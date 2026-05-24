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Экскурсии в Убуде

Найдено 23 экскурсии в Убуде на русском языке, цены от $65, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Волшебный Убуд
На машине
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $95 за всё до 5 чел.
Сокровища Убуда
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Сокровища Убуда
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $167 за человека
На Бали: от адреналина до релакса
На машине
На квадроциклах
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
На Бали: от адреналина до релакса
Отправиться из Убуда погонять на квадроциклах, а после отдохнуть на массаже или в парке бабочек
Начало: У вашего отеля или виллы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $130 за человека
Истинная красота Бали
На машине
10 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
13 авг в 18:00
от $225$250 за человека
Путешествие в сердце Бали - из Убуда
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в сердце Бали - из Убуда
Рисовые террасы, традиционный балийский дом, храм 15 века - и не только
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $95 за всё до 5 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и субботу в 01:00
13 авг в 01:00
15 авг в 01:00
$65 за человека
Из Убуда - к вулкану Батур
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Из Убуда - к вулкану Батур
А по пути - рисовые террасы, кофейные плантации, лавовые поля, термы и природа центрального Бали
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $170 за человека
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Джиппинг
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $110 за всё до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Убуду (всё включено)
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Гастрономическое путешествие по Убуду (всё включено)
Попробовать балийскую кухню, прогуляться к водопаду Канто Лампо и побывать в деревне мастеров
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $75 за человека
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
18 авг в 09:00
19 авг в 16:00
от $350 за человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар
Начните свой отдых в Убуде с комфортом: индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар обеспечит быстрое и безопасное прибытие
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от $80 за всё до 3 чел.
Нуса Пенида за 1 день: райские пляжи, скалы и бирюзовый океан
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нуса Пенида за 1 день: райские пляжи, скалы и бирюзовый океан
Лучшие виды острова - на спидботе с Бали
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от $220 за всё до 10 чел.
Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены)
Путешествие к себе через воду, джунгли и древние храмы
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от $185 за всё до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
Вкусы Бали в окружении рисовых полей
Начало: У храма Pura Dalem Puri Peliatan
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:00
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
$69 за человека
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и новыми впечатлениями
Начало: В лобби вашего отеля
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $157 за человека
Путь вглубь Бали
На машине
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь вглубь Бали
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
от $95 за всё до 5 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
Джиппинг
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Начало: В вашем отеле
11 авг в 07:30
13 авг в 07:30
от $145 за всё до 3 чел.
Живописный и вкусный Убуд
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Живописный и вкусный Убуд
Тропические плантации, дегустации кофе лювак и балийской утки под секретным соусом
Начало: От вашего отеля
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от $72 за человека
Красота и аутентичность востока Бали
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $115 за всё до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Джиппинг
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике
10 авг в 01:00
11 авг в 01:00
от $180 за всё до 2 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда (билеты включены)
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
от $280 за всё до 2 чел.
Душа Бали
Пешая
5 часов
Индивидуальная
Душа Бали
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бали, посетив традиционную деревню, участвуя в ритуалах и наслаждаясь трапезой с местными жителями
Завтра в 11:00
10 авг в 10:00
от $221 за человека
Древние культы, ритуалы и символы Бали
На машине
8 часов
-
10%
Индивидуальная
Древние культы, ритуалы и символы Бали
Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов
Начало: У вашего отеля
18 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $198$220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Живописный и вкусный Убуд
Дата посещения: 24 мая 2026
Прекрасная экскурсия. Я впервые на Бали и вопросов было много о стране. Гид Ваян очень интересно рассказывал о менталитете и
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на все мои вопросы ответил. Очень доброжелательный, интересный. Посетили красивые места. Ваян помог с фото: впечатления теперь есть не только в голове 🥰. В завершении была вкуснейшая утка в ресторане с живописным видом. Рекомендую! Я осталась полна эмоций и впечатлений от экскурсии. Спасибо за организацию: забрали из отеля, привезли, машина с кондиционером и водичкой. Просто роскошно!

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М
Волшебный Убуд
Отличная экскурсия, признательны нашему гиду Эдварду не только за интересную экскурсию, но и за рассказы о традициях и истории народа
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Бали, которые для нас были не менее интересными, чем сама экскурсия.
Из объективного:
1. Комфортабельный автомобиль с кондиционером на 6 пассажирских мест.
2. Прекрасное знание гидом дорог и подъездов.
3. Пунктуальность, в т. ч. в части запрошенного тайминга экскурсии.
4. Исключительно дружелюбная атмосфера и прекрасный русский язык гида.

Однозначно рекомендуем, очень интересно и полезно провели время.

Отличная экскурсия, признательны нашему гиду Эдварду не только за интересную экскурсию, но и за рассказы о
Отличная экскурсия, признательны нашему гиду Эдварду не только за интересную экскурсию, но и за рассказы о
Отличная экскурсия, признательны нашему гиду Эдварду не только за интересную экскурсию, но и за рассказы о
Отличная экскурсия, признательны нашему гиду Эдварду не только за интересную экскурсию, но и за рассказы о+1
Отличная экскурсия, признательны нашему гиду Эдварду не только за интересную экскурсию, но и за рассказы о
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Д
Волшебный Убуд
Благодарим, Буди за теплоту, энергетику, которую он нам подарил во время экскурсии. Как же мы были удивлены знанием русского языка
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хорошего уровня. Он погрузил нас в историю своей страны, народа, в мельчайших подробностях рассказал нам про культуру и традиции, которыми мы тронут до глубины души. Однозначно рекомендуем воспользоваться услугами Буди, вы получите огромное удовольствие и много нового о Балли!

