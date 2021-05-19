Всё о Понтианаке

Полезная информация о Понтианаке

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Местное время в Понтианаке
03:3348
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаПонтианак
По-английскиPontianak
Столица регионаПонтианак является столицей региона
Население города455 173 чел.
АэропортСупадио PNK
Часовой поясAsia/Pontianak
Средняя высота2 м. от уровня моря

Где находится Понтианак на карте

Понтианак фото города
Понтианак

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