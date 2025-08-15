Описание тура
Откройте Бали, который остается за кадром у большинства путешественников. Ваше личное путешествие, где мы идеально балансируем приключения, погружение в культуру и отдых в уединенных бутик-отелях.
Почему этот тур создан для вас?
Ваше путешествие, ваши правила. Маршрут только для вашей группы на удобные вам даты. Хотите сместить выезд, добавить экскурсию или заменить активность? Для нас это норма. Мы создаем тур, который идеально ляжет на ваши интересы и ритм.
Глубокое погружение, а не галочки. Мы покажем вам настоящий, малолюдный Бали. Вы откроете заповедный Север с его коралловыми садами, дикие водопады для каньенинга, очарование островов Лембонган и Гили, а также увидите оленей на острове Менджанган. Никаких толп - только ваше личное открытие.
Экспертиза и поддержка 24/7. Весь маршрут построен мной, вашим гидом-экспертом по Бали, и оптимизирован для максимального комфорта. На месте вас сопровождает моя команда, решая любые вопросы. Вы в надежных руках.
Комфорт и уединение после дня приключений. Мы тщательно подбираем размещение в стильных бутик-отелях и приватных виллах в тихих, но удобных локациях. Ваш вечерний отдых с приватным бассейном или видом на джунгли станет идеальным завершением насыщенного дня.
Что вас ждет? Гидроцикл-сафари у берегов Нуса Пениды или треккинг к вулкану Иджен для встречи синего огня, исследование скрытых каньонов, снорклинг у нетронутых рифов и многое другое, что останется с вами как самое яркое воспоминание!
Всё организовано: проживание, завтраки, транспорт, входные билеты и уникальные активности. Ваш отпуск мечты без хлопот начинается с одного сообщения.
Программа тура по дням
Прибытие в рай: Аэропорт Денпасар Нуса-Дуа
Добро пожаловать на Бали! Вас уже ждет личный водитель для комфортного трансфера в отель. Всего 30 минут — и вы на вилле в престижном районе Нуса-Дуа, рядом с Bali National Golf Club и пляжами Менгиа и Гегер. Чистейший воздух, изумрудная зелень и дружелюбный персонал помогут легко адаптироваться после перелета.
В этот день мы рекомендуем неспешный отдых: акклиматизация, пляж и наслаждение покоем. Но если захочется легкой активности, вот идеи:
Прогулка по Нуса-Дуа: Исследуйте ухоженную территорию курортного кластера.
Сила океана: Полюбуйтесь на скалы Waterblow — особенно впечатляющие в шторм, когда волны вздымаются на десятки метров!
Легендарные пляжи и храм Улувату на скале
Пляжи Меласти и Пандава: Идеальные бирюзовые лагуны для купания. Здесь можно попробовать серфинг с инструктором или даже полетать на параплане над океанскими скалами.
Свобода выбора: Можно посвятить время пляжному отдыху или захватывающим активностям — программа дня гибкая.
После обеда:
Храм Улувату (Luhur Uluwatu Temple): Посещение знаменитого храма на краю 70-метровой скалы. Внимание: здесь живут шустрые обезьянки!
Закат над океаном: Это лучшее место на Бали, чтобы увидеть, как солнце садится прямо в океан с вершины скал.
Питание: завтрак в отеле, обед и ужин - самостоятельно на пляже и в Нуса Дуа. Порекомендуем!
Культура и традиции Бали в Убуде
Эксклюзивная встреча с местными жителями
Знакомство с культурой изнутри: Вас встретит представитель высшей касты Бали, который проведет для вас личную экскурсию по своей семейной деревне.
Участие в жизни общины: Вы сможете принять участие в настоящей церемонии подношений духам, узнаете о местных традициях и философии.
Обед в балийском доме: Пообедаете с семьей вашего гида, пробуя домашние блюда и общаясь в неформальной обстановке. Это уникальный опыт погружения в культуру, недоступный обычным туристам.
Священный лес обезьян (Monkey Forest) — обязательный пункт программы в Убуде. Это уникальный природно-культурный заповедник, где вас ждет:
Роскошные джунгли: Прогулка по тенистым аллеям среди гигантских баньянов и тропической растительности.
