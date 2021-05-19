Полезная информация о Сурабой
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Местное время в Сурабой
03:3405
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Сурабая
|По-английски
|Surabaya
|Столица региона
|Сурабая является столицей региона
|Население города
|2 374 658 чел.
|Аэропорт
|Сурабая SUB
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Сурабая на карте
Сурабая