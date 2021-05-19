Полезная информация о Медане

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Местное время в Медане
03:3336
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаМедан
По-английскиMedan
Столица регионаМедан является столицей региона
Население города1 750 971 чел.
АэропортыКуала-Наму KNO, Polonia MES
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Медан на карте

Медан фото города
Медан

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