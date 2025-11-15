Мои заказы

Бали экспресс для двоих: максимум впечатлений за 14 дней

Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями
Описание тура

Этот тур создан для путешественников, которые предпочитают персонализированные маршруты. За 15 дней вы увидите ключевые контрасты Бали: от драматических скал Улувату до спокойных островов Гили и Лембонган с белоснежными пляжами. Программа построена вокруг ваших интересов.

Формат путешествия:

  • Маршрут для соло-путешественников, вашей пары, семьи или компании друзей

  • Даты начала тура выбираете вы сами, под удобные вылеты и время отпуска

  • Программа может быть адаптирована индивидуально под вас экспертом

Основные впечатления:

  • Встреча рассвета на вулкане Батур (трекинг или подъем на транспорте)

  • Закат у храма Улувату со знаменитым танцевальным представлением

  • Отдых на островах Гили или Лембонган с белым песком у коралловых рифов и видами на вулканы

  • Снорклинг с мантами и черепахами (с поддержкой для новичков)

  • Знакомство с местной уникальной культурой и волшебными рисовыми террасами

Все трансферы на комфортабельном автомобиле с личным водителем. Проживание в тщательно отобранных отелях с бассейнами.

Готовы спланировать ваше путешествие на Бали? Напишите мне, чтобы обсудить детали.

Программа тура по дням

1 день

Завершение путешествия

Утро: Насладитесь последними часами на Бали — спокойной прогулкой по пляжу или завтраком с видом на океан.

Трансфер в аэропорт: В назначенное время водитель заберет вас из отеля и довезет до аэропорта Денпасара к вашему рейсу.

Пусть яркие воспоминания и энергия острова останутся с вами! Спасибо, что путешествовали с нами!

2 день

Прибытие и первые впечатления

  • Трансфер и размещение в стильном бутик-отеле у пляжа Нуса-Дуа (возможна замена на сетевой отель на берегу)

  • При раннем заезде — насыщенная программа: Кулинарный мастер-класс с обедом. Прогулка по знаменитому променаду Нуса-Дуа. Ферма черепах, музей Пасифика и арт-галерея

  • Вечером — завораживающее Девдан шоу о традициях Индонезии

  • Свободное время для отдыха и акклиматизации

Первый день плавно погружает в атмосферу Бали — от пляжного отдыха до культурных открытий!

3 день

Пляжи, спа и закат в храме Улувату

Идеальный день на лучших пляжах Бали: знаменитый Улувату, уединенный Меласти и живописный Пандава. Для полного релакса - расслабляющий массаж и посещение колоритного рынка с гидом, который поможет выбрать свежие тропические фрукты. Завершите день культурным погружением: посещение храма Улувату на скале, закат над океаном и завораживающее огненное шоу Кечак.

4 день

Погружение в сердце и встреча с местной культурой

Этот день начнется с уникального опыта: представитель высокой касты Бали станет вашим личным гидом по родной деревне. Вы примете участие в церемонии подношений Мелукат у священного источника, познакомитесь с местным целителем и сможете получить целебный массаж.

После обеда в семейном кругу вас ждет посещение Священного леса обезьян, где вы сможете понаблюдать за длиннохвостыми макаками в их естественной среде обитания. День завершится размещением в приватной вилле с бесконечным бассейном посреди изумрудных рисовых террас, где вы сможете насладиться умиротворяющими закатами в сердце Бали.

5 день

Рафтинг по реке Аюнг и природные открытия

День 4: Рафтинг, спа и магия Убуда

Утро Йога в лучших студиях Убуда (организуем для вас)

Рафтинг по реке Аюнг 10 км захватывающего сплава с инструктором. По пути увидите:

  • Рисовые террасы и тропические джунгли

  • Водопады и резные скальные храмы

  • Обезьян и экзотических птиц

Дневной релакс Спа-процедуры в лучших велнес-центрах Убуда

Наш чек-лист для вечера: Королевский дворец Убуда Храм Сарасвати с водными садами Улицы ремесленников и галереи Кафе Locavore и Clear Cafe Саундхиллинг в пирамидах Чи

6 день

Водопады, храмы и изумрудные террасы Бали

Погрузитесь в сердце балийской природы. Вас ждет купание в волшебном водопаде Тукад Чепунг, где солнечные лучи играют в капельках воды в скальном гроте. Затем — знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг с головокружительными видами с бамбуковых площадок и дегустация знаменитого кофе Лювак на плантации.

