалы, что означает каждый из 10 уровней, какие тайны скрывают засыпанные барельефы и почему здесь так много женских образов. И конечно, подниметесь «до Нирваны».

Храм Мендут — место силы

Небольшой, но действующий буддийский храм, где до сих пор проходят молитвы. Здесь царит особенная тишина, а фигура Будды — одна из самых выразительных на Яве.

Прамбанан — индуистское великолепие

Огромный комплекс с более чем 200 храмами. Мы поговорим о богах Шиве, Вишну и Брахме, пройдём среди древних скульптур и обсудим красивую и печальную легенду о Лоро Джонгранг. Вы увидите, как в каменной резьбе переплетаются индийские эпосы и местные мотивы. И узнаете, как индуизм и буддизм мирно сосуществовали на острове.

Вулканы, джунгли и энергетика острова

На фоне храмов открываются виды на действующий вулкан Мерапи, зелёные холмы и рисовые поля. Мы будем перемещаться на комфортабельном автомобиле, а по пути я расскажу, как природные катаклизмы изменили судьбу этих мест.

Обед включён

Во время экскурсии у нас будет вкусный обед в местном кафе — он уже включён в стоимость.

Примерный тайминг

7:45–9:45 — дорога в храм Боробудур

9:45–11:15 — посещение храма Боробудур

11:15–13:00 — дорога в храм Мендут

13:00–14:00 — обед

14:00–14:45 — посещение храма Мендут

14:45–15:00 — дорога в храмовый комплекс Прамбанан

15:00–16:30 — посещение храмового комплекса Прамбанан

16:30 — обратный трансфер в аэропорт или отель

Организационные детали