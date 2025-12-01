Описание тура
Это не просто тур. Это то самое приключение, о котором потом рассказываешь всем — и всё равно никто не верит, что это было реально))
Что делает наш тур особенным?
Удобство в датах. Если вам не подходят наши даты, напишите нам и обязательно что нибудь придумаем.
Атмосфера. С первого дня мы все, как одна большая компания друзей, которая приехала изучать Бали. А мы, как самые опытные на Бали, вам всё показываем. Мы шутим, поём, танцуем, смеёмся, восхищаемся, фотографируем друг друга, вместе ужинаем, все вместе наслаждаемся каждым моментом. За 14 дней все становятся как друзья, и продолжают общение после тура.
Маршрут. Мы лично проехали все локации на Бали. И вот те, которые попали в сердечко, мы добавили в наш тур. Мы всегда берем обратную связь и корректируем программу. Поэтому то, как она сейчас выглядит маршрут, это совместный результат наш и более 500 наших туристов:)
В итоге сейчас за 14 дней мы в комфорте посетим 2 острова и 31 локацию! И даже 2 выходных предусмотрено в туре по многочисленным просьбам. Лучшее время, чтобы сходить в бич клаб, позагорать на пляжике или посмотреть что то дополнительно:)
Топовое место в программе, это остров Нуса Пенида. Дикие пляжи, входящие в топ лучших пляжей мира, незабываемая дорога к пляжу, снорклинг с мантами и храм в котором исполняются желания.
Комфорт. На протяжении тура мы сменим 4 комфортных отеля. Будут и стандартные хорошие отели, и атмосферные, аутентичные. Все передвижения на комфортных автомобилях, с профессиональными водителями.
Забота. Чтобы не случилось, мы решим. Подберём удобные билеты, проконсультируем по визе и анкете по прибытию. Приезжаете раньше или уезжаете позже? Мы всё равно встретим и проводим. Нужно помочь найти и забронировать отель на доп ночи, всегда с радостью поможем. Любые вопросы, мы ответим:)
Контент. Чтобы путешествие точно запомнилось навсегда, мы наделаем вам много контента:) Съемка на го про, ваши телефоны, наши телефоны и и даже приятный бонус от нас съемка на дрон. Всё включено.
Вкусная еда. Не знаю как вы, а я считаю, что вкусная еда залог успешного путешествия. Поэтому все кафе будут проверенные и с вкусной едой:)
Небольшие группы. Для вашего комфорта мы берём группы только 8-10 человек.
Стоимость. Я очень люблю идеальное соотношение цены и качества. После нашего тура многие не понимают, почему такая низкая цена. А это значит, что ценность тура сильно выше. Именно поэтому нас все рекомендуют и именно поэтому оценка 5.
Кому подойдёт?
Соло путешественникам. Ни надо никого ждать и ни от кого зависеть, тут будет крутая компания:)
Любителям активного отдыха. Тем кто любит насыщенные интересные приключения.
Всем кто устал от стандартных туров и хочет попробовать новый формат путешествий.
Друзьям и компаниям, кто хочет незабываемое путешествие. С нас организация, с вас отдых, договорились?))
Если вы дошли до конца, то уже лучше знаете нас:) И если вам откликается это, то ждём вас в гости!
Подробную программу тура, читай ниже:)
Программа тура по дням
День знакомства
С приземлением! Вы на острове Бали:)
Мы уже ждем вас в аэропорту Денпасар независимо от времени рейса. (если вы прилетаете раньше дня тура или улетаете позже, мы всё равно встретим и проводим)
Мы вас встречаем и отвозим в отель. Заселение в отелях с 14:00, но если номера будут свободны, вас заселят раньше. Если придётся немного подождать, не страшно: прогуляемся по окрестностям, покажем хорошие места. где вкусно покушать, где обменять деньги, купим вам сим-карту(симкарта входит в тур, нам важно, чтобы вы всегда были на связи).
При желании можно будет перекусить:)
И как раз подойдёт время заселения. Заселимся и будет свободное время. Можно будет отдохнуть с дороги или дальше изучать окрестности.
