Всё о Суракарте

Полезная информация о Суракарте

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Местное время в Суракарте
03:3420
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаСуракарте
По-английскиSurakarta
Население города555 308 чел.
АэропортАди-Самармо SOC
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота100 м. от уровня моря

Где находится Суракарте на карте

Суракарте фото города
Суракарте

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