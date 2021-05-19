Всё о Паланкарой

Полезная информация о Паланкарой

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Местное время в Паланкарой
00:5823
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаПаланкарая
По-английскиPalangkaraya
Столица регионаПаланкарая является столицей региона
Население города148 139 чел.
АэропортПаланкарая PKY
Часовой поясAsia/Pontianak
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Паланкарая на карте

Паланкарая фото города
Паланкарая

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