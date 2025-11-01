Мои заказы

Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений

9 дней на Бали: лучшие места, комфорт, приключения и культура с местным экспертом
Описание тура

Этот 9-дневный тур создан местным экспертом, который знает Бали как свои пять пальцев. Вас ждут тщательно отобранные локации, где каждый день — это гармония отдыха, комфорта и захватывающих приключений. Уютные бутик-отели, уникальные активности и внимательное внимание к деталям делают этот тур идеальным для тех, кто хочет увидеть лучшие стороны острова без суеты. Здесь нет ничего лишнего — только избранные места и опыт, который вы не забудете никогда.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Бали

После вашего прибытия в международный аэропорт Нгурах-Рай вас встретит профессиональный водитель, который организует комфортный трансфер на минивэне в Hari Indah Boutique Hotel & Spa — уютный бутик-отель, расположенный всего в 5 минутах езды от пляжа Бингин.

Отель предлагает стильные номера, оформленные с изяществом, бассейн в тропическом саду и роскошный спа, где вы сможете восстановить силы после перелета. В шаговой доступности находятся живописные пляжи Бингин и Дримленд, идеально подходящие для прогулок или серфинга. Также недалеко расположены кафе с потрясающими видами на закат, где можно насладиться местной кухней и тропическими коктейлями.

У вас будет время расслабиться у бассейна, погрузиться в атмосферу спокойствия или отправиться на прогулку по окрестностям. Это место создаст идеальное начало вашего путешествия по Бали.

Добро пожаловать на Бали
2 день

Роскошь эмоций и природной красоты

Этот день подарит вам захватывающие эмоции и незабываемые пейзажи лучших пляжей Бали. После изысканного завтрака в отеле вас ждет путешествие по живописным местам южного побережья.

Начнем с пляжа Меласти, спрятанного среди величественных скал. Его бирюзовые воды и белоснежный песок создают идеальные условия для отдыха и впечатляющих фотографий. Здесь вы почувствуете полное уединение и гармонию с природой.

Затем направимся на знаменитый пляж Паданг-Паданг, где разворачивались сцены из фильма "Ешь, молись, люби". Эта уникальная бухта — символ романтики и спокойствия, идеально подходящая для неспешной прогулки или расслабленного отдыха.

Продолжим день на пляже Пандава, окруженном скалами с величественными статуями. Его кристально чистые воды идеально подходят для купания и любования океанскими просторами.

Для любителей острых ощущений будет возможность полетать в тандеме на параплане, наслаждаясь видами океана с высоты. Это захватывающее приключение — настоящий подарок для искателей новых эмоций.

Завершите день прогулкой вдоль обрывов к храму Улувату, одной из главных святынь Бали. Этот храм, возвышающийся над океаном, окружен безопасными тропами с потрясающими панорамными видами. Здесь вы сможете прикоснуться к духовной атмосфере острова и встретить закат, который станет финальным аккордом вашего насыщенного дня.

Роскошь, приключения и исключительные пейзажи делают этот день незабываемым.

Роскошь эмоций и природной красоты
3 день

Погружение в сердце Бали

Сегодня вы отправитесь в самую душу острова, окунувшись в его культурное богатство и природное великолепие. После завтрака вас ждет трансфер в уютную виллу в Alas Petulu Villa Resort and Spa, расположенную в самом сердце Убуда. Этот курорт утопает в зелени и предлагает просторные виллы с видами на рисовые террасы и джунгли, создавая атмосферу полного уединения и расслабления.

По пути вы посетите настоящий балийский дом, где сможете прикоснуться к древним традициям и обычаям. Вам предложат участие в традиционной церемонии, символизирующей гармонию и уважение к природе. После этого прогулка по деревне среди рисовых террас станет возможностью услышать истории и легенды острова из уст образованного балийца из высокой касты.

Далее вы отправитесь в знаменитый Лес обезьян в Убуде. Это живописное место — дом для очаровательных макак, а также культурный центр с резными скульптурами и традиционной архитектурой. Здесь вы сможете сделать яркие снимки с дружелюбными приматами на фоне густых джунглей.

Завершите день на вилле, наслаждаясь покоем и видом на природу, которые создадут гармонию и уют для вашего отдыха.

