Полезная информация о Пеканбару
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Местное время в Пеканбару
00:5835
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Пеканбару
|По-английски
|Pekanbaru
|Столица региона
|Пеканбару является столицей региона
|Население города
|703 956 чел.
|Аэропорт
|Симпанг-Тига PKU
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря
Где находится Пеканбару на карте
Пеканбару