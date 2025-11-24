Ява — удивительный остров, на котором соседствуют джунгли и действующие вулканы, древние храмы и дворцы.Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества

и молитв. Вы прогуляетесь среди уникальных каменных барельефов, повествующих о жизни Индонезии. Увидите архитектурное чудо, храм Прамбанан, включённый в список ЮНЕСКО. А ещё понаблюдаете за работой ремесленных мастеров и попробуете блюда яванской кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Боробудур: путь Будды

Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры. Здесь сохранилось больше 500 статуй Будды, и прикосновение к каждой приносит счастье, согласно древнему поверью. Храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение нирваны. На стенах вы увидите уникальные каменные барельефы, повествующие о жизни Будды и быте местных жителей.

Прамбанан: архитектурное чудо острова

Затем вы окажетесь у храма Прамбанан, расположенного в центре острова. Это не просто храм, а сохранившийся памятник Всемирного наследия и архитектурное чудо, поражающее своими масштабами. Он состоит из 200 храмов и святилищ, последние из которых возведены во времена средневекового государства Матарам. Вы пройдётесь по самым важным отреставрированным храмам Прамбанана и почувствуете дух древней индонезийской культуры.

А после прогулки попробуете блюда яванской кухни, увидите, как работают индонезийские мастера в ремесленном центре и сможете заглянуть в местные торговые лавки.

Организационные детали