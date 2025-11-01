Описание тура
Этот 9-дневный тур создан местным экспертом, который знает Бали как свои пять пальцев. Вас ждут тщательно отобранные локации, где каждый день — это гармония отдыха, комфорта и захватывающих приключений. Уютные бутик-отели, уникальные активности и внимательное внимание к деталям делают этот тур идеальным для тех, кто хочет увидеть лучшие стороны острова без суеты. Здесь нет ничего лишнего — только избранные места и опыт, который вы не забудете никогда.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Бали
После вашего прибытия в международный аэропорт Нгурах-Рай вас встретит профессиональный водитель, который организует комфортный трансфер на минивэне в Hari Indah Boutique Hotel & Spa — уютный бутик-отель, расположенный всего в 5 минутах езды от пляжа Бингин.
Отель предлагает стильные номера, оформленные с изяществом, бассейн в тропическом саду и роскошный спа, где вы сможете восстановить силы после перелета. В шаговой доступности находятся живописные пляжи Бингин и Дримленд, идеально подходящие для прогулок или серфинга. Также недалеко расположены кафе с потрясающими видами на закат, где можно насладиться местной кухней и тропическими коктейлями.
У вас будет время расслабиться у бассейна, погрузиться в атмосферу спокойствия или отправиться на прогулку по окрестностям. Это место создаст идеальное начало вашего путешествия по Бали.
Роскошь эмоций и природной красоты
Этот день подарит вам захватывающие эмоции и незабываемые пейзажи лучших пляжей Бали. После изысканного завтрака в отеле вас ждет путешествие по живописным местам южного побережья.
Начнем с пляжа Меласти, спрятанного среди величественных скал. Его бирюзовые воды и белоснежный песок создают идеальные условия для отдыха и впечатляющих фотографий. Здесь вы почувствуете полное уединение и гармонию с природой.
Затем направимся на знаменитый пляж Паданг-Паданг, где разворачивались сцены из фильма "Ешь, молись, люби". Эта уникальная бухта — символ романтики и спокойствия, идеально подходящая для неспешной прогулки или расслабленного отдыха.
Продолжим день на пляже Пандава, окруженном скалами с величественными статуями. Его кристально чистые воды идеально подходят для купания и любования океанскими просторами.
Для любителей острых ощущений будет возможность полетать в тандеме на параплане, наслаждаясь видами океана с высоты. Это захватывающее приключение — настоящий подарок для искателей новых эмоций.
Завершите день прогулкой вдоль обрывов к храму Улувату, одной из главных святынь Бали. Этот храм, возвышающийся над океаном, окружен безопасными тропами с потрясающими панорамными видами. Здесь вы сможете прикоснуться к духовной атмосфере острова и встретить закат, который станет финальным аккордом вашего насыщенного дня.
Роскошь, приключения и исключительные пейзажи делают этот день незабываемым.
Погружение в сердце Бали
Сегодня вы отправитесь в самую душу острова, окунувшись в его культурное богатство и природное великолепие. После завтрака вас ждет трансфер в уютную виллу в Alas Petulu Villa Resort and Spa, расположенную в самом сердце Убуда. Этот курорт утопает в зелени и предлагает просторные виллы с видами на рисовые террасы и джунгли, создавая атмосферу полного уединения и расслабления.
По пути вы посетите настоящий балийский дом, где сможете прикоснуться к древним традициям и обычаям. Вам предложат участие в традиционной церемонии, символизирующей гармонию и уважение к природе. После этого прогулка по деревне среди рисовых террас станет возможностью услышать истории и легенды острова из уст образованного балийца из высокой касты.
Далее вы отправитесь в знаменитый Лес обезьян в Убуде. Это живописное место — дом для очаровательных макак, а также культурный центр с резными скульптурами и традиционной архитектурой. Здесь вы сможете сделать яркие снимки с дружелюбными приматами на фоне густых джунглей.
Завершите день на вилле, наслаждаясь покоем и видом на природу, которые создадут гармонию и уют для вашего отдыха.
День расслабления и гармонии в Убуде
Сегодняшний день посвящен отдыху и наслаждению атмосферой Убуда — культурного и духовного центра Бали. Утро начнется с прогулки по городу: вы посетите Королевский дворец, сохранивший великолепие традиционной балийской архитектуры, и храм Сарасвати, утопающий в прудах с лотосами.
После этого отправляйтесь на знаменитую тропу Campuhan Ridge Walk, где вас ждут живописные виды на холмы и джунгли, идеально подходящие для неспешной прогулки.
