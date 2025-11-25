Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали
Подняться к вулканам Бромо и Иджен, полюбоваться живописными водопадами и посетить знаковые храмы
Начало: Аэропорт Джокьякарты, время зависит от времени ваш...
9 фев в 10:00
$1490 за человека
Большое индонезийское путешествие: острова Ява, Бали, Флорес и Комодо
Осмотреть главные храмы, подняться на Бромо и Иджен, увидеть комодских варанов
Начало: Аэропорт Джокьякарты, время зависит от времени ваш...
9 фев в 10:00
$1840 за человека
Гранд-тур по островам Индонезии: главные святыни, вулканы, острова и Парад демонов
Встретить балийский Новый год, увидеть парад Ого-ого и подняться на вулканы Бромо и Иджен
Начало: Аэропорт Джокьякарты, до 13:00
9 мар в 08:00
$2490 за человека
