Описание тура

Откройте Бали, который остается за кадром у большинства путешественников. Ваше личное путешествие, где мы идеально балансируем приключения, погружение в культуру и отдых в уединенных бутик-отелях.

Почему этот тур создан для вас?

Ваше путешествие, ваши правила. Маршрут только для вашей группы на удобные вам даты. Хотите сместить выезд, добавить экскурсию или заменить активность? Для нас это норма. Мы создаем тур, который идеально ляжет на ваши интересы и ритм.

Глубокое погружение, а не галочки. Мы покажем вам настоящий, малолюдный Бали. Вы откроете заповедный Север с его коралловыми садами, дикие водопады для каньенинга, очарование островов Лембонган и Гили, а также увидите оленей на острове Менджанган. Никаких толп - только ваше личное открытие.

Экспертиза и поддержка 24/7. Весь маршрут построен мной, вашим гидом-экспертом по Бали, и оптимизирован для максимального комфорта. На месте вас сопровождает моя команда, решая любые вопросы. Вы в надежных руках.

Комфорт и уединение после дня приключений. Мы тщательно подбираем размещение в стильных бутик-отелях и приватных виллах в тихих, но удобных локациях. Ваш вечерний отдых с приватным бассейном или видом на джунгли станет идеальным завершением насыщенного дня.

Что вас ждет? Гидроцикл-сафари у берегов Нуса Пениды или треккинг к вулкану Иджен для встречи синего огня, исследование скрытых каньонов, снорклинг у нетронутых рифов и многое другое, что останется с вами как самое яркое воспоминание!

Всё организовано: проживание, завтраки, транспорт, входные билеты и уникальные активности. Ваш отпуск мечты без хлопот начинается с одного сообщения.