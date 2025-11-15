Описание тура
Этот тур создан для путешественников, которые предпочитают персонализированные маршруты. За 15 дней вы увидите ключевые контрасты Бали: от драматических скал Улувату до спокойных островов Гили и Лембонган с белоснежными пляжами. Программа построена вокруг ваших интересов.
Формат путешествия:
Маршрут для соло-путешественников, вашей пары, семьи или компании друзей
Даты начала тура выбираете вы сами, под удобные вылеты и время отпуска
Программа может быть адаптирована индивидуально под вас экспертом
Основные впечатления:
Встреча рассвета на вулкане Батур (трекинг или подъем на транспорте)
Закат у храма Улувату со знаменитым танцевальным представлением
Отдых на островах Гили или Лембонган с белым песком у коралловых рифов и видами на вулканы
Снорклинг с мантами и черепахами (с поддержкой для новичков)
Знакомство с местной уникальной культурой и волшебными рисовыми террасами
Все трансферы на комфортабельном автомобиле с личным водителем. Проживание в тщательно отобранных отелях с бассейнами.
Готовы спланировать ваше путешествие на Бали? Напишите мне, чтобы обсудить детали.
Программа тура по дням
Завершение путешествия
Утро: Насладитесь последними часами на Бали — спокойной прогулкой по пляжу или завтраком с видом на океан.
Трансфер в аэропорт: В назначенное время водитель заберет вас из отеля и довезет до аэропорта Денпасара к вашему рейсу.
Пусть яркие воспоминания и энергия острова останутся с вами! Спасибо, что путешествовали с нами!
Прибытие и первые впечатления
Трансфер и размещение в стильном бутик-отеле у пляжа Нуса-Дуа (возможна замена на сетевой отель на берегу)
При раннем заезде — насыщенная программа: Кулинарный мастер-класс с обедом. Прогулка по знаменитому променаду Нуса-Дуа. Ферма черепах, музей Пасифика и арт-галерея
Вечером — завораживающее Девдан шоу о традициях Индонезии
Свободное время для отдыха и акклиматизации
Первый день плавно погружает в атмосферу Бали — от пляжного отдыха до культурных открытий!
Пляжи, спа и закат в храме Улувату
Идеальный день на лучших пляжах Бали: знаменитый Улувату, уединенный Меласти и живописный Пандава. Для полного релакса - расслабляющий массаж и посещение колоритного рынка с гидом, который поможет выбрать свежие тропические фрукты. Завершите день культурным погружением: посещение храма Улувату на скале, закат над океаном и завораживающее огненное шоу Кечак.
Погружение в сердце и встреча с местной культурой
Этот день начнется с уникального опыта: представитель высокой касты Бали станет вашим личным гидом по родной деревне. Вы примете участие в церемонии подношений Мелукат у священного источника, познакомитесь с местным целителем и сможете получить целебный массаж.
После обеда в семейном кругу вас ждет посещение Священного леса обезьян, где вы сможете понаблюдать за длиннохвостыми макаками в их естественной среде обитания. День завершится размещением в приватной вилле с бесконечным бассейном посреди изумрудных рисовых террас, где вы сможете насладиться умиротворяющими закатами в сердце Бали.
Рафтинг по реке Аюнг и природные открытия
День 4: Рафтинг, спа и магия Убуда
Утро Йога в лучших студиях Убуда (организуем для вас)
Рафтинг по реке Аюнг 10 км захватывающего сплава с инструктором. По пути увидите:
Рисовые террасы и тропические джунгли
Водопады и резные скальные храмы
Обезьян и экзотических птиц
Дневной релакс Спа-процедуры в лучших велнес-центрах Убуда
Наш чек-лист для вечера: Королевский дворец Убуда Храм Сарасвати с водными садами Улицы ремесленников и галереи Кафе Locavore и Clear Cafe Саундхиллинг в пирамидах Чи
Водопады, храмы и изумрудные террасы Бали
Погрузитесь в сердце балийской природы. Вас ждет купание в волшебном водопаде Тукад Чепунг, где солнечные лучи играют в капельках воды в скальном гроте. Затем — знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг с головокружительными видами с бамбуковых площадок и дегустация знаменитого кофе Лювак на плантации.
Увидите и прочувствуете:
Храм Бесаких — грандиозный комплекс на склоне вулкана
Священные источники — древний ритуал очищения
Насладитесь обедом с видом на вулкан, а вечер исследуйте самостоятельно.
Весь день с личным водителем — вы сами задаете ритм!
