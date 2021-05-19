Полезная информация о Суракарте
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Местное время в Суракарте
03:3420
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Суракарте
|По-английски
|Surakarta
|Население города
|555 308 чел.
|Аэропорт
|Ади-Самармо SOC
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|100 м. от уровня моря
Где находится Суракарте на карте
Суракарте