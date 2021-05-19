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Полезная информация о Таракане

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Местное время в Таракане
03:3240
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаТаракан
По-английскиTarakan
Население города97 478 чел.
АэропортТаракан TRK
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота29 м. от уровня моря

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