Рассвет на вулкане Батур и горячие источники
Раннее утро — встреча рассвета на вулкане Батур (на выбор):Классическое восхождение: Легкий 2-часовой трекинг к вершине для встречи восхода над облаками. Комфортный подъем: Заезд на джипе или мотоцикле с водителем до смотровых площадок на склоне (идеально для тех, кто не хочет идти пешком). Альтернатива: Если активность не для вас, в другой день можно созерцать кальдеру вулкана из видового ресторана — не менее впечатляюще. После рассвета:Завтрак с видом прямо на вершине или в кафе на склоне. Посещение фумарол — серных источников действующего вулкана. Релакс в горячих источниках с водой, нагреваемой самой магмой Батура. Вечер (по желанию):Музыкальная терапия в Pyramids of Chi — уникальный сеанс звукотерапии для глубокого расслабления. Питание: легкий завтрак включен на вершине. И из отеля дадут с собой. Обед и ужин — самостоятельно.
Свободный день/с возможностью коррекции маршрута
Для вашего удобства: Этот день запланирован как свободный в Убуде. Если вы предпочтёте сократить время в Убуде, мы можем перенести этот день отдыха на побережье, добавив его к вашему пребыванию на островах Гили или Лембонган. Это позволит вам больше времени провести у моря. Скорректируем маршрут под ваши пожелания! Варианты проведения дня в Убуде:Пешие маршруты по глубинке Бали с нашим чек-листом. Сауна с бассейном прямо среди рисовых террас
Переезд В Северный Бали / Храмы, водопады и горы
Программа дня:Шоколадная фабрика Pod: Экскурсия и дегустация настоящего балийского шоколада. Храм Улун Дану Бератан: Знаменитый комплекс на озере. По желанию — лодочная прогулка для лучших фото. Рисовые террасы Джатилувих (Юнеско): Прогулка по самым масштабным террасам Бали. Священное дерево Баньян: Уникальное 700-летнее дерево. Опции (оговариваются заранее):Водопад Нунг-нунг: Мощный 50-метровый каскад (легкая доступность). Водопад Секумпул: Самый большой и живописный каскад на Бали (требует больше времени на логистику). Проживание: Размещение в вашем стиле — бутик-вилла, глэмпинг в джунглях или отель в Мундуке. Питание: завтрак включен. Ужин в ресторане с панорамным видом (рекомендуем).
Каньон Golden, в Амед или на острова
Утро:Каньон Голден Валли (Golden Valley): Неспешная прогулка по живописным тропам вдоль реки и водопадов с гидом. Дальнейший маршрут зависит от ваших предпочтений (обсуждается заранее):Вариант 1: Остров Лембонганпереезд на побережье и переправа на скоростном катере на остров Лембонган. Размещение на острове. Вариант 2: Амед (для дайверов и ценителей уединения)Переезд в деревню Амед у подножия вулкана Агунг. Спокойная атмосфера, отличный снорклинг. Питание: завтрак включен. Обед и ужин — самостоятельно в выбранной локации.
Отдых/Амед, Лембонган или острова Гили
Этот день полностью посвящен отдыху у моря. В зависимости от выбранного вами маршрута, вы проведете его:В Амеде: Спокойная деревня у подножия вулкана Агунг с прямым доступом к коралловому рифу. На Лембонгане: Остров с серферской атмосферой, пляжными клубами и мангровыми лесами. На островах Гили: Райские пляжи с белым песком и бирюзовой водой, полное расслабление. Чем можно заняться:Снорклинг или дайвинг прямо с берега или на лодке. Отдых на пляже, чтение книги и купание. Активности: аренда велосипеда, прогулки по острову. Вечером: насладитесь закатом в одном из видовых кафе или на пляже. Питание: завтрак включен. Обед и ужин — самостоятельно.
Переезд На Остров Лембонган / Дворцы и пляжи
Маршрут дня:Королевский дворец Тирта Ганга (Tirta Gangga): Прогулка по бывшей резиденции раджи с каскадными бассейнами и садами. Пляж Вирджин (Virgin Beach): Остановка на одном из самых живописных пляжей Бали с белым песком и бирюзовой водой. Во второй половине дня:Переправа на остров Лембонган на скоростном катере. Размещение в уютном бунгало или на вилле на острове. Питание: завтрак включен. Обед — по пути. Ужин — на Лембонгане.