Взаимодействие с приматами: Наблюдение за несколькими сотнями длиннохвостых макак в их естественной среде обитания. Можно сделать уникальные фотографии.
Культурное наследие: На территории находятся три индуистских храма Xiv века, украшенные резными каменными скульптурами, которые иллюстрируют балийские мифы.
Важно: Будьте внимательны с очками, бутылками с водой и сумками — обезьяны могут проявить интерес.
Идеально подходит для любителей природы, фотографии и погружения в местный колорит.
Питание: завтрак и обед (в семье) включены. Ужин — самостоятельно в Убуде.
Сердце Бали: водопады, джунгли и приключения
Этот день мы построим как конструктор — вы сможете выбрать приключения по своему вкусу.
Водопад Тукад Чепунг: Легкий трекинг к водопаду, скрытому в скальном гроте — идеальное место для освежающего купания и фотографий.
Кофейная плантация: Дегустация знаменитого кофе Лювак и экзотических чаев в тропическом саду.
Священные источники: Церемония очищения в древних купелях. Мы предлагаем два варианта:
Тирта Эмпул: Популярные и благоустроенные источники.
Себату: Более аутентичные и почитаемые, с помощью русскоговорящего проводника для глубокого погружения в ритуал.
Рисовые террасы Тегаллаланг: Наслаждение видом на изумрудные ярусы с бамбуковой смотровой площадки и знаменитые балийские качели.
Опционально: Для ценителей адреналина и животных
Сафари-парк Mason Adventure: Общение со слонами — кормление, фото и верховая прогулка.
Квадроциклы по склонам вулкана: Захватывающая поездка по лавовым полям с панорамными видами.
Питание: Завтрак включен. Обед - мы рекомендуем ресторан на краю кальдеры вулкана с потрясающим видом. Ужин - самостоятельно в Убуде.
Рафтинг, прогулка по Убуду и Спа
Рафтинг по реке Аюнг: 3-часовой сплав на лодках с инструктором по живописному каньону с тропическими пейзажами. Подходит для новичков, все снаряжение предоставляется.
Рекомендация от гида: Наш чек-лист по местам в Убуде, которые стоит посетить во время самостоятельной прогулки. И посещение одного из лучших массажных салонов Убуда для расслабления после активного дня.
Питание: завтрак включен. Обед включен после рафтинга. Ужин - самостоятельно в Убуде.
Кинтамани. Рассвет На Батуре и горячие источники
Раннее утро — встреча рассвета на вулкане Батур (на выбор):
Классическое восхождение: 2-часовой трекинг к вершине для встречи восхода над облаками.
Комфортный подъем: Заезд на джипе или мотоцикле с водителем до смотровых площадок на склоне (идеально для тех, кто не хочет идти пешком).
Альтернатива: Если активность не для вас, в другой день можно созерцать кальдеру вулкана из видового ресторана — не менее впечатляюще.
После рассвета:
Завтрак с видом прямо на вершине.
Посещение фумарол — серных источников действующего вулкана.
Релакс в горячих источниках с водой, нагреваемой самой магмой Батура.
Вечер (по желанию):
Музыкальная терапия в Pyramids of Chi — уникальный сеанс звукотерапии для глубокого расслабления.
Питание: легкий завтрак включен на вершине и с собой из отеля. Обед и ужин — самостоятельно.
Переезд В Северный Бали / Храмы, водопады и горы
День 9. Переезд В Северный Бали / Храмы, водопады и горы
Программа дня:
Шоколадная фабрика Pod: Экскурсия и дегустация настоящего балийского шоколада.
Храм Улун Дану Бератан: Знаменитый комплекс на озере. По желанию — лодочная прогулка для лучших фото.
Рисовые террасы Джатилувих (Юнеско): Прогулка по самым масштабным террасам Бали.
Священное дерево Баньян: Уникальное 700-летнее дерево.
Опции (оговариваются заранее):
Водопад Нунг-нунг: Мощный 50-метровый каскад (легкая доступность).
Водопад Секумпул: Самый большой и живописный каскад на Бали (требует больше времени на логистику).
Проживание: Размещение в вашем стиле — бутик-вилла, глэмпинг в джунглях или гостевой дом в Мундуке. Питание: завтрак включен. Ужин в ресторане с панорамным видом (рекомендуем).