Погружение в сердце Бали
4 день

День расслабления и гармонии в Убуде

Сегодняшний день посвящен отдыху и наслаждению атмосферой Убуда — культурного и духовного центра Бали. Утро начнется с прогулки по городу: вы посетите Королевский дворец, сохранивший великолепие традиционной балийской архитектуры, и храм Сарасвати, утопающий в прудах с лотосами.

После этого отправляйтесь на знаменитую тропу Campuhan Ridge Walk, где вас ждут живописные виды на холмы и джунгли, идеально подходящие для неспешной прогулки.

Днем погрузитесь в атмосферу абсолютного релакса в Amati Spa, одном из лучших велнес-центров Убуда. Роскошные процедуры с использованием местных масел и трав позволят вам почувствовать полное восстановление тела и души.

На обед отправляйтесь в один из роскошных ресторанов Убуда, где изысканная кухня и потрясающий вид создадут идеальную гастрономическую паузу.

Завершите день уникальным сеансом сандхиллинга в Pyramids of Chi — центре звуковой терапии. Под медитативные вибрации древних инструментов вы почувствуете глубокое расслабление и восстановите внутреннюю гармонию.

Этот день подарит вам незабываемые впечатления, сочетая роскошь, культуру и баланс.

День расслабления и гармонии в Убуде
5 день

Активный отдых и незабываемые приключения

Этот день станет настоящим праздником адреналина и ярких эмоций. Выберите одну из предложенных активностей или комбинируйте несколько, чтобы получить максимум впечатлений:

  1. Велопрогулка и сафари на слонах. Утром отправьтесь на велосипедное приключение вдали от туристических маршрутов. Старт у вулкана Батур с захватывающими видами на озеро Кинтамани. Преодолейте 20 км через лесные тропы, индуистские храмы, рисовые поля и плантации, наслаждаясь экзотическими фруктами. Завершите поездку обедом в ресторане с видами на природу.
    • Затем отправляйтесь на сафари, где вы познакомитесь с суматранскими слонами и насладитесь прогулкой по тропам деревни Таро.
  2. Легкое восхождение на вулкан Батур. Ранний подъем ради одного из самых завораживающих рассветов вашей жизни. Поднимитесь на вершину вулкана, исследуйте фумароллы и насладитесь легким завтраком на высоте.
    • После спуска погрузитесь в горячие источники для расслабления, а затем прокатитесь на квадроцикле по лавовым полям, образовавшимся после извержения 1963 года.
  3. Каньонинг — приключение для истинных искателей. Проведите 4 часа в духе Индианы Джонса: исследуйте дикую природу, спускайтесь по водопадам и скользите по природным каменным горкам. Все под руководством профессиональных инструкторов, обеспечивающих полную безопасность. Это одно из самых незабываемых приключений на Бали.
  4. Рафтинг по реке Теллага. Для любителей водных приключений рафтинг на реке Теллага станет идеальным выбором. Преодолейте бурные потоки, включая трехметровый порог для острых ощущений! Приготовьтесь к захватывающему старту на зип-лайне, который добавит энергии перед спуском на рафтах. Вы увидите потрясающие тропические пейзажи, водопады и плотные джунгли, наслаждаясь духом приключения.

Каждый вариант подарит уникальные эмоции и заряд энергии, идеально сочетая природу и активный отдых. Выбирайте то, что вдохновляет, и откройте Бали с другой стороны!

Активный отдых и незабываемые приключения
6 день

Чудеса природы и о. Лембонган

Этот день откроет вам невероятные природные чудеса Бали.

Начните с посещения водопада Тукад Чепунг — одного из самых живописных и таинственных мест острова. Его лучи света, проникающие сквозь скалы, создают сказочную атмосферу. Затем направляйтесь к знаменитым рисовым террасам Тегаллаланг, где сможете насладиться захватывающими видами и прогуляться среди изумрудных полей, в которых отражена уникальная система орошения "субак".

После вы отправитесь на живописный остров Лембонган — райский уголок, где природа удивляет своей первозданной красотой. На скоростной лодке вы пересечете лазурные воды и окажетесь в месте, где царят гармония и спокойствие.

