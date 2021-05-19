Всё о Семаранге

Полезная информация о Семаранге

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Местное время в Семаранге
03:3359
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаСемаранг
По-английскиSemarang
Столица регионаСемаранг является столицей региона
Население города1 288 084 чел.
АэропортАчмад Уани SRG
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Семаранг на карте

Семаранг фото города
Семаранг

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