Лембонган / Морские приключения и мангровые леса
Утро:Снорклинг с мантами и черепахами: Лодочный тур к рифам у острова Нуса-Пенида для плавания с гигантскими скатами и морскими черепахами. День:Мангровый лес: Умиротворяющая прогулка на каяках, сапах или лодке по зеленым каналам мангровых зарослей. Парк Devils Tears: Наблюдение за мощными волнами, разбивающимися о скалы, и природными фонтанами. По желанию:Галерея Rai Art Space: Знакомство с работами местных художников. Пляж Dream Beach: Отдых на одном из самых живописных пляжей острова. Питание: завтрак и обед включен, ужин — самостоятельно на острове.
Пенида. Автомобильная экскурсия по дикому острову
Программа дня: Автомобильный тур по главным природным достопримечательностям острова:Мыс Келинкинг (Kelingking): Вид на скалу в форме тираннозавра и спуск к уединенному пляжу (по желанию). Пляж Атух (Atuh) и Diamond Beach: Изумрудная бухта с скалами-островами и доступный спуск к белому песку. Броукен Бич (Broken Beach) и Эйнджелс Биллабонг (Angels Billabong): Природный мост над океаном и скальные ванны с чистой водой. Кристал Бэй (Crystal Bay): Идеальное место для снорклинга с черепахами. Питание: завтрак включен. Обед — в местном ресторане на острове. Ужин — самостоятельно.
Острова. Ваш идеальный финал - на ваш выбор
Если вы на Лембонгане: Завершите тур вихрем эмоций! Сафари на гидроциклах с видом на скалы Пениды или серфинг в одной из лучших школ прямо в океане. Драйв, адреналин и невероятные фото!
Если вы на островах Гили: Погрузитесь в культуру. По прибытию с острова на фастботе на Бали - посетите древнее племя Бали Ага в деревне Тенганан за уникальными сувенирами или дворец Тирта Гангга для умиротворения перед дорогой.
Фастбот и трансфер в отель включены. Завершите путешествие с лучшими впечатлениями.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание: Размещение в отелях/виллах по всему маршруту
- Питание: Завтраки в отелях. Обеды по программе
- Трансферы: Все перемещения по программе на комфортабельном автомобиле с водителем, включая встречу и проводы в аэропорту
- Переправы: Билеты на скоростные катера до островов Лембонган/Гили и обратно
- Экскурсии и входные билеты: Все заявленные в программе активности (храмы, водопады, рафтинг, шоу) и входные билеты
- Сопровождение: Координация от команды на месте и поддержка 24/7
- Прочие расходы: Топливо, платные дороги, парковки
Что не входит в цену
- Авиаперелет: Москва - Бали - Москва (от $680)
- Медицинская страховка ($30-50 на человека)
- Виза по прибытии на Бали ($35)
- Питание: Обеды и ужины (рекомендуемый бюджет $30/день на человека)
- Алкогольные напитки
- Личные расходы: Сувениры, дополнительные активности, не указанные в программе
- Чаевые водителю и гидам (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Здесь собрана ключевая информация, которая поможет вам спланировать бюджет и поездку.
1. Финансовый план (дополнительные расходы)
Питание: Обеды и ужины — ориентируйтесь на $25-30 в день на человека.
Сувениры: Цены доступные. По вашему желанию водитель сделает остановку в лучших местах (Убуд, Кутa, Нуса-Дуа).
2. Индивидуальный подход
Для соло-путешественников: Стоимость тура будет пересчитана. Предлагаем разные варианты размещения.
Изменение программы: Мы адаптируем маршрут под ваши интересы, физическую форму и бюджет.
3. Важная информация
Гибкие даты: Тур не привязан к конкретным числам. Выбирайте удобные для вас даты.
Продление отдыха: Поможем организовать продолжение путешествия по Индонезии после окончания тура.
Готовы обсудить детали вашего идеального путешествия? Напишите мне!
Пожелания к путешественнику
Общие требования:
Действующий загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев на момент выезда с Бали).
Медицинская страховка с покрытием Covid-19 и активными видами спорта (рафтинг, снорклинг).
Базовый уровень физической активности (ходьба до 5-7 км в день, подъем по ступеням).
Рекомендации:
Для дайвинга и снорклинга: Умение плавать (спасательные жилеты предоставляются).
Для восхождения на Батур: Удобная трекинговая обувь и фонарик.
Аптечка: Рекомендуем взять личные лекарства, пластырь, репелленты и крем от солнца.
Дресс-код для храмов: Закрытые плечи и колени (саронги можно арендовать на месте).
Важно:
Тур подходит для путешественников от 7 лет.
Сообщите нам заранее о любых ограничениях по здоровье или особых пожеланиях — мы адаптируем программу!