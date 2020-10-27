Как добраться до Сурабой на самолёте
В Сурабой 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Juanda International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сурабой
- Сурабая SUBJuanda International Airport
Самые дешёвые билеты в Сурабую из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇮🇩Ломбока
|1 410
|50м
|12.07.2021
|из 🇮🇩Бали
|1 578
|50м
|30.10.2020
|из 🇮🇩Банджармасина
|1 970
|1ч 10м
|16.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 062
|1ч 30м
|31.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|2 186
|1ч 30м
|11.11.2020
|из 🇮🇩Палангкарой
|2 289
|1ч 25м
|14.10.2020
|из 🇮🇩Купанга
|2 496
|3ч 5м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Баликпапана
|2 501
|1ч 30м
|07.11.2020
|из 🇮🇩Батама
|3 289
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇮🇩Кендари
|3 388
|5ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Пангкаланбуна
|3 521
|1ч 40м
|25.11.2020
|из 🇮🇩Бандара-Лампунга
|3 568
|4ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Сампита
|3 641
|1ч 40м
|08.11.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|4 271
|1ч 30м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Манадо
|4 355
|5ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇩Понтианака
|4 438
|11ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|4 536
|4ч 10м
|10.03.2021
|из 🇲🇾Пенанга
|4 542
|3ч 5м
|27.11.2020
|из 🇮🇩Лабуана Баджо
|4 587
|7ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇩Пеканбару
|4 669
|2ч 30м
|31.03.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|4 716
|2ч 40м
|20.10.2020
|из 🇮🇩Маланга
|4 829
|9ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇩Джаяпуры
|6 365
|5ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|7 235
|2ч 20м
|10.11.2020
|из 🇮🇩Соронга
|7 350
|4ч 50м
|19.10.2020
|из 🇮🇩Амбона
|7 935
|4ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇩Маноквари
|8 135
|27ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Мерауке
|10 409
|8ч 50м
|27.02.2021
|из Гонконга
|11 988
|33ч 45м (⇵2)
|02.06.2021
|из 🇮🇩Тембагапуры
|12 834
|5ч 50м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇮🇳Кочина
|13 080
|28ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|13 239
|39ч 40м (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇯🇵Окинавы
|24 168
|28ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|29 970
|26ч 15м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇸🇦Джидды
|34 792
|33ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|38 748
|33ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|38 909
|31ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|50 873
|51ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сурабой
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сурабой, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бали, Джакарта и Сингапур
- 18.10.202025.10.2020
- 08.01.202115.01.2021
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