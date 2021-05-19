Полезная информация о Таракане
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Местное время в Таракане
03:3240
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Таракан
|По-английски
|Tarakan
|Население города
|97 478 чел.
|Аэропорт
|Таракан TRK
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|29 м. от уровня моря
Где находится Таракан на карте
Таракан