Увидите и прочувствуете:

  • Храм Бесаких — грандиозный комплекс на склоне вулкана

  • Священные источники — древний ритуал очищения

  • Насладитесь обедом с видом на вулкан, а вечер исследуйте самостоятельно.

  • Весь день с личным водителем — вы сами задаете ритм!

7 день

Рассвет на вулкане Батур и горячие источники

Раннее утро — встреча рассвета на вулкане Батур (на выбор):Классическое восхождение: Легкий 2-часовой трекинг к вершине для встречи восхода над облаками. Комфортный подъем: Заезд на джипе или мотоцикле с водителем до смотровых площадок на склоне (идеально для тех, кто не хочет идти пешком). Альтернатива: Если активность не для вас, в другой день можно созерцать кальдеру вулкана из видового ресторана — не менее впечатляюще. После рассвета:Завтрак с видом прямо на вершине или в кафе на склоне. Посещение фумарол — серных источников действующего вулкана. Релакс в горячих источниках с водой, нагреваемой самой магмой Батура. Вечер (по желанию):Музыкальная терапия в Pyramids of Chi — уникальный сеанс звукотерапии для глубокого расслабления. Питание: легкий завтрак включен на вершине. И из отеля дадут с собой. Обед и ужин — самостоятельно.

8 день

Свободный день/с возможностью коррекции маршрута

Для вашего удобства: Этот день запланирован как свободный в Убуде. Если вы предпочтёте сократить время в Убуде, мы можем перенести этот день отдыха на побережье, добавив его к вашему пребыванию на островах Гили или Лембонган. Это позволит вам больше времени провести у моря. Скорректируем маршрут под ваши пожелания! Варианты проведения дня в Убуде:Пешие маршруты по глубинке Бали с нашим чек-листом. Сауна с бассейном прямо среди рисовых террас

9 день

Переезд В Северный Бали / Храмы, водопады и горы

Программа дня:Шоколадная фабрика Pod: Экскурсия и дегустация настоящего балийского шоколада. Храм Улун Дану Бератан: Знаменитый комплекс на озере. По желанию — лодочная прогулка для лучших фото. Рисовые террасы Джатилувих (Юнеско): Прогулка по самым масштабным террасам Бали. Священное дерево Баньян: Уникальное 700-летнее дерево. Опции (оговариваются заранее):Водопад Нунг-нунг: Мощный 50-метровый каскад (легкая доступность). Водопад Секумпул: Самый большой и живописный каскад на Бали (требует больше времени на логистику). Проживание: Размещение в вашем стиле — бутик-вилла, глэмпинг в джунглях или отель в Мундуке. Питание: завтрак включен. Ужин в ресторане с панорамным видом (рекомендуем).

10 день

Каньон Golden, в Амед или на острова

Утро:Каньон Голден Валли (Golden Valley): Неспешная прогулка по живописным тропам вдоль реки и водопадов с гидом. Дальнейший маршрут зависит от ваших предпочтений (обсуждается заранее):Вариант 1: Остров Лембонганпереезд на побережье и переправа на скоростном катере на остров Лембонган. Размещение на острове. Вариант 2: Амед (для дайверов и ценителей уединения)Переезд в деревню Амед у подножия вулкана Агунг. Спокойная атмосфера, отличный снорклинг. Питание: завтрак включен. Обед и ужин — самостоятельно в выбранной локации.

11 день

Отдых/Амед, Лембонган или острова Гили

Этот день полностью посвящен отдыху у моря. В зависимости от выбранного вами маршрута, вы проведете его:В Амеде: Спокойная деревня у подножия вулкана Агунг с прямым доступом к коралловому рифу. На Лембонгане: Остров с серферской атмосферой, пляжными клубами и мангровыми лесами. На островах Гили: Райские пляжи с белым песком и бирюзовой водой, полное расслабление. Чем можно заняться:Снорклинг или дайвинг прямо с берега или на лодке. Отдых на пляже, чтение книги и купание. Активности: аренда велосипеда, прогулки по острову. Вечером: насладитесь закатом в одном из видовых кафе или на пляже. Питание: завтрак включен. Обед и ужин — самостоятельно.

