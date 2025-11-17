Откройте для себя два величайших храма Индонезии — буддийский Боробудур и индуистский Прамбанан! Вы познакомитесь с религиозным и культурным наследием Явы, прикоснётесь к древним легендам и насладитесь завораживающими видами священных храмов, окружённых джунглями и вулканами.
Описание экскурсии
Боробудур — крупнейший буддийский храм в мире. Комплекс возвышается среди холмов и джунглей и состоит из девяти уровней, символизирующих путь к просветлению. Здесь царит особая тишина и гармония, а вид с верхней террасы — один из лучших на Яве. Вместе мы семикратно пройдем все уровни по периметру и прикоснёмся к каждой статуе Будды. По легенде, это помогает обрести счастье.
Прамбанан — главный индуистский храм Индонезии. Его стройные шпили устремляются в небо, а стены покрыты каменной резьбой с мифами и легендами. Комплекс состоит из множества храмов, среди которых особенно выделяются храмы Шивы, Вишну и Брахмы.
Вы узнаете:
Как был построен храм Боробудур более 1200 лет назад
Чем индуистский храм Прамбанан отличается от буддийского Боробудура
Легенду о принцессе Лоро Джонггранг и её связи с храмом Прамбанан
Что произошло с храмами после извержений вулканов и землетрясений
Как сосуществовали разные религии на Яве и почему это важно до сих пор
Примерный тайминг
8:00 — встреча в аэропорту или у отеля, выезд к храму Боробудур 9:30–11:30 — храм Боробудур 11:30–12:00 — остановка на местном рынке или на кофе по пути 12:00–14:00 — храм Прамбанан 14:00–16:00 — возвращение в отель или аэропорт
Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.
Организационные детали
Поедем на Toyota Avanza или Toyota HiAce
Отдельно оплачиваются билеты на самолёт с Бали — около $85 с чел., а также обед — по желанию
По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды. Он встретит вас в аэропорту Джокьякарты или в лобби вашего отеля
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Джокьякарте
Провёл экскурсии для 1177 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и читать дальше
с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях.
Наши экскурсии не «поставлены на поток» — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И, возможно, захотели вернуться.