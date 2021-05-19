Полезная информация о Палембанге
Что нужно знать о Палембанге: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Махмуд Бадаруддин, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Палембанге
03:3342
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Палембанг
|По-английски
|Palembang
|Столица региона
|Палембанг является столицей региона
|Население города
|1 441 500 чел.
|Аэропорт
|Махмуд Бадаруддин PLM
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Палембанг на карте
Палембанг