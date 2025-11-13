Вдохновляющее путешествие в мир буддизма и индуизма - из Джокьякарты
Вы отправитесь в путешествие на 1200 лет назад — во времена, когда остров Ява был центром буддизма и индуизма. Узнаете о древней философии, легендах и тайнах, скрытых в каменной резьбе.
Восхождение по ступеням Боробудура станет путешествием к духовной Нирване, а прогулка по Прамбанану — встречей с мифами, богами и символами.
Описание экскурсии
Храм Боробудур — путь к просветлению
Вы подниметесь по ступеням самого большого буддийского храма в мире. Узнаете, почему он построен в виде мандалы, что означает каждый из 10 уровней, какие тайны скрывают засыпанные барельефы и почему здесь так много женских образов. И конечно, подниметесь «до Нирваны».
Храм Мендут — место силы
Небольшой, но действующий буддийский храм, где до сих пор проходят молитвы. Здесь царит особенная тишина, а фигура Будды — одна из самых выразительных на Яве.
Прамбанан — индуистское великолепие
Огромный комплекс с более чем 200 храмами. Мы поговорим о богах Шиве, Вишну и Брахме, пройдём среди древних скульптур и обсудим красивую и печальную легенду о Лоро Джонгранг. Вы увидите, как в каменной резьбе переплетаются индийские эпосы и местные мотивы. И узнаете, как индуизм и буддизм мирно сосуществовали на острове.
Вулканы, джунгли и энергетика острова
На фоне храмов открываются виды на действующий вулкан Мерапи, зелёные холмы и рисовые поля. Мы будем перемещаться на комфортабельном автомобиле, а по пути я расскажу, как природные катаклизмы изменили судьбу этих мест.
Обед включён
Во время экскурсии у нас будет вкусный обед в местном кафе — он уже включён в стоимость.
Примерный тайминг
7:45–9:45 — дорога в храм Боробудур 9:45–11:15 — посещение храма Боробудур 11:15–13:00 — дорога в храм Мендут 13:00–14:00 — обед 14:00–14:45 — посещение храма Мендут 14:45–15:00 — дорога в храмовый комплекс Прамбанан 15:00–16:30 — посещение храмового комплекса Прамбанан 16:30 — обратный трансфер в аэропорт или отель
Организационные детали
Поедем на Toyota Innova или Toyota Hiace
Обед включён в стоимость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юсуф — ваш гид в Джокьякарте
Привет! Меня зовут Юсуф, с 2015 года я помогаю путешественникам со всего мира открывать для себя удивительный остров Ява. Я — русскоязычный гид, влюблённый в свой родной край, и с радостью покажу вам настоящую Индонезию — живую, яркую, многогранную.
радостью покажу вам настоящую Индонезию — живую, яркую, многогранную.
Мне доверяли организацию отдыха известные российские путешественники, артисты и даже съёмочная группа программы «Орел и Решка». На экскурсиях со мной вы не просто осмотрите достопримечательности — вы прочувствуете дух Явы, узнаете о жизни местных жителей, услышите легенды и исторические факты, которые не найдёте в путеводителях.
Буду рад стать вашим проводником на Яве и сделать ваше путешествие по-настоящему незабываемым!