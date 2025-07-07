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Экскурсии со скидкой в Убуде до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Убуде на русском языке, цены от $170, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Истинная красота Бали
На машине
10 часов
-
15%
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
от $170$200 за человека
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
На машине
8 часов
-
15%
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Познакомьтесь с редкими птицами, пообщайтесь с добрыми слонами и насладитесь дегустацией шоколада на балийской фабрике. Незабываемый день на Бали
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
от $298$350 за человека
Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы
На машине
8 часов
-
15%
Индивидуальная
Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы
Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов
Начало: У вашего отеля
9 июл в 08:00
10 июл в 08:00
от $213$250 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Скидки»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Истинная красота Бали
  2. Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
  3. Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы
Сколько стоит экскурсия по Убуду в июле 2025
Сейчас в Убуде в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 298 со скидкой до 15%.
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