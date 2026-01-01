5 островов Индонезии (Бали, Нуса-Пенида, Ява, Флорес, Комодо) - 13 дней

За 13 дней вы посетите 5 островов, покорите 1 вулкан, увидите водопады, пляжи и памятники культуры
Описание тура

Внимание! Тур состоится от 3 человек. Добро пожаловать на Бали! Вас ждёт 13 дней потрясающего в меру активного отдыха. За это время Вы посетите 4 острова Индонезии (Бали, Нуса Пенида, Ява, Флорес, Комодо), увидите их главные достопримечательности, узнаете об уникальной культуре, кухне и традициях этих прекрасных островов.

Увидите самые красивые водопады Tegenungan, Uma Anyar

Побываете на видовых точках и самых красивых пляжах

Побываете на острове Ява, а так же покорите вулкан Иджен

Увидите Комодских Варанов и пляж с розовым песком

Искупаетесь в море Флорес на красивом пляже острова Флорес

Побываете в лесу обезьян

Посетите знаменитые рисовые терассы Tegallalang

Побываете в горах Бали на смотровой площадке Лаханган свит, водном дворце Тирта Ганга, отдаленном от туристических мест пляже Вирджин

Прогуляетесь по пляжам с белым и черным песком

Побываете на острове Нуса Пенида с ее знаменитыми пляжами Даймонд Бич, ангел биллабонг, брокен бич, клингкинг бич

Попробуете Балийскую кухню в лучших локальных заведениях острова Бали

Посетите храм Улувату

Позагораете на шикарных пляжах южного Бали (Меласти, Пандава)

Побываете в комплексе Гаруда Вишну

Заедете на рыбный рынок и отведаете свежих морепродуктов, которые приготовят в соседних кафе

Прогуляемся по уютным улочкам города Лабуан Баджио на острове Флорес

Побываете на настоящем балийском массаже

Фотосессии по всех красивых локациях. Авторский тур 5 островов Индонезии предлагает уникальные возможности для изучения культуры, природы и истории этой удивительной страны. Если вы хотите провести незабываемое путешествие, то этот авторский тур - идеальный выбор для вас.

Внимание! Если Вы не посещаете какую либо экскурсию находясь в Индонезии, то мы возвращаем ее стоимость Вам.

Программа тура по дням

1 день

Прилет на Бали. Заселение в отель. Знакомство

Встреча в аэропорту, трансфер в отель, отдых. Вечером общая встреча, знакомство.

2 день

Убуд, Лес обезьян, Рисовые терассы, водопады

Посещаем город Убуд, рисовые терассы Tegallalang, Лес обезьян, рынок Убуда, прогулка по городу, водопады Tegenungan и Uma Anyar

3 день

Релакс день. Массаж

Релакс день на одном из самых красивых пляжей на юге Бали Меласти. Сеанс массажа вечером.

4 день

Остров Нуса Пенида

Посещение острова Нуса Пенида побываем в 4х локациях: Даймонд Бич, ангел биллабонг, брокен бич, клингкинг бич

5 день

Комплекс Гаруда Вишну, пляж Дримленд, храм Улувату

Посетим южную часть Бали - Букит. (Комплекс Гаруду Вишна, пляж Дримленд а на закате храм Улувату)

6 день

День отдыха. Посещаем пляж Меласти

Самый красивый и спокойный пляж Бали.

7 день

Подъем на вулкан Иджен

Посещение острова Ява - подъем на вулкан Иджен (возьмите головной убор, удобную обувь, теплую одежду). Вернетесь в отель на Бали к 16.00

8 день

Посещение острова Флорес

прогулка по городу Лабуан Баджио, пляжный отдых

9 день

Остров Комодо

Посещаем остров Padar, пляж с розовым песком, сам остров Комодо с комодскими Варанами, необитаемыq атол Makasar, снорклинг с мантами, снорклинг с черепахами на острове Siaba

10 день

Вылет с острова Флорес. Свободное время

День отлета на Бали. Вечером свободное время.