Днем погрузитесь в атмосферу абсолютного релакса в Amati Spa, одном из лучших велнес-центров Убуда. Роскошные процедуры с использованием местных масел и трав позволят вам почувствовать полное восстановление тела и души.
На обед отправляйтесь в один из роскошных ресторанов Убуда, где изысканная кухня и потрясающий вид создадут идеальную гастрономическую паузу.
Завершите день уникальным сеансом сандхиллинга в Pyramids of Chi — центре звуковой терапии. Под медитативные вибрации древних инструментов вы почувствуете глубокое расслабление и восстановите внутреннюю гармонию.
Этот день подарит вам незабываемые впечатления, сочетая роскошь, культуру и баланс.
Активный отдых и незабываемые приключения
Этот день станет настоящим праздником адреналина и ярких эмоций. Выберите одну из предложенных активностей или комбинируйте несколько, чтобы получить максимум впечатлений:
- Велопрогулка и сафари на слонах. Утром отправьтесь на велосипедное приключение вдали от туристических маршрутов. Старт у вулкана Батур с захватывающими видами на озеро Кинтамани. Преодолейте 20 км через лесные тропы, индуистские храмы, рисовые поля и плантации, наслаждаясь экзотическими фруктами. Завершите поездку обедом в ресторане с видами на природу.
- Затем отправляйтесь на сафари, где вы познакомитесь с суматранскими слонами и насладитесь прогулкой по тропам деревни Таро.
- Легкое восхождение на вулкан Батур. Ранний подъем ради одного из самых завораживающих рассветов вашей жизни. Поднимитесь на вершину вулкана, исследуйте фумароллы и насладитесь легким завтраком на высоте.
- После спуска погрузитесь в горячие источники для расслабления, а затем прокатитесь на квадроцикле по лавовым полям, образовавшимся после извержения 1963 года.
- Каньонинг — приключение для истинных искателей. Проведите 4 часа в духе Индианы Джонса: исследуйте дикую природу, спускайтесь по водопадам и скользите по природным каменным горкам. Все под руководством профессиональных инструкторов, обеспечивающих полную безопасность. Это одно из самых незабываемых приключений на Бали.
- Рафтинг по реке Теллага. Для любителей водных приключений рафтинг на реке Теллага станет идеальным выбором. Преодолейте бурные потоки, включая трехметровый порог для острых ощущений! Приготовьтесь к захватывающему старту на зип-лайне, который добавит энергии перед спуском на рафтах. Вы увидите потрясающие тропические пейзажи, водопады и плотные джунгли, наслаждаясь духом приключения.
Каждый вариант подарит уникальные эмоции и заряд энергии, идеально сочетая природу и активный отдых. Выбирайте то, что вдохновляет, и откройте Бали с другой стороны!
Чудеса природы и о. Лембонган
Этот день откроет вам невероятные природные чудеса Бали.
Начните с посещения водопада Тукад Чепунг — одного из самых живописных и таинственных мест острова. Его лучи света, проникающие сквозь скалы, создают сказочную атмосферу. Затем направляйтесь к знаменитым рисовым террасам Тегаллаланг, где сможете насладиться захватывающими видами и прогуляться среди изумрудных полей, в которых отражена уникальная система орошения "субак".
После вы отправитесь на живописный остров Лембонган — райский уголок, где природа удивляет своей первозданной красотой. На скоростной лодке вы пересечете лазурные воды и окажетесь в месте, где царят гармония и спокойствие.
По прибытии вас ждет заселение в уютный Sanghyang Bay Villas, расположенный рядом с пляжем Mushroom Beach. Этот курорт предлагает комфортные виллы, окруженные тропическим садом, а его близость к пляжу позволяет наслаждаться бирюзовыми водами и мягким песком буквально в нескольких шагах от вашего номера.
Лембонган известен своей компактностью и разнообразием природных чудес. Уединенные пляжи, такие как Dream Beach, манят кристально чистой водой, а смотровая площадка Devil’s Tear открывает драматические виды на океанские волны. Не пропустите возможность исследовать мангровые заросли, которые приглашают на прогулку среди дикой природы, и посетить фермы водорослей — ключевой элемент местной культуры.
Этот день наполнен гармонией, релаксом и красотой, которые сделают ваше пребывание на Лембонгане незабываемым.
