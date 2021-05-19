Полезная информация о Паланкарой
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Местное время в Паланкарой
00:5823
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Паланкарая
|По-английски
|Palangkaraya
|Столица региона
|Паланкарая является столицей региона
|Население города
|148 139 чел.
|Аэропорт
|Паланкарая PKY
|Часовой пояс
|Asia/Pontianak
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Паланкарая на карте
Паланкарая