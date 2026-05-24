Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Сокровища Убуда
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $167 за человека
Индивидуальная
На Бали: от адреналина до релакса
Отправиться из Убуда погонять на квадроциклах, а после отдохнуть на массаже или в парке бабочек
Начало: У вашего отеля или виллы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $130 за человека
-
10%
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
13 авг в 18:00
от $225
$250 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в сердце Бали - из Убуда
Рисовые террасы, традиционный балийский дом, храм 15 века - и не только
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $95 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и субботу в 01:00
13 авг в 01:00
15 авг в 01:00
$65 за человека
Индивидуальная
Из Убуда - к вулкану Батур
А по пути - рисовые террасы, кофейные плантации, лавовые поля, термы и природа центрального Бали
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $170 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гастрономическое путешествие по Убуду (всё включено)
Попробовать балийскую кухню, прогуляться к водопаду Канто Лампо и побывать в деревне мастеров
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $75 за человека
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
18 авг в 09:00
19 авг в 16:00
от $350 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар
Начните свой отдых в Убуде с комфортом: индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар обеспечит быстрое и безопасное прибытие
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от $80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нуса Пенида за 1 день: райские пляжи, скалы и бирюзовый океан
Лучшие виды острова - на спидботе с Бали
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от $220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены)
Путешествие к себе через воду, джунгли и древние храмы
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от $185 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
Вкусы Бали в окружении рисовых полей
Начало: У храма Pura Dalem Puri Peliatan
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:00
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
$69 за человека
Индивидуальная
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и новыми впечатлениями
Начало: В лобби вашего отеля
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $157 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь вглубь Бали
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
от $95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Начало: В вашем отеле
11 авг в 07:30
13 авг в 07:30
от $145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Живописный и вкусный Убуд
Тропические плантации, дегустации кофе лювак и балийской утки под секретным соусом
Начало: От вашего отеля
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от $72 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $115 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике
10 авг в 01:00
11 авг в 01:00
от $180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда (билеты включены)
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
от $280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Душа Бали
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бали, посетив традиционную деревню, участвуя в ритуалах и наслаждаясь трапезой с местными жителями
Завтра в 11:00
10 авг в 10:00
от $221 за человека
-
10%
Индивидуальная
Древние культы, ритуалы и символы Бали
Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов
Начало: У вашего отеля
18 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $198
$220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 24 мая 2026
Прекрасная экскурсия. Я впервые на Бали и вопросов было много о стране. Гид Ваян очень интересно рассказывал о менталитете и
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М
Отличная экскурсия, признательны нашему гиду Эдварду не только за интересную экскурсию, но и за рассказы о традициях и истории народа
+1
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Д
Благодарим, Буди за теплоту, энергетику, которую он нам подарил во время экскурсии. Как же мы были удивлены знанием русского языка
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М
прекрасная получилась экскурсия! Нам очень понравилось! Гид забрал из нашего отеля вовремя, аккуратен и вежлив, деликатный и доброжелательный. Программа была
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И
замечательная экскурсия. мы в восторге! очень хорошо продуман маршрут. отдельное спасибо гиду Ваяну - интересно рассказывал, учитывал наши пожелания и в конце экскурсии по нашей просьбе посоветовал нам отличный ресторан балийской утки.
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Экскурсия высший класс! Маршрут простроен прекрасно с учетом особенностей солнечного дня. идеальная организация со стороны гида. Гдей отличный рассказчик, собеседник,
+14
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к
Всё отлично и интересно,понравился гид Ваян,приятно было общаться и узнать много про Бали и жизнь балийцев
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Е
Роман, от души благодарим! Только самые лучшие впечатления, а теперь воспоминания! Спасибо огромное! Отличная организация, все четко и вовремя, прислушались
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Т
обязательно рекомендую посетить эту ознакомительную экскурсию! интересно, в полном объёме, увлекательно, доступно! гид особенно понравился-тактичный, интеллигентный, знающий!
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Н
Экскурсия очень понравилась! Маршрут насыщенный и хорошо продуман: за один день удалось увидеть самые красивые и знаковые места Убуда без
+1
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Всего 52 отзыва в Убуде
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Ответы на вопросы от путешественников по Убуду
Самые популярные экскурсии в Убуде
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