Остров Ява, единственный султанат Индонезии, разительно отличается от других провинций жизненным укладом, культурными особенностями и потрясающей архитектурой. Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, прикоснётесь к природной красоте и традициям острова.

Боробудур — цитадель буддизма

В центре Явы вы посетите «восьмое чудо света» — крупнейший в мире буддистский храм Боробудур. Вы увидите сотни статуй Будды, рассмотрите барельефы на религиозные сюжеты и узнаете, почему Боробудур возведён в форме мандалы. Я расскажу вам, какие обряды проходят в храме паломники со всего мира и что вас ждет, если прикоснуться к каждой статуе Будды на верхнем ярусе.

Храмовая архитектура и религии острова Ява

Вы посетите известные на весь мир комплекс древних буддийских и индуистских храмов — археологический парк Прамбанан. Особое внимание мы уделим главному сокровищу комплекса, храму Лара Джонгранг. Это грандиозное сооружение потрясающе смотрится издалека, но мы обязательно подойдем поближе, чтобы рассмотреть каменные барельефы, которые иллюстрируют индонезийскую версию эпоса Рамаяна.

