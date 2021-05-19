Полезная информация о Пале
Что нужно знать о Пале: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Матиара, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пале
01:5829
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Пал
|По-английски
|Palu
|Столица региона
|Пал является столицей региона
|Население города
|282 431 чел.
|Аэропорт
|Матиара PLW
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Пал на карте
Пал