Каньон Голден Валли (Golden Valley) и на острова
Утро:
Каньон Голден Валли (Golden Valley): Неспешная прогулка по живописным тропам вдоль реки и водопадов.
Дальнейший маршрут зависит от ваших предпочтений (обсуждается заранее):
Вариант 1: Острова Гили или Лембонган
Переезд на побережье и переправа на скоростном катере на острова Гили или Лембонган. Размещения на островах.
Вариант 2: Амед (для дайверов и ценителей уединения)
Переезд в деревню Амед у подножия вулкана Агунг. Спокойная атмосфера, отличный снорклинг.
Питание: завтрак включен. Обед и ужин — самостоятельно в выбранной локации.
Свободная программа на островах Гили или Лембонган
Этот день полностью посвящен отдыху у моря.
В зависимости от выбранного вами маршрута, вы проведете его:
В Амеде: Спокойная деревня у подножия вулкана Агунг с прямым доступом к коралловому рифу.
На Лембонгане: Остров с серферской атмосферой, пляжными клубами и мангровыми лесами.
На островах Гили: Райские пляжи с белым песком и бирюзовой водой, полное расслабление.
Чем можно заняться:
Снорклинг или дайвинг прямо с берега или на лодке.
Отдых на пляже, чтение книги и купание.
Активности: аренда велосипеда, прогулки по острову.
Вечером: насладитесь закатом в одном из видовых кафе или на пляже.
Питание: завтрак включен. Обед и ужин — самостоятельно.
Свободная программа на островах Гили или Лембонган
Чем заняться:
Наслаждение пляжами: Белый песок, бирюзовая вода и шезлонги в вашем распоряжении.
Снорклинг прямо с берега: Коралловые сады и яркие рыбы начинаются в нескольких метрах от воды.
Прогулки или велосипед: Обойдите остров пешком или арендуйте велосипед для больших расстояний.
Предоставим наш чек-лист для вас:
Питание: завтрак включен. Обед и ужин — самостоятельно в местных кафе.
Морская сказка Лембонгана или райское Гили
Выберите, как провести этот день: в активном исследовании морских глубин и островной жизни или в состоянии полной релаксации на белоснежных пляжах.
Лембонган & Ченинган - Приключение и гармония
Этот день подарит вам всю палитру впечатлений - от подводных чудес до колоритной жизни островов.
Снорклинг с гигантами: Испытайте шанс поплавать рядом с величественными мантами и черепахами в водах у Нуса Пениды.
Прогулка по манграм: На каяке, сапе или лодке - исследуйте тихие мангровые заросли, уникальную экосистему острова.
Знаковые места: Посетим знаменитые пляжи Dream Beach и Mushroom Bay, увидим мощные фонтаны Devils Tears и бирюзовую Blue Lagoon.
Золотой мост и фермы: Сфотографируемся на Golden Bridge и увидим, как местные фермеры выращивают водоросли.
Прогулка по Ченингану: Для ценителей пеших маршрутов - тихие тропы через джунгли, красивые виды и знакомство с жизнью островитян.
Р
оскошное завершение дня: Массаж от лучшей балийки: Запишем вас на сеанс к массажистке с огромным опытом, в том числе работы в России.
Ужин у моря: Насладитесь изысканной кухней в шикарном ресторане Hai Ri Zen на берегу океана.
Романтический вечер: Отдых у бассейна вашего виллы под звездным небом.
Острова Гили - Глубокий релакс и дайвинг
Погрузитесь в неторопливый ритм жизни тропического рая, где главное - наслаждение моментом.
Морская прогулка: Снорклинг-тур на лодке по трем знаковым спотам. Вы увидите:
Черепах в их естественной среде.
Затонувшие фигуры, создающие искусственный риф.
Красивейшие коралловые сады.
Исследование острова: Арендуйте велосипед и совершите кругосветку (остров можно обойти за 1-2 часа!), находите уютные пляжные уголки и фотопойнты, заглядывайте в мини-бутики и ресторанчики.
Для дайверов: На Гили - множество шикарных дайв-спотов и опытные дайвинг-школы для погружений разного уровня.
Ваш день на Гили - это чистая нега и восстановление сил в окружении бирюзового океана и белого песка.
