Полезная информация о Понтианаке
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Местное время в Понтианаке
03:3348
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Понтианак
|По-английски
|Pontianak
|Столица региона
|Понтианак является столицей региона
|Население города
|455 173 чел.
|Аэропорт
|Супадио PNK
|Часовой пояс
|Asia/Pontianak
|Средняя высота
|2 м. от уровня моря
Где находится Понтианак на карте
Понтианак