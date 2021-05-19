Полезная информация о Сурабой

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Местное время в Сурабой
03:3405
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаСурабая
По-английскиSurabaya
Столица регионаСурабая является столицей региона
Население города2 374 658 чел.
АэропортСурабая SUB
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Сурабая на карте

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Сурабая

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