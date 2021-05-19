Полезная информация о Манадо

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Местное время в Манадо
01:5800
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаМанадо
По-английскиManado
Столица регионаМанадо является столицей региона
Население города451 893 чел.
АэропортМанадо MDC
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота10 м. от уровня моря

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