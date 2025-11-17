Откройте для себя два величайших храма Индонезии — буддийский Боробудур и индуистский Прамбанан! Вы познакомитесь с религиозным и культурным наследием Явы, прикоснётесь к древним легендам и насладитесь завораживающими видами священных храмов, окружённых джунглями и вулканами.

Описание экскурсии

Боробудур — крупнейший буддийский храм в мире. Комплекс возвышается среди холмов и джунглей и состоит из девяти уровней, символизирующих путь к просветлению. Здесь царит особая тишина и гармония, а вид с верхней террасы — один из лучших на Яве. Вместе мы семикратно пройдем все уровни по периметру и прикоснёмся к каждой статуе Будды. По легенде, это помогает обрести счастье.

Прамбанан — главный индуистский храм Индонезии. Его стройные шпили устремляются в небо, а стены покрыты каменной резьбой с мифами и легендами. Комплекс состоит из множества храмов, среди которых особенно выделяются храмы Шивы, Вишну и Брахмы.

Вы узнаете:

Как был построен храм Боробудур более 1200 лет назад

Чем индуистский храм Прамбанан отличается от буддийского Боробудура

Легенду о принцессе Лоро Джонггранг и её связи с храмом Прамбанан

Что произошло с храмами после извержений вулканов и землетрясений

Как сосуществовали разные религии на Яве и почему это важно до сих пор

Примерный тайминг

8:00 — встреча в аэропорту или у отеля, выезд к храму Боробудур

9:30–11:30 — храм Боробудур

11:30–12:00 — остановка на местном рынке или на кофе по пути

12:00–14:00 — храм Прамбанан

14:00–16:00 — возвращение в отель или аэропорт

Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.

Организационные детали