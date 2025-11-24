Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте
Ява — удивительный остров, на котором соседствуют джунгли и действующие вулканы, древние храмы и дворцы.
Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества читать дальше
и молитв. Вы прогуляетесь среди уникальных каменных барельефов, повествующих о жизни Индонезии. Увидите архитектурное чудо, храм Прамбанан, включённый в список ЮНЕСКО. А ещё понаблюдаете за работой ремесленных мастеров и попробуете блюда яванской кухни.
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Боробудур: путь Будды
Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры. Здесь сохранилось больше 500 статуй Будды, и прикосновение к каждой приносит счастье, согласно древнему поверью. Храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение нирваны. На стенах вы увидите уникальные каменные барельефы, повествующие о жизни Будды и быте местных жителей.
Прамбанан: архитектурное чудо острова
Затем вы окажетесь у храма Прамбанан, расположенного в центре острова. Это не просто храм, а сохранившийся памятник Всемирного наследия и архитектурное чудо, поражающее своими масштабами. Он состоит из 200 храмов и святилищ, последние из которых возведены во времена средневекового государства Матарам. Вы пройдётесь по самым важным отреставрированным храмам Прамбанана и почувствуете дух древней индонезийской культуры.
А после прогулки попробуете блюда яванской кухни, увидите, как работают индонезийские мастера в ремесленном центре и сможете заглянуть в местные торговые лавки.
Организационные детали
Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. В поездке вас будет сопровождать гид-балиец, готовый помочь с организационными вопросами. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом
В стоимость входит транспорт на острове, входные билеты по программе, обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт или отель города Джокьякарта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Джокьякарте
Провели экскурсии для 1938 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Надежда
24 ноя 2025
На острове мы были 2 дня. В первый день на джипах посетили вулкан, а затем проехали и погуляли в прекрасном замечательном парке, который расположен на холме, с вершины которого открывается вид читать дальше
на весь город Джокьякарта,с вершины другого холма полюбовались грандиозным видом Индийского океана. По пути пообедали в ресторане, где нам сказали,что здесь останавливался Обама. Нас удивило и обрадовало, что в ресторане надо снять обувь. Надо сказать, что где бы мы ни были, везде чистота, везде есть вода, мыло, бумага,- все для того, чтобы было безопасно и комфортно. Наш гид Джопен плохо владел русским языком, но это нам не мешало понимать друг друга и прекрасно провести время в этой поездке. Во второй день мы посетили грандиозные древние храмы Барабудор и Парабанан. Они стоят того, чтобы посетить их за тридевять земель. Люди дружелюбны, мы для них интересны, поскольку на них не похожи. Мы получили от этих двух дней полное удовлетворение. Отдельно хочется отметить водителей, их профессионализм. Организовано все очень четко и профессионально. Русских туристов там мало. Поезжайте, посмотрите на другую цивилизацию.
И
Илья
15 ноя 2024
Замечательная обзорная экскурсия по храмовым комплексам, стоимость посещения храмов для иностранных туристов достаточно дорогая, поэтому цена экскурсии оправдана и стоит своих денег
Ж
Жанна
11 фев 2023
Хорошая видовая экскурсия. Когда мы попросили гида заехать в еще один храм, он с радостью согласился. Нас не торопили, давали время насладиться постройками и видами. Экскурсия и заявлена, как видовая, но если бы было побольше информации о храмах и истории государства, было бы просто замечательно!