Индивидуальная
Древние храмы острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте
Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $295 за человека
Индивидуальная
Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур
Вдохновляющее путешествие в мир буддизма и индуизма - из Джокьякарты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $285 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан
Путешествие в духовное сердце Явы
Начало: В аэропорту или лобби отеля
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $285 за человека
