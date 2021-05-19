Полезная информация о Кендари
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Местное время в Кендари
04:3323
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Кендари
|По-английски
|Kendari
|Столица региона
|Кендари является столицей региона
|Население города
|195 006 чел.
|Аэропорт
|Уолтер Монгинсиди KDI
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|2 м. от уровня моря
Где находится Кендари на карте
Кендари