11 день

Свободный день. Вечером выезд на Яву

до 18 часов у Вас свободное время (по желанию, можно съездить на рыбный рынок, купить морепродукты и рядом с рынком их приготовят в кафе), в 18.00 выезд на Яву (дорога к вулкану Иджен)

12 день

Выселение из отеля, трансфер в Аэропорт

Вот и последний день нашего путешествия мы завтракаем, кидаем монетку в океан и прощаемся с Индонезией!

13 день

Дворец Тирта Ган, горных локаций, пляжа Вирджин

В 8:00 выезжаем на экскурсию на комфортном автомобиле в водный дворец, там гуляем, фотографируемся, кормим рыб и далее едем на красивую горную локацию, там фотографируемся, гуляем и отправляемся на отдаленный пляж с белым песком Вирджин, на пляже загораем, купаемся, кушаем и на обратном пути заезжаем на пляж с черным песком. В 18 часов вернемся в отель.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер в аэропорт и обратно в первый и последний день программы
  • Посещение горных смотровых
  • Посещение водного дворца Тирта Ганга
  • Посещение и входные билеты на пляжи Меласти, Пандава, Вирджин
  • Групповые трансферы по всем заявленным локациям
  • Медицинская страховка от Сбербанк страхование на 60000
  • Проживание в отелях с завтраками
  • Посещение островов Флорес и Комодо (билеты на самолет)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Перелет Москва Денпасар 1000-1200 (поможем найти самый выгодный вариант, при раннем бронировании цены на авиа дешевле)
  • Виза (ставится в аэропорту прилета) 35
  • Питание (обеды и ужины) 15-20/день
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Личные расходы - по желанию
О чём нужно знать до поездки

Спф- крем защитный 50, крем после загара, успокаивающий.

Тапочки-коралки для плаванья и удобного захода в океан.

Удобная обувь для трекинга на вулканы. Подойдут кроссовки, но только с трекинговой (не гладкой) подошвой. Кеды не надо брать.

Головные уборы

Солнцезащитные очки

Для плаванья в океане не меньше 2 купальных костюмов, влажность большая и одежда сохнет на острове все долго.

Одежду легкую, закрывающую руки и плечи из хлопковых и льняных тканей.

Тёплую одежду на утренние восхождения (толстовку, дождевик, запасную футболку): погода на верху вулкана опускается до 8-10 градусов.

Для снорклинга: маска для плаванья (в аренду есть, но не всегда хорошего качества, хотя мне попадались только хорошие). Продаются на Озоне и Вб

Личную аптечку!

На Бали может быть острая пища, берите препараты для желудка.

Аэрозоль от комаров, могут быть на островах.

Пожелания к путешественнику

Наиболее сложное в нашем туре - это поход на вулкан Иджен. Учитывая, что остановки для отдыха будут частными, то восхождение сможет совершить любой человек даже без специальной подготовки. Подъем на вулкан 3 часа и спуск в кратер 1 час. Обратно так же по времени.

Визы

Виза оформляется по прибытию в аэропорт, стоимость 35$. Для въезда на остров Бали (Индонезия) требуется оформление визы для граждан России, Белоруссии и Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии если срок пребывания не превышает 30 дней. Нужно Предоставить Обратный Билет

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет. Пару слов о себе. Опытный путешественник и организатор, обожаю горы, жару и море. Побывал в 20 странах, любимое направление Юго-восточная азия. С ноября 2019 по март 2020 совершил
самостоятельное 4-х месячное путешествие по 9 странам (Вьетнам, Камбоджа, Тайланд, Сингапур, Индонезия, Малазия, Индия, Мальдивы, ОАЭ), благодаря чему приобрел бесценный опыт по специфике путешествия и отдыха в каждой стране, чем с удовольствием поделюсь с Вами в своих авторских турах. Основное в моих путешествиях это проникнуться и почувствовать страну пребывания. Никакого макдональдса, только локальные, аутентичные и проверенные мной кафешки, только самые интересные места и экскурсии, со мной Ваше путешествие будет насыщенным и безопасным.