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М
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
прекрасная получилась экскурсия! Нам очень понравилось! Гид забрал из нашего отеля вовремя, аккуратен и вежлив, деликатный и доброжелательный. Программа была
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максимально насыщенная, посетили Вулкан, горячие источники, попробовали лювак-кофе, увидели как растет и производится не только кофе, но и многие другие растения и деревья. По дороге видели как растет лук, помидоры, баклажаны, перец -Чили, мандарины, рисовые поля. Заехали в место, где можно посмотреть обезьян и летучих мышей! Остались в восторге! Экскурсия очень насыщенная

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И
Из Убуда - к вулкану Батур
замечательная экскурсия. мы в восторге! очень хорошо продуман маршрут. отдельное спасибо гиду Ваяну - интересно рассказывал, учитывал наши пожелания и в конце экскурсии по нашей просьбе посоветовал нам отличный ресторан балийской утки.
замечательная экскурсия. мы в восторге! очень хорошо продуман маршрут. отдельное спасибо гиду Ваяну - интересно рассказывал,
замечательная экскурсия. мы в восторге! очень хорошо продуман маршрут. отдельное спасибо гиду Ваяну - интересно рассказывал,
замечательная экскурсия. мы в восторге! очень хорошо продуман маршрут. отдельное спасибо гиду Ваяну - интересно рассказывал,
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Александр
Из Убуда - к вулкану Батур
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида. Гдей отличный рассказчик, собеседник,
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русским языком владеет лучше некоторых жителей России)). Знает ответы на вопросы не только по истории своей страны, но много чего про Россию-матушку.
Отличный фотограф, сам предлагал сфотографировать и на телефон и на наши фотоаппараты.
Мы ездили втроём и безумно остались довольны этой экскурсией. Выражаем огромную благодарность! Всё на высшем уровне прошло.

После того, как оставил заявку, Гдей оперативно связался для уточнения деталей. Т. к. нас было трое он предложил взять не микроавтобус, а внедорожник, чтобы мы могли на его крыше прокатиться по застывшей лаве действующего вулкана!!! Было супер!

А после целого экскурсионного дня искупаться в тёплых источниках с видом на кулкан это было просто ВАУ!

Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.+14
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида.
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к
Волшебный Убуд
Всё отлично и интересно,понравился гид Ваян,приятно было общаться и узнать много про Бали и жизнь балийцев
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Е
Сокровища Убуда
Роман, от души благодарим! Только самые лучшие впечатления, а теперь воспоминания! Спасибо огромное! Отличная организация, все четко и вовремя, прислушались
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к нашим пожеланиям на 100 процентов. Гид-выше всяких похвал. Посетили сказочные места необыкновенной красоты. Получили даже больше, чем хотели. Еще раз спасибо!

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Т
Волшебный Убуд
обязательно рекомендую посетить эту ознакомительную экскурсию! интересно, в полном объёме, увлекательно, доступно! гид особенно понравился-тактичный, интеллигентный, знающий!
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Н
Сокровища Убуда
Экскурсия очень понравилась! Маршрут насыщенный и хорошо продуман: за один день удалось увидеть самые красивые и знаковые места Убуда без
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ощущения спешки.
Отдельное спасибо нашему гиду — очень интересно рассказывал о культуре, традициях и жизни на Бали, отвечал на все вопросы и помогал сделать красивые фотографии. Благодаря ему экскурсия получилась не только познавательной, но и очень душевной.
Транспорт был комфортный, чистый, с кондиционером, водитель аккуратный, поездка прошла спокойно. Все было организовано четко и вовремя, без накладок.
Остались только приятные впечатления. Экскурсию однозначно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с настоящим Убудом и увидеть самые красивые места острова! ⭐⭐⭐⭐⭐

Экскурсия очень понравилась! Маршрут насыщенный и хорошо продуман: за один день удалось увидеть самые красивые и
Экскурсия очень понравилась! Маршрут насыщенный и хорошо продуман: за один день удалось увидеть самые красивые и
Экскурсия очень понравилась! Маршрут насыщенный и хорошо продуман: за один день удалось увидеть самые красивые и
Экскурсия очень понравилась! Маршрут насыщенный и хорошо продуман: за один день удалось увидеть самые красивые и+1
Экскурсия очень понравилась! Маршрут насыщенный и хорошо продуман: за один день удалось увидеть самые красивые и
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Всего 52 отзыва в Убуде

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Ответы на вопросы от путешественников по Убуду

Самые популярные экскурсии в Убуде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23:
  1. Волшебный Убуд;
  2. Сокровища Убуда;
  3. На Бали: от адреналина до релакса;
  4. Истинная красота Бали;
  5. Путешествие в сердце Бали - из Убуда.
Сколько стоит экскурсия по Убуду в августе 2026
Сейчас в Убуде можно забронировать 23 экскурсии от 65 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2026 год, 52 ⭐ отзыва, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь