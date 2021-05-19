Всё о Палембанге

Полезная информация о Палембанге

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Местное время в Палембанге
03:3342
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаПалембанг
По-английскиPalembang
Столица регионаПалембанг является столицей региона
Население города1 441 500 чел.
АэропортМахмуд Бадаруддин PLM
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Палембанг на карте

Палембанг фото города
Палембанг

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