Полезная информация о Маланге

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Местное время в Маланге
03:3329
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаМаланг
По-английскиMalang
Население города746 716 чел.
АэропортМаланг MLG
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота452 м. от уровня моря

Где находится Маланг на карте

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Маланг

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