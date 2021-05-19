Полезная информация о Пале

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Местное время в Пале
01:5829
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаПал
По-английскиPalu
Столица регионаПал является столицей региона
Население города282 431 чел.
АэропортМатиара PLW
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Пал на карте

Пал фото города
Пал

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