По прибытии вас ждет заселение в уютный Sanghyang Bay Villas, расположенный рядом с пляжем Mushroom Beach. Этот курорт предлагает комфортные виллы, окруженные тропическим садом, а его близость к пляжу позволяет наслаждаться бирюзовыми водами и мягким песком буквально в нескольких шагах от вашего номера.

Лембонган известен своей компактностью и разнообразием природных чудес. Уединенные пляжи, такие как Dream Beach, манят кристально чистой водой, а смотровая площадка Devil’s Tear открывает драматические виды на океанские волны. Не пропустите возможность исследовать мангровые заросли, которые приглашают на прогулку среди дикой природы, и посетить фермы водорослей — ключевой элемент местной культуры.

Этот день наполнен гармонией, релаксом и красотой, которые сделают ваше пребывание на Лембонгане незабываемым.

Чудеса природы и о. Лембонган
7 день

Расслабление и открытие чудес Лембонгана

Этот день посвящен неспешному отдыху и исследованию природных и культурных богатств острова. Начните утро с ленивой прогулки на сапе, каяке или лодке среди мангровых зарослей. Этот уголок природы удивляет своей тишиной и умиротворением, а извилистые водные пути погружают в атмосферу полного единения с островом.

Затем загляните в арт-галерею Rai, где представлены яркие произведения местных художников. Это место, наполненное вдохновением, позволяет погрузиться в уникальную культуру Лембонгана через искусство.

День продолжится знакомством с самыми живописными местами острова. Исследуйте уединенные пляжи, такие как Dream Beach, где белоснежный песок встречается с кристально чистой водой, или отправьтесь к драматическим скалам у Devil’s Tear, чтобы насладиться видом могучих волн и силой природы.

Лембонган удивляет своей компактностью, где каждый уголок открыт для изучения. Этот день станет для вас путешествием в мир расслабления и красоты, которые так характерны для этого тропического острова.

Расслабление и открытие чудес Лембонгана
8 день

Захватывающее приключение на гидроциклах в океане

Начните свой последний день с захватывающего приключения на гидроциклах! В сопровождении опытного гида вы отправитесь в двухчасовое сафари к самым впечатляющим пляжам Нуса Пениды — Брокен и Келингкинг.

Вас ждет незабываемое путешествие вдоль драматических скал и нетронутых береговых линий, где природа предстает во всей своей мощи и красоте. Завораживающие виды на пляж Келингкинг, с его характерной формой "динозавра", и величественные скалы Брокен оставят неизгладимые впечатления.

Во время остановок вы сможете заняться снорклингом в кристально чистых водах и наблюдать за величественными морскими обитателями. Восхитительные скаты манта и черепахи станут главным акцентом этого подводного приключения, добавляя еще больше эмоций в ваш день.

Это яркое приключение станет идеальным завершением вашего роскошного путешествия, оставив вас с незабываемыми воспоминаниями о пленительной красоте Бали и его окрестностей.

В этот день вашего путешествия вы переместитесь ближе к аэропорту, чтобы провести ночь в роскошном Merusaka Nusa Dua. Этот пятизвездочный отель с видом на океан предлагает идеальное место для завершения вашего отдыха. У вас будет возможность насладиться романтическим вечером на берегу, прогуливаясь вдоль белоснежного пляжа или наслаждаясь ужином под звездами. Богатая инфраструктура отеля и курорта Нуса Дуа создаст атмосферу уюта и спокойствия.

Захватывающее приключение на гидроциклах в океане
9 день

Прощание с райским островом

Рано утром вы покинете Бали, увозя с собой не только прекрасные воспоминания, но и частичку теплоты и магии этого удивительного острова. Пусть каждая минута здесь станет началом новых мечтаний и вдохновением на будущие путешествия. Бали не прощается, а говорит:"До новых встреч"?

