Отзыв на: Бали. Все включено: рисовые террасы, храмы и вулкан в Убуде I Irina 5 Прекрасная экскурсия, охватывает большую территорию для просмотра! Впечатления незабываемые и очень эмоциональные! Замечательный гид Нури, очень тактичный и хорошо говорящий по-русски,сделал для нас все возможное, чтобы от экскурсии остались только прекрасные впечатления!

Отзыв на: Бали. Все включено: рисовые террасы, храмы и вулкан в Убуде E Elena 5 Bali All Inclusive зкскурссия была информативная, очень интересная, посетили много красивейших мест в центре Бали. Особенно понравился вид на вулкан и лес оезьян. Тур был отлично организован. Все просто замечательно! Спасибо гиду Нури за прекрасный тур, профессионализм и внимательность. Очень рекомендую.

Отзыв на: Бали. Все включено: рисовые террасы, храмы и вулкан в Убуде D Darya 5 Gusti Nuri отличнейший гид, хорошо говорящий по-русски! Всем советуем, однозначно пять звёзд!

Отзыв на: Бали: рафтинг по реке Аюнг с обедом M Michael 5 Это было отличное событие. Нам было очень весело!

Отзыв на: Бали: рафтинг по реке Аюнг с обедом C Carrie 5 Отличный опыт. Наш гид был фантастическим и держал нас удивленными в течение двух часов рафтинга. Он удостоверился, что мы все были в порядке. Есть много лестниц (348), спускающихся к реке, и 343 поднимающихся. На полпути я боролась (астма), он ждал, пока я принимаю лекарства, и помог мне подняться по остальной лестнице, побежал через улицу, чтобы принести мне воды, и дал мне отдохнуть, прежде чем отправиться обратно. Удивительный человек. Не могу сказать достаточно об этом опыте❤️ Компания очень эффективна и организована.