Расслабление и открытие чудес Лембонгана
Этот день посвящен неспешному отдыху и исследованию природных и культурных богатств острова. Начните утро с ленивой прогулки на сапе, каяке или лодке среди мангровых зарослей. Этот уголок природы удивляет своей тишиной и умиротворением, а извилистые водные пути погружают в атмосферу полного единения с островом.
Затем загляните в арт-галерею Rai, где представлены яркие произведения местных художников. Это место, наполненное вдохновением, позволяет погрузиться в уникальную культуру Лембонгана через искусство.
День продолжится знакомством с самыми живописными местами острова. Исследуйте уединенные пляжи, такие как Dream Beach, где белоснежный песок встречается с кристально чистой водой, или отправьтесь к драматическим скалам у Devil’s Tear, чтобы насладиться видом могучих волн и силой природы.
Лембонган удивляет своей компактностью, где каждый уголок открыт для изучения. Этот день станет для вас путешествием в мир расслабления и красоты, которые так характерны для этого тропического острова.
Захватывающее приключение на гидроциклах в океане
Начните свой последний день с захватывающего приключения на гидроциклах! В сопровождении опытного гида вы отправитесь в двухчасовое сафари к самым впечатляющим пляжам Нуса Пениды — Брокен и Келингкинг.
Вас ждет незабываемое путешествие вдоль драматических скал и нетронутых береговых линий, где природа предстает во всей своей мощи и красоте. Завораживающие виды на пляж Келингкинг, с его характерной формой "динозавра", и величественные скалы Брокен оставят неизгладимые впечатления.
Во время остановок вы сможете заняться снорклингом в кристально чистых водах и наблюдать за величественными морскими обитателями. Восхитительные скаты манта и черепахи станут главным акцентом этого подводного приключения, добавляя еще больше эмоций в ваш день.
Это яркое приключение станет идеальным завершением вашего роскошного путешествия, оставив вас с незабываемыми воспоминаниями о пленительной красоте Бали и его окрестностей.
В этот день вашего путешествия вы переместитесь ближе к аэропорту, чтобы провести ночь в роскошном Merusaka Nusa Dua. Этот пятизвездочный отель с видом на океан предлагает идеальное место для завершения вашего отдыха. У вас будет возможность насладиться романтическим вечером на берегу, прогуливаясь вдоль белоснежного пляжа или наслаждаясь ужином под звездами. Богатая инфраструктура отеля и курорта Нуса Дуа создаст атмосферу уюта и спокойствия.
Прощание с райским островом
Рано утром вы покинете Бали, увозя с собой не только прекрасные воспоминания, но и частичку теплоты и магии этого удивительного острова. Пусть каждая минута здесь станет началом новых мечтаний и вдохновением на будущие путешествия. Бали не прощается, а говорит:"До новых встреч"?
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельные Размещения и Завтраки
- Координация тим-лидером и сопровождение местными водителями и гидами, в том числе и русскоговорящими
- Все трансферы на комф. авто, начиная от аэропорта и далее по маршруту программы. Топливные расходы, платные дороги и оплата паркингов. Билеты в обе стороны на лодки до островов
- Входные билеты в парки и на все достопримечательности, оплаченная экскурсионная программа и все активности, включая День-Спа и Саундхиллинг
Что не входит в цену
- Авиаперелет до места назначения и обратно (от 680$ для участников из Москвы)
- Минимальная страховка на медицинскую помощь и экстренную эвакуацию (30-50$ на чел.)
- Виза по прилёту в аэропорту Денпасара Бали (35$ наличными или картой иностранного банка). 10$ - туристический сбор с чел
- Любая деятельность, не описанная в разделе «Что включено»
- Самостоятельное питание (обеды и ужины из расчета 20-50$/день на чел.), алкогольные напитки
- Чаевые водителю и гидам
О чём нужно знать до поездки
Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от 680$), на страховку (30-50$) и на визу (35$) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30-50/в день на человека. Примерно 300$/9 дней на человека.
Сувениры на Бали по доступным ценам, водитель по запросу сможет остановить вас на улице мастеров в Убуде. А ещё можно неплохо пошопиться за день до вылета, находясь в Нуса Дуа.
Программа подойдёт в том числе и для соло-путешественников. Есть два варианта - одноместные бюджетные и комфортабельные размещения в туре. В обоих случаях мы подобрали для вас уютные условия для отдыха.
Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.
Да, вы можете остаться на Бали после тура. Мы поможем подобрать и забронировать вам жильё для дальнейшего отдыха на Бали или островах Индонезии.