Прощание с райским островом
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельные Размещения и Завтраки
  • Координация тим-лидером и сопровождение местными водителями и гидами, в том числе и русскоговорящими
  • Все трансферы на комф. авто, начиная от аэропорта и далее по маршруту программы. Топливные расходы, платные дороги и оплата паркингов. Билеты в обе стороны на лодки до островов
  • Входные билеты в парки и на все достопримечательности, оплаченная экскурсионная программа и все активности, включая День-Спа и Саундхиллинг
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до места назначения и обратно (от 680$ для участников из Москвы)
  • Минимальная страховка на медицинскую помощь и экстренную эвакуацию (30-50$ на чел.)
  • Виза по прилёту в аэропорту Денпасара Бали (35$ наличными или картой иностранного банка). 10$ - туристический сбор с чел
  • Любая деятельность, не описанная в разделе «Что включено»
  • Самостоятельное питание (обеды и ужины из расчета 20-50$/день на чел.), алкогольные напитки
  • Чаевые водителю и гидам
О чём нужно знать до поездки

Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от 680$), на страховку (30-50$) и на визу (35$) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30-50/в день на человека. Примерно 300$/9 дней на человека.
Сувениры на Бали по доступным ценам, водитель по запросу сможет остановить вас на улице мастеров в Убуде. А ещё можно неплохо пошопиться за день до вылета, находясь в Нуса Дуа.

Программа подойдёт в том числе и для соло-путешественников. Есть два варианта - одноместные бюджетные и комфортабельные размещения в туре. В обоих случаях мы подобрали для вас уютные условия для отдыха.

Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.

Да, вы можете остаться на Бали после тура. Мы поможем подобрать и забронировать вам жильё для дальнейшего отдыха на Бали или островах Индонезии.

Визы
Виза ставится по прилёту в аэропорту, цена $35. Возьмите с собой в поездку мелкие наличные доллары для оплаты визы. К банкоматам и обменным пунктам до пограничного контроля доступа у вас не будет, но вы сможете оплатить визовый сбор международными банковскими картами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Привет, путешественник! Для меня каждый гость уникален - вот почему я создаю авторские туры эксклюзивно под ваши мечты. Это ваше личное путешествие-перезагрузка: полная свобода исследователя без групп и уверенность благодаря
читать дальше

моей поддержке 24/7. О себе: Исследователь, основатель клуба путешествий. Мечта объехать мир, родившаяся в Магадане из-за найденной индийской монеты, привела к 54 странам и 15-летнему опыту создания приключений для других. Как отец троих детей и любитель активного отдыха (дайвинг, яхтинг, кайтсёрфинг, велосипед), создаю туры, где приключения идут рука об руку с комфортом. В планах - авторский кругосветный тур, а пока - ваше идеальное путешествие! Как создаются мои туры: Я открываю страны не как турист, а как первооткрыватель: погружаюсь в языки, живу в местных семьях, исследую традиции. Моя страсть - находить уникальные места и знакомиться с людьми, которые становятся друзьями и частью моей команды. Так рождаются маршруты, и таким будет ваше путешествие, созданное из личных впечатлений и настоящих открытий. Приключения с комфортом: Это не отдых в одном отеле с анимацией. Я создаю динамичные маршруты, где мы комбинируем лучшие форматы перемещений и впечатлений: - Ваши туры могут быть наполнены классными активностями: каньонинг в ущельях, трекинги на вулканы, сафари на джипах, снорклинг с китовыми акулами или мантами. - Часто мы делаем Уникальные ночевки: виллы с бассейнами у гор, глемпинги в джунглях, лоджии в сафари-парках или простая и такая романтичная палатка (отель 1000 звезд) у кальдеры вулкана. - Используем Эксклюзивный транспорт: вертолеты, яхты и круизы, поездки на джипах или гидроциклы между островами для самых фотогеничных локаций. - Некоторые выбирают мою страсть к глубокому погружению: пожить в племенах и наблюдать за дикими животными вместе с рейнджерами. - Свобода вместо расписания: Гибкий сценарий маршрута, который можно изменить в любой момент. - Погружение через прямое общение, где это необходимо с присутствием переводчика и проводника. - Персональный подход: Тур создаётся именно для вас, под ваши интересы, ритм и бюджет. Вы хотите глубины и трансформации через путешествие; цените моменты тишины и единения с природой; устали от шаблонных программ и туристических толп; ищете активный отдых в балансе комфорта и приключений, а не пляжный отель с анимацией? Выбирайте направления моих туров, на текущий момент - это Индонезия, Непал, Индия, Танзания. Готовы к путешествию, где главный - вы? Давайте создадим вашу уникальную историю!