12 день

Переезд На Остров Лембонган / Дворцы и пляжи

Маршрут дня:Королевский дворец Тирта Ганга (Tirta Gangga): Прогулка по бывшей резиденции раджи с каскадными бассейнами и садами. Пляж Вирджин (Virgin Beach): Остановка на одном из самых живописных пляжей Бали с белым песком и бирюзовой водой. Во второй половине дня:Переправа на остров Лембонган на скоростном катере. Размещение в уютном бунгало или на вилле на острове. Питание: завтрак включен. Обед — по пути. Ужин — на Лембонгане.

13 день

Лембонган / Морские приключения и мангровые леса

Утро:Снорклинг с мантами и черепахами: Лодочный тур к рифам у острова Нуса-Пенида для плавания с гигантскими скатами и морскими черепахами. День:Мангровый лес: Умиротворяющая прогулка на каяках, сапах или лодке по зеленым каналам мангровых зарослей. Парк Devils Tears: Наблюдение за мощными волнами, разбивающимися о скалы, и природными фонтанами. По желанию:Галерея Rai Art Space: Знакомство с работами местных художников. Пляж Dream Beach: Отдых на одном из самых живописных пляжей острова. Питание: завтрак и обед включен, ужин — самостоятельно на острове.

14 день

Пенида. Автомобильная экскурсия по дикому острову

Программа дня: Автомобильный тур по главным природным достопримечательностям острова:Мыс Келинкинг (Kelingking): Вид на скалу в форме тираннозавра и спуск к уединенному пляжу (по желанию). Пляж Атух (Atuh) и Diamond Beach: Изумрудная бухта с скалами-островами и доступный спуск к белому песку. Броукен Бич (Broken Beach) и Эйнджелс Биллабонг (Angels Billabong): Природный мост над океаном и скальные ванны с чистой водой. Кристал Бэй (Crystal Bay): Идеальное место для снорклинга с черепахами. Питание: завтрак включен. Обед — в местном ресторане на острове. Ужин — самостоятельно.

15 день

Острова. Ваш идеальный финал - на ваш выбор

  • Если вы на Лембонгане: Завершите тур вихрем эмоций! Сафари на гидроциклах с видом на скалы Пениды или серфинг в одной из лучших школ прямо в океане. Драйв, адреналин и невероятные фото!

  • Если вы на островах Гили: Погрузитесь в культуру. По прибытию с острова на фастботе на Бали - посетите древнее племя Бали Ага в деревне Тенганан за уникальными сувенирами или дворец Тирта Гангга для умиротворения перед дорогой.

Фастбот и трансфер в отель включены. Завершите путешествие с лучшими впечатлениями.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: Размещение в отелях/виллах по всему маршруту
  • Питание: Завтраки в отелях. Обеды по программе
  • Трансферы: Все перемещения по программе на комфортабельном автомобиле с водителем, включая встречу и проводы в аэропорту
  • Переправы: Билеты на скоростные катера до островов Лембонган/Гили и обратно
  • Экскурсии и входные билеты: Все заявленные в программе активности (храмы, водопады, рафтинг, шоу) и входные билеты
  • Сопровождение: Координация от команды на месте и поддержка 24/7
  • Прочие расходы: Топливо, платные дороги, парковки
Что не входит в цену
  • Авиаперелет: Москва - Бали - Москва (от $680)
  • Медицинская страховка ($30-50 на человека)
  • Виза по прибытии на Бали ($35)
  • Питание: Обеды и ужины (рекомендуемый бюджет $30/день на человека)
  • Алкогольные напитки
  • Личные расходы: Сувениры, дополнительные активности, не указанные в программе
  • Чаевые водителю и гидам (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Здесь собрана ключевая информация, которая поможет вам спланировать бюджет и поездку.

1. Финансовый план (дополнительные расходы)

  • Питание: Обеды и ужины — ориентируйтесь на $25-30 в день на человека.

  • Сувениры: Цены доступные. По вашему желанию водитель сделает остановку в лучших местах (Убуд, Кутa, Нуса-Дуа).

2. Индивидуальный подход

  • Для соло-путешественников: Стоимость тура будет пересчитана. Предлагаем разные варианты размещения.

