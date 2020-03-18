Все экскурсии в Убуде
В группе
до 100 чел.
9ч
4 434₽
за 1 чел.
Бали. Все включено: рисовые террасы, храмы и вулкан в Убуде
Осмотрите красивые рисовые террасы, храмы и завораживающие пейзажи Бали во время 9-часового тура
В группе
до 100 чел.
5ч
5 380₽
за 1 чел.
Бали: рафтинг по реке Аюнг с обедом
🚌 На автобусе
Ваше сердце забьется чаще, когда вы отправитесь в рафтинг-тур по порогам реки Аюнг
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Убуде – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1377 ⭐ отзывов, цены от 4434₽, посетите достопримечательности: Река Аюнг, Храм Гунунг Кави, Дворец Убуда, Художественный рынок Убуда, Лес обезьян в Убуде. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Убуде почти всё
Последние отзывы «Экскурсии Убуда»
- IIrina18 марта 2020Прекрасная экскурсия, охватывает большую территорию для просмотра! Впечатления незабываемые и очень эмоциональные! Замечательный гид Нури, очень тактичный и хорошо говорящий по-русски,сделал для нас все возможное, чтобы от экскурсии остались только прекрасные впечатления!
- EElena7 марта 2020Bali All Inclusive зкскурссия была информативная, очень интересная, посетили много красивейших мест в центре Бали. Особенно понравился вид на вулкан и лес оезьян. Тур был отлично организован. Все просто замечательно! Спасибо гиду Нури за прекрасный тур, профессионализм и внимательность. Очень рекомендую.
- DDarya22 февраля 2020Gusti Nuri отличнейший гид, хорошо говорящий по-русски! Всем советуем, однозначно пять звёзд!
- MMichael4 августа 2019Это было отличное событие. Нам было очень весело!
- CCarrie10 августа 2018Отличный опыт. Наш гид был фантастическим и держал нас удивленными в течение двух часов рафтинга. Он удостоверился, что мы все были в порядке. Есть много лестниц (348), спускающихся к реке, и 343 поднимающихся. На полпути я боролась (астма), он ждал, пока я принимаю лекарства, и помог мне подняться по остальной лестнице, побежал через улицу, чтобы принести мне воды, и дал мне отдохнуть, прежде чем отправиться обратно. Удивительный человек. Не могу сказать достаточно об этом опыте❤️ Компания очень эффективна и организована.
- MMathew31 марта 2018Это очень простая, удобная для семейного отдыха река в это время года (конец марта). Легко выполнимо с маленькими детьми, но не ожидайте больших порогов класса 4 или 5. Вы, однако, лечитесь на пару часов вниз по красивому заросшему джунглями Каньону. Есть несколько жестких ударов в стены из-за характера речного стока, но ничего особенного. Наш гид говорил на японском и английском языках и был потрясающим!