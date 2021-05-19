Полезная информация о Паданге

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Местное время в Паданге
02:3234
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаПаданг
По-английскиPadang
Столица регионаПаданг является столицей региона
Население города840 352 чел.
АэропортТабинг PDG
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Паданг на карте

Паданг фото города
Паданг

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