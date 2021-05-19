Полезная информация о Кендари

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Местное время в Кендари
04:3323
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаКендари
По-английскиKendari
Столица регионаКендари является столицей региона
Население города195 006 чел.
АэропортУолтер Монгинсиди KDI
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота2 м. от уровня моря

Где находится Кендари на карте

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