Безмятежность Гили или эпичные пейзажи Пениды?
Решите, каким будет один из самых ярких дней вашего путешествия! Мы предлагаем два совершенно разных пути к райскому наслаждению. Выбирайте, что ближе вашей душе.
Вариант 1: Острова Гили — релакс и гармония
Погрузитесь в состояние полной безмятежности на трех крошечных тропических островах у побережья Ломбока. Ваш день может выглядеть так:
Утро: Встретьте рассвет с прозрачной водой и видом на вулкан Ринджани, плавая на сапе.
День: Наслаждайтесь снорклингом прямо у берега в компании морских черепах и тропических рыб. Затем - сытный обед из свежайших морепродуктов.
Вечер: закат с видом на Бали и на величественный Агунг - идеальная точка дня.
А еще днем вы можете исследовать три разных вайба: За 5 минут на лодке можно попасть на другой остров!
Гили Траванган: Для тусовок и активностей.
Гили Мено: Для уединения, тишины и чтения книги у моря.
Гили Эйр: Идеальный баланс инфраструктуры и спокойствия.
Итог: Глубокий релакс, неторопливость и ощущение, что время остановилось.
Вариант 2: Если вы отдыхаете на Лембонгане, отправляйтесь на Нуса Пенида
Отправляйтесь навстречу эпичным пейзажам, ради которых едут путешественники со всего мира! Что вас ждет:
Легендарные пляжи: Вы увидите знаменитый пляж Келингкинг со скалой в форме динозавра и Райский пляж с алмазными водами (Даймонд Бич) - те самые райские картинки!
Невероятные фото: Виды, которые захватывают дух и останутся на ваших фото навсегда.
Важно знать: Пенида - это дикая природа. Будьте готовы к серпантинам, узким дорогам и активному трафику. Это часть приключения!
Итог: Мощные эмоции, фантастические виды и чувство настоящего открытия.
Выбирайте — Гили или Пенида? И там, и там вас ждет ваш личный рай!
Острова. Ваш идеальный финал - на ваш выбор
Если вы на Лембонгане: Завершите тур вихрем эмоций! Сафари на гидроциклах с видом на скалы Пениды или серфинг в одной из лучших школ прямо в океане. Драйв, адреналин и невероятные фото!
Если вы на островах Гили: Погрузитесь в культуру. По прибытию с острова на фастботе на Бали - посетите древнее племя Бали Ага в деревне Тенганан за уникальными сувенирами или дворец Тирта Гангга для умиротворения перед дорогой.
Фастбот и трансфер в отель включены. Завершите путешествие с лучшими впечатлениями.
Кута - Аэропорт Денпасар
Идеальный финал вашего путешествия: используйте каждый момент!
Ваш последний день на Бали - это не просто ожидание вылета, а еще один шанс зарядиться энергией острова и создать финальные, самые яркие воспоминания!
В зависимости от времени вашего рейса, вы можете спланировать этот день именно так, как мечтаете:
Если вылет вечером: Подарите себе незабываемое утро! Встретьте рассвет у океана, совершите прощальную прогулку по пляжу под шум волн, а затем насладитесь неторопливым и вкусным завтраком.
Хотите адреналина и веселья? У вас есть время на аквапарк Waterbom в Куте — самый крутой в Азии! Невероятные горки и тропическая зелень подарят восторг и детям, и взрослым.
Для гурманов: Сделайте ваш обед особенным! Посетите ресторан знаменитого Джейми Оливера на Бали и поставьте гастрономическую точку в вашем путешествии.
Есть несколько часов? Самое время для шопинга за последними сувенирами и подарками в современных торговых центрах, которые находятся по пути в аэропорт.
Наше обязательство: Мы рассчитаем для вас оптимальное время выезда из отеля. Наш надежный водитель заберет вас точно по графику, чтобы вы без лишней суеты и с комфортом успели на свой рейс.
Вы увезете с собой не только чемоданы, полные покупок, но и самые лучшие впечатления, загар и мощную энергию Острова Богов, которой хватит до следующей встречи!
Свободная программа Нуса Дуа
В этот день мы рекомендуем
Гастрономический мастер-класс: Примите участие в кулинарном занятии по балийским блюдам. Под руководством шефа приготовите обед, получите сертификат и рецепты на память.