А вечером собираемся все вместе на ужин. Там и познакомимся, и настроимся на нашу поездку:)
Пляжный день. Изучаем Букит:
Сегодня мы отправимся загорать и купаться в Индийский океан. Нас ждут два самых красивых пляжа Бали.
Первый пляж - Меласти. Он считается самым красивым пляжем на острове. Вода здесь бирюзовая, а белые скалы создают невероятные виды.
Дальше мы поедем на пляж Дримленд. Это тоже один из самых красивых пляжей, по нашему мнению. У каждого из них своя атмосфера, поэтому у вас будет возможность сравнить.
После этого мы заедем в секретное место. Там потрясающая энергия, необычные виды и почти нет людей. Это место знают единицы, так что у нас будет возможность почувствовать его по-настоящему.
В завершении дня мы увидим храм Улувату. Он возвышается на утёсе высотой около 90 метров прямо над океаном. Здесь мы встретим закат и почувствуем всю магию этого места. Считается, что закат в Улувату - один из самых красивых на всём Бали.
Едем на Нуса Пениду
Сегодня у нас большой день, мы едем на Нуса-Пенида. Выезжаем рано, в 7:15 утра нужно быть готовыми.
Начнём с океана и снорклинга. У нас три остановки:
-в первой точке будем искать мант
-а во второй и третьей нас ждут яркие кораллы и тропические рыбы
После этого заедем перекусить в стильный бич-клуб. Там можно будет покупаться в инфинити бассейне, сделать фотографии и просто отдохнуть.
Дальше нас ждут Broken Beach и Angels Billabong. Это места с невероятными видами, где обязательно захочется задержаться и всё рассмотреть.
А финальная точка - Kelingking Beach. У нас будет возможность спуститься вниз, на дикий пляж, куда спускаются совсем немного людей. Атмосфера там особенная, дикий красивый пляж, почти нет людей и именно здесь мы встретим один из самых красивых закатов.
Пляжи Нусы Пениды
Сегодня после завтрака мы выдвинемся на Diamond Beach. По пути заедем в кафе с классным видом, чтобы взять кофе и зарядиться энергией.
Дальше нас ждёт сам Diamond Beach и соседний Atuh Beach. Здесь открываются такие виды, что захватывает дух, и именно за ними сюда приезжают люди со всего мира.
После этого мы отправимся в храм Goa Giri. Там нам повяжут на руку священную балийскую ниточку из трёх цветов (тридату). В этот момент каждый загадает желание, которое обязательно сбудется:)
А дальше отдых в стильном бич-клабе. Где можно будет искупаться в бассейне, пообедать, расслабиться и просто насладиться моментом. После отдыха мы отправимся в порт, вернёмся на Бали и заселимся в отель.
Релакс день
Отдых, океан, ресторанчики, спа, прогулки по пляжу, солнечные ванны, а может безудержный шоппинг… все это можно найти на Бали. Сегодня день релакса. Из планов - плыть по течению:) Но если хочешь, мы с радостью подскажем, где почиллить с джусом:) или поможет организовать, что-то дополнительно!
Единственное, не забудь собрать вещи, ведь с утра мы выдвигаемся в Ubud!
Убуд - сердце острова Бали
Сегодня мы переезжаем в Убуд.
По пути нас ждёт одно из самых впечатляющих приключений - посещение водопада Tucad Cepung, скрытого в каньоне. Это место выглядит особенно завораживающе, когда солнечные лучи пробиваются сквозь скалы и создают волшебный световой эффект.
Дальше нас ждёт рафтинг по реке. Это одна из самых живописных рек Бали: джунгли, рисовые террасы, водопады и чистейшая вода. Сплав лёгкий и безопасный, его уровень сложности примерно 4 из 10. И, конечно, будет немного азарта - мы устроим соревнование, кто первым дойдёт до финиша. Обычно именно здесь появляется командный дух и море веселья))
После рафтинга мы отправляемся в наш отель в Убуде. Там можно будет отдохнуть, восстановить силы и насладиться атмосферой этого духовного центра Бали.
