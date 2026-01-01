Описание тура
Внимание! Тур состоится от 3 человек. Добро пожаловать на Бали! Вас ждёт 13 дней потрясающего в меру активного отдыха. За это время Вы посетите 4 острова Индонезии (Бали, Нуса Пенида, Ява, Флорес, Комодо), увидите их главные достопримечательности, узнаете об уникальной культуре, кухне и традициях этих прекрасных островов.
Увидите самые красивые водопады Tegenungan, Uma Anyar
Побываете на видовых точках и самых красивых пляжах
Побываете на острове Ява, а так же покорите вулкан Иджен
Увидите Комодских Варанов и пляж с розовым песком
Искупаетесь в море Флорес на красивом пляже острова Флорес
Побываете в лесу обезьян
Посетите знаменитые рисовые терассы Tegallalang
Побываете в горах Бали на смотровой площадке Лаханган свит, водном дворце Тирта Ганга, отдаленном от туристических мест пляже Вирджин
Прогуляетесь по пляжам с белым и черным песком
Побываете на острове Нуса Пенида с ее знаменитыми пляжами Даймонд Бич, ангел биллабонг, брокен бич, клингкинг бич
Попробуете Балийскую кухню в лучших локальных заведениях острова Бали
Посетите храм Улувату
Позагораете на шикарных пляжах южного Бали (Меласти, Пандава)
Побываете в комплексе Гаруда Вишну
Заедете на рыбный рынок и отведаете свежих морепродуктов, которые приготовят в соседних кафе
Прогуляемся по уютным улочкам города Лабуан Баджио на острове Флорес
Побываете на настоящем балийском массаже
Фотосессии по всех красивых локациях. Авторский тур 5 островов Индонезии предлагает уникальные возможности для изучения культуры, природы и истории этой удивительной страны. Если вы хотите провести незабываемое путешествие, то этот авторский тур - идеальный выбор для вас.
Внимание! Если Вы не посещаете какую либо экскурсию находясь в Индонезии, то мы возвращаем ее стоимость Вам.
Программа тура по дням
Прилет на Бали. Заселение в отель. Знакомство
Встреча в аэропорту, трансфер в отель, отдых. Вечером общая встреча, знакомство.
Убуд, Лес обезьян, Рисовые терассы, водопады
Посещаем город Убуд, рисовые терассы Tegallalang, Лес обезьян, рынок Убуда, прогулка по городу, водопады Tegenungan и Uma Anyar
Релакс день. Массаж
Релакс день на одном из самых красивых пляжей на юге Бали Меласти. Сеанс массажа вечером.
Остров Нуса Пенида
Посещение острова Нуса Пенида побываем в 4х локациях: Даймонд Бич, ангел биллабонг, брокен бич, клингкинг бич
Комплекс Гаруда Вишну, пляж Дримленд, храм Улувату
Посетим южную часть Бали - Букит. (Комплекс Гаруду Вишна, пляж Дримленд а на закате храм Улувату)
День отдыха. Посещаем пляж Меласти
Самый красивый и спокойный пляж Бали.
Подъем на вулкан Иджен
Посещение острова Ява - подъем на вулкан Иджен (возьмите головной убор, удобную обувь, теплую одежду). Вернетесь в отель на Бали к 16.00
Посещение острова Флорес
прогулка по городу Лабуан Баджио, пляжный отдых
Остров Комодо
Посещаем остров Padar, пляж с розовым песком, сам остров Комодо с комодскими Варанами, необитаемыq атол Makasar, снорклинг с мантами, снорклинг с черепахами на острове Siaba
Вылет с острова Флорес. Свободное время
День отлета на Бали. Вечером свободное время.
Свободный день. Вечером выезд на Яву
до 18 часов у Вас свободное время (по желанию, можно съездить на рыбный рынок, купить морепродукты и рядом с рынком их приготовят в кафе), в 18.00 выезд на Яву (дорога к вулкану Иджен)
Выселение из отеля, трансфер в Аэропорт
Вот и последний день нашего путешествия мы завтракаем, кидаем монетку в океан и прощаемся с Индонезией!
Дворец Тирта Ган, горных локаций, пляжа Вирджин
В 8:00 выезжаем на экскурсию на комфортном автомобиле в водный дворец, там гуляем, фотографируемся, кормим рыб и далее едем на красивую горную локацию, там фотографируемся, гуляем и отправляемся на отдаленный пляж с белым песком Вирджин, на пляже загораем, купаемся, кушаем и на обратном пути заезжаем на пляж с черным песком. В 18 часов вернемся в отель.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер в аэропорт и обратно в первый и последний день программы
- Посещение горных смотровых
- Посещение водного дворца Тирта Ганга
- Посещение и входные билеты на пляжи Меласти, Пандава, Вирджин
- Групповые трансферы по всем заявленным локациям
- Медицинская страховка от Сбербанк страхование на 60000
- Проживание в отелях с завтраками
- Посещение островов Флорес и Комодо (билеты на самолет)
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Перелет Москва Денпасар 1000-1200 (поможем найти самый выгодный вариант, при раннем бронировании цены на авиа дешевле)
- Виза (ставится в аэропорту прилета) 35
- Питание (обеды и ужины) 15-20/день
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Личные расходы - по желанию
О чём нужно знать до поездки
Спф- крем защитный 50, крем после загара, успокаивающий.
Тапочки-коралки для плаванья и удобного захода в океан.
Удобная обувь для трекинга на вулканы. Подойдут кроссовки, но только с трекинговой (не гладкой) подошвой. Кеды не надо брать.
Головные уборы
Солнцезащитные очки
Для плаванья в океане не меньше 2 купальных костюмов, влажность большая и одежда сохнет на острове все долго.
Одежду легкую, закрывающую руки и плечи из хлопковых и льняных тканей.
Тёплую одежду на утренние восхождения (толстовку, дождевик, запасную футболку): погода на верху вулкана опускается до 8-10 градусов.
Для снорклинга: маска для плаванья (в аренду есть, но не всегда хорошего качества, хотя мне попадались только хорошие). Продаются на Озоне и Вб
Личную аптечку!
На Бали может быть острая пища, берите препараты для желудка.
Аэрозоль от комаров, могут быть на островах.
Пожелания к путешественнику
Наиболее сложное в нашем туре - это поход на вулкан Иджен. Учитывая, что остановки для отдыха будут частными, то восхождение сможет совершить любой человек даже без специальной подготовки. Подъем на вулкан 3 часа и спуск в кратер 1 час. Обратно так же по времени.
Визы
Виза оформляется по прибытию в аэропорт, стоимость 35$. Для въезда на остров Бали (Индонезия) требуется оформление визы для граждан России, Белоруссии и Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии если срок пребывания не превышает 30 дней. Нужно Предоставить Обратный Билет