  • Изменение программы: Мы адаптируем маршрут под ваши интересы, физическую форму и бюджет.

3. Важная информация

  • Гибкие даты: Тур не привязан к конкретным числам. Выбирайте удобные для вас даты.

  • Продление отдыха: Поможем организовать продолжение путешествия по Индонезии после окончания тура.

Готовы обсудить детали вашего идеального путешествия? Напишите мне!

Пожелания к путешественнику

Общие требования:

  • Действующий загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев на момент выезда с Бали).

  • Медицинская страховка с покрытием Covid-19 и активными видами спорта (рафтинг, снорклинг).

  • Базовый уровень физической активности (ходьба до 5-7 км в день, подъем по ступеням).

Рекомендации:

  • Для дайвинга и снорклинга: Умение плавать (спасательные жилеты предоставляются).

  • Для восхождения на Батур: Удобная трекинговая обувь и фонарик.

  • Аптечка: Рекомендуем взять личные лекарства, пластырь, репелленты и крем от солнца.

  • Дресс-код для храмов: Закрытые плечи и колени (саронги можно арендовать на месте).

Важно:

  • Тур подходит для путешественников от 7 лет.

  • Сообщите нам заранее о любых ограничениях по здоровье или особых пожеланиях — мы адаптируем программу!

Визы
Виза ставится по прилёту в аэропорту, цена $35. Возьмите с собой в поездку мелкие наличные доллары для оплаты визы. К банкоматам и обменным пунктам до пограничного контроля доступа у вас не будет, но вы сможете оплатить визовый сбор международными банковскими картами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Привет, путешественник! Для меня каждый гость уникален - вот почему я создаю авторские туры эксклюзивно под ваши мечты. Это ваше личное путешествие-перезагрузка: полная свобода исследователя без групп и уверенность благодаря
читать дальше

моей поддержке 24/7. О себе: Исследователь, основатель клуба путешествий. Мечта объехать мир, родившаяся в Магадане из-за найденной индийской монеты, привела к 54 странам и 15-летнему опыту создания приключений для других. Как отец троих детей и любитель активного отдыха (дайвинг, яхтинг, кайтсёрфинг, велосипед), создаю туры, где приключения идут рука об руку с комфортом. В планах - авторский кругосветный тур, а пока - ваше идеальное путешествие! Как создаются мои туры: Я открываю страны не как турист, а как первооткрыватель: погружаюсь в языки, живу в местных семьях, исследую традиции. Моя страсть - находить уникальные места и знакомиться с людьми, которые становятся друзьями и частью моей команды. Так рождаются маршруты, и таким будет ваше путешествие, созданное из личных впечатлений и настоящих открытий. Приключения с комфортом: Это не отдых в одном отеле с анимацией. Я создаю динамичные маршруты, где мы комбинируем лучшие форматы перемещений и впечатлений: - Ваши туры могут быть наполнены классными активностями: каньонинг в ущельях, трекинги на вулканы, сафари на джипах, снорклинг с китовыми акулами или мантами. - Часто мы делаем Уникальные ночевки: виллы с бассейнами у гор, глемпинги в джунглях, лоджии в сафари-парках или простая и такая романтичная палатка (отель 1000 звезд) у кальдеры вулкана. - Используем Эксклюзивный транспорт: вертолеты, яхты и круизы, поездки на джипах или гидроциклы между островами для самых фотогеничных локаций. - Некоторые выбирают мою страсть к глубокому погружению: пожить в племенах и наблюдать за дикими животными вместе с рейнджерами. - Свобода вместо расписания: Гибкий сценарий маршрута, который можно изменить в любой момент. - Погружение через прямое общение, где это необходимо с присутствием переводчика и проводника. - Персональный подход: Тур создаётся именно для вас, под ваши интересы, ритм и бюджет. Вы хотите глубины и трансформации через путешествие; цените моменты тишины и единения с природой; устали от шаблонных программ и туристических толп; ищете активный отдых в балансе комфорта и приключений, а не пляжный отель с анимацией? Выбирайте направления моих туров, на текущий момент - это Индонезия, Непал, Индия, Танзания. Готовы к путешествию, где главный - вы? Давайте создадим вашу уникальную историю!

