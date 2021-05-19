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Полезная информация о Пеканбару

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Местное время в Пеканбару
00:5835
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаПеканбару
По-английскиPekanbaru
Столица регионаПеканбару является столицей региона
Население города703 956 чел.
АэропортСимпанг-Тига PKU
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Пеканбару на карте

Пеканбару фото города
Пеканбару

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