Забота о природе: Посетите центр спасения черепах, чтобы поддержать важное дело.
Для ценителей искусства: Загляните в музей Pasifika с богатой коллекцией азиатского и европейского искусства.
А вечером - культурный шок и море эмоций на легендарном шоу Devdan! Захватывающее театральное представление Сокровища Островов Богов — это настоящий полет фантазии! Акробаты, традиционные танцы народов Индонезии, потрясающие костюмы, современные спецэффекты и летающие декорации. Это путешествие по всей Индонезии за 90 минут! Восторг гарантирован и взрослым, и детям - идеальное начало вашего отпуска!
Питание: завтрак в отеле, обед (включен в кулинарные классы) и ужин - самостоятельно на пляже и в Нуса Дуа. Порекомендуем!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещения и Завтраки
- Координация тим-лидером и сопровождение местными водителями и гидами, в том числе и русскоговорящими
- Все трансферы на комф. авто, начиная от аэропорта и далее по маршруту программы. Топливные расходы, платные дороги и оплата паркингов. Билеты в обе стороны на лодки до островов
- Входные билеты в парки и на все достопримечательности, оплаченная экскурсионная программа и все активности
Что не входит в цену
- Авиаперелет до места назначения и обратно (от 680$ для участников из Москвы)
- Минимальная страховка на медицинскую помощь и экстренную эвакуацию (30-50$ на чел.)
- Виза по прилёту в аэропорту Денпасара Бали (35$ наличными или картой иностранного банка)
- Любая деятельность, не описанная в разделе Что включено
- Самостоятельное питание (обеды и ужины из расчета 30$/день на чел.), алкогольные напитки
- Чаевые водителю и гидам
О чём нужно знать до поездки
Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от 680$), на страховку (30-50$) и на визу (35$) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по $30/в день на человека. Примерно 450$/15 дней на человека.
Сувениры на Бали по доступным ценам, водитель по запросу сможет остановить вас на улице мастеров в Убуде. А ещё можно неплохо пошопиться в день вылета или за день до вылета в Куте, а также в первые дни, находясь в Нуса Дуа.
Программа подойдёт в том числе и для соло-путешественников. Есть два варианта - одноместные бюджетные и комфортабельные размещения в туре. В обоих случаях мы подобрали для вас уютные условия для отдыха.
Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.
Да, вы можете остаться на Бали после тура. Мы поможем подобрать и забронировать вам жильё для дальнейшего отдыха на Бали или островах Индонезии.
Пожелания к путешественнику
Чтобы ваше путешествие прошло максимально гладко и комфортно, мы рекомендуем учесть несколько моментов:
Здоровье и самочувствие:
Для комфортного участия в активностях (каньонинг, треккинг) желательно хорошее общее физическое состояние.
Обязательно сообщите нам о любых хронических заболеваниях, аллергиях или особенностях питания.
Документы и формальности:
Убедитесь, что ваш загранпаспорт действителен не менее 6 месяцев на момент выезда из Индонезии.
Рекомендуем оформить расширенную медицинскую страховку, покрывающую активные виды отдыха.
Ответственность за получение визы лежит на туристах, но мы с радостью предоставим всю необходимую информацию и консультацию.
Финансы и бюджет:
Рекомендуем иметь при себе наличные (доллары/индонезийские рупии) для личных расходов, покупок и чаевых.
Имейте в виду, что питание (обеды и ужины), а также сувениры и личные траты не входят в стоимость тура.
Что взять с собой:
Удобная обувь для ходьбы, купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор и средство от комаров — наши главные рекомендации.
Для посещения храмов пригодятся саронг и легкая одежда, прикрывающая плечи и колени (их также можно арендовать на месте).
Другие важные моменты:
Настоятельно рекомендуем соблюдать правила уважительного поведения в священных местах (храмах) и по отношению к местным жителям.
Просим проявить гибкость и понимание — возможны небольшие изменения в программе из-за погоды или обстоятельств, чтобы обеспечить ваш комфорт и безопасность.
Наше путешествие идеально подойдет тем, кто ценит комфорт, открыт к новым впечатлениям и путешествует с позитивным настроем!
Главное — ваш настрой на незабываемое приключение! Обо всем остальном позаботимся мы.