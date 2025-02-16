Остров Ява, единственный султанат Индонезии, разительно отличается от других провинций жизненным укладом, культурными особенностями и потрясающей архитектурой.
Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, прикоснётесь к природной красоте и традициям острова.
Описание экскурсии
Боробудур — цитадель буддизма
В центре Явы вы посетите «восьмое чудо света» — крупнейший в мире буддистский храм Боробудур. Вы увидите сотни статуй Будды, рассмотрите барельефы на религиозные сюжеты и узнаете, почему Боробудур возведён в форме мандалы. Я расскажу вам, какие обряды проходят в храме паломники со всего мира и что вас ждет, если прикоснуться к каждой статуе Будды на верхнем ярусе.
Храмовая архитектура и религии острова Ява
Вы посетите известные на весь мир комплекс древних буддийских и индуистских храмов — археологический парк Прамбанан. Особое внимание мы уделим главному сокровищу комплекса, храму Лара Джонгранг. Это грандиозное сооружение потрясающе смотрится издалека, но мы обязательно подойдем поближе, чтобы рассмотреть каменные барельефы, которые иллюстрируют индонезийскую версию эпоса Рамаяна.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле с водителем
- В аэропорту Джокьякарты вас встречает русскоязычный гид из нашей команды, который будет сопровождать вас весь день
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Джокьякарте
Провели экскурсии для 219 туристов
Привет! Меня зовут Ольга. Наша команда работает на замечательном острове Бали в Индонезии и мы организовываем не только стандартные программы экскурсий, но и предлагаем индивидуальные варианты досуга на острове, а также за его пределами, исходя из ваших пожеланий. Ждем вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
16 фев 2025
Прекрасная поездка) давно не была на Яве, но эмоций, как в первый раз)
Н
Надежда
8 окт 2024
Отличная экскурсия! Ожидание =реальность. Читала отзывы и ко всему была готова. Организовано все четко! Гид отличный. Я довольна.
С
Сергей
22 июн 2019
Прамбанан и Боробудур увидеть стоит, места очень живописные. Из минусов мы отметили высокую стоимость, много времени на дорогу, толпы туристов. Дворец султана не очень впечатлил. Не удалось посетить сувенирные магазины Прамбанан и Боробудур, а они должны быть на объектах под охраной ЮНЕСКО. Заезды на шоппинг просьба согласовывать в начале экскурсии или написать о них в программе.
