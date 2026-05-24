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русским языком владеет лучше некоторых жителей России)). Знает ответы на вопросы не только по истории своей страны, но много чего про Россию-матушку.

Отличный фотограф, сам предлагал сфотографировать и на телефон и на наши фотоаппараты.

Мы ездили втроём и безумно остались довольны этой экскурсией. Выражаем огромную благодарность! Всё на высшем уровне прошло.



После того, как оставил заявку, Гдей оперативно связался для уточнения деталей. Т. к. нас было трое он предложил взять не микроавтобус, а внедорожник, чтобы мы могли на его крыше прокатиться по застывшей лаве действующего вулкана!!! Было супер!



А после целого экскурсионного дня искупаться в тёплых источниках с видом на кулкан это было просто ВАУ!