Полезная информация о Маланге
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Местное время в Маланге
03:3329
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Маланг
|По-английски
|Malang
|Население города
|746 716 чел.
|Аэропорт
|Маланг MLG
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|452 м. от уровня моря
Где находится Маланг на карте
Маланг