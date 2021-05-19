Полезная информация о Тернате

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Местное время в Тернате
04:3246
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаТернате
По-английскиTernate
Население города101 731 чел.
АэропортБабалла TTE
Часовой поясAsia/Jayapura
Средняя высота23 м. от уровня моря

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Тернате

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