1 день

Добро пожаловать на Бали

После вашего прибытия в международный аэропорт Нгурах-Рай вас встретит профессиональный водитель, который организует комфортный трансфер на минивэне в Hari Indah Boutique Hotel & Spa — уютный бутик-отель, расположенный всего в 5 минутах езды от пляжа Бингин.

Отель предлагает стильные номера, оформленные с изяществом, бассейн в тропическом саду и роскошный спа, где вы сможете восстановить силы после перелета. В шаговой доступности находятся живописные пляжи Бингин и Дримленд, идеально подходящие для прогулок или серфинга. Также недалеко расположены кафе с потрясающими видами на закат, где можно насладиться местной кухней и тропическими коктейлями.

У вас будет время расслабиться у бассейна, погрузиться в атмосферу спокойствия или отправиться на прогулку по окрестностям. Это место создаст идеальное начало вашего путешествия по Бали.

