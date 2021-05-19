Полезная информация о Манадо
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Местное время в Манадо
01:5800
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Манадо
|По-английски
|Manado
|Столица региона
|Манадо является столицей региона
|Население города
|451 893 чел.
|Аэропорт
|Манадо MDC
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Манадо на карте
Манадо