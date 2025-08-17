Бали для двоих: роскошь и приключения от местного эксперта
Долгожданное душевное равновесие вдали от суеты повседневной жизни
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 169 555 ₽ за человека
Бали экспресс для двоих: максимум впечатлений за 14 дней
Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 135 644 ₽ за человека
Дзен-отдых на Бали: 12 дней безмятежности, комфорта и вдохновения
Долгожданное душевное равновесие вдали от суеты повседневной жизни
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 267 949 ₽
297 721 ₽ за человека
