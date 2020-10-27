  1. Индонезия

Летим в Сурабую

Как добраться до Сурабой на самолёте

В Сурабой 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Juanda International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сурабой

  1. Сурабая SUB
    Juanda International Airport

Самые дешёвые билеты в Сурабую из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇮🇩Ломбока1 41050м
12.07.2021из 🇮🇩Бали1 57850м
30.10.2020из 🇮🇩Банджармасина1 9701ч 10м
16.10.2020из 🇮🇩Джакарты2 0621ч 30м
31.10.2020из 🇮🇩Макасара2 1861ч 30м
11.11.2020из 🇮🇩Палангкарой2 2891ч 25м
14.10.2020из 🇮🇩Купанга2 4963ч 5м
20.10.2020из 🇮🇩Баликпапана2 5011ч 30м
07.11.2020из 🇮🇩Батама3 2892ч 10м
16.10.2020из 🇮🇩Кендари3 3885ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇩Пангкаланбуна3 5211ч 40м
25.11.2020из 🇮🇩Бандара-Лампунга3 5684ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇩Сампита3 6411ч 40м
08.11.2020из 🇮🇩Джокьякарты4 2711ч 30м
20.10.2020из 🇮🇩Манадо4 3555ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇩Понтианака4 43811ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇮🇩Медана4 5364ч 10м
10.03.2021из 🇲🇾Пенанга4 5423ч 5м
27.11.2020из 🇮🇩Лабуана Баджо4 5877ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇩Пеканбару4 6692ч 30м
31.03.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура4 7162ч 40м
20.10.2020из 🇮🇩Маланга4 8299ч 55м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇩Джаяпуры6 3655ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇬Сингапура7 2352ч 20м
10.11.2020из 🇮🇩Соронга7 3504ч 50м
19.10.2020из 🇮🇩Амбона7 9354ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇩Маноквари8 13527ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇩Мерауке10 4098ч 50м
27.02.2021из Гонконга11 98833ч 45м (⇵2)
02.06.2021из 🇮🇩Тембагапуры12 8345ч 50м (⇵1)
01.03.2021из 🇮🇳Кочина13 08028ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇲🇾Джохора-Бару13 23939ч 40м (⇵2)
25.02.2021из 🇯🇵Окинавы24 16828ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇸🇦Медины29 97026ч 15м (⇵2)
23.12.2020из 🇸🇦Джидды34 79233ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇦Даммама38 74833ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇪Брюсселя38 90931ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇰🇿Алматы50 87351ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сурабой, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бали, Джакарта и Сингапур

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сурабой