Рисовые террасы, священный водопад
Сегодня нас ждёт насыщенная и очень яркая программа в сопровождении русскоговорящего балийского гида. Мы знаем, как вам хочется не только посмотреть красоты острова, но и узнать больше истории о Бали и Индонезии. Об их жизни, традициях, ценностях. И именно поэтому мы нашли Маде, это один из лучших русскоговорящих балийских гидов, который нам расскажет обо всём:)
Сначала мы отправимся в парк Alas Harum. Это настоящий инстапарк, где собраны самые эффектные фотолокации. Здесь можно взять в аренду красивое платье, покататься на знаменитых балиских качелях и сделать десятки атмосферных кадров на фоне джунглей и рисовых террас.
После этого мы посетим храм Sebatu. В этом храме нас ждёт священный ритуал очищения мелукат. Мы специально выбрали именно это место, так как здесь редко бывают туристы, и часто храм оказывается только в нашем распоряжении. Это позволяет прочувствовать обряд глубже и спокойнее.
Затем мы заглянем на кофейную плантацию. Здесь можно попробовать разные сорта кофе и чая, которые производятся в Индонезии, и узнать больше о процессе их приготовления. Это интересный и уникальный опыт, который открывает совсем другой взгляд на привычные напитки.
После плантации мы отправимся на обед в кафе, расположенное прямо среди рисовых террас. Здесь есть красивый инфинити-бассейн, в котором можно освежиться, расслабиться и насладиться временем в окружении потрясающих видов.
Вулкан Батур
Рассвет на вулкане Батур - это одно из самых незабываемых зрелищ в мире. Тут прям бывают очень красивые рассветы. Поднявшись на высоту почти 2 километра, мы окажемся выше облаков, чтобы встретить первые лучи солнца, окрашивающие горы в невероятные оттенки. С вершины открываются фантастические виды, а осознание того, что мы стоим на вершине действующего вулкана, добавляет этому ночному треккингу ещё больше захватывающих эмоций. Мы сможем увидеть места, где вулкан дышит паром, очень необычно)
После возвращаемся в отель, где нас ждёт свободный день для отдыха и расслабления в Убуде. А вечером собираем чемоданы: завтра утром нас ждёт новое путешествие - увлекательная поездка на север острова
Север острова Бали
Сегодня мы отправляемся на север острова Бали, в уютную деревню Lovina. По дороге сделаем несколько ярких остановок.
Первое место - это Sangeh Monkey Forest. В отличие от Убудского леса обезьян, здесь живут дружелюбные и спокойные макаки. Их можно кормить, и они могут забираться на плечо, если не проявлять резких движений. Это полностью безопасный и веселый опыт, который оставляет кучу эмоций и забавных фотографий.
Далее мы посетим священное дерево Bayan. Ему более 700 лет, и оно выглядит величественно и могущественно. У этого места особая атмосфера, которую невозможно передать словами.
Следующая остановка - знаменитый храм на воде Ulun Danu Beratan, расположенный прямо на озере. По пути к нему мы заедем на местный рынок и попробуем свежие балийские фрукты, чтобы зарядиться энергией.
После храма нас ждет отель на самом берегу океана. Здесь черный вулканический песок, шум волн и совсем другой Бали. Ужин пройдет на побережье под живую музыку, что создаст невероятную атмосферу.
Но самым ярким впечатлением станет ночное плавание со светящимся планктоном. Представьте: над головой яркое звездное небо, вокруг темная гладь моря, а в воде загораются тысячи крошечных искорок. Кажется, что звезды окружают нас не только в небе, но и под водой. Это конечно волшебно)
Интересный факт: на севере Бали, уже Балийское море. Оно впадает в Тихий океан, так что фактически мы купаемся в Тихом океане. А это значит, что за тур мы побываем на двух океанах:)
Плавание с дельфинами и прыжок с водопада
Сегодня мы просыпаемся очень рано, чтобы отправиться на встречу с дельфинами. Это будет уникальный опыт. Мы будем плавать с ними прямо в открытом море, в их естественной среде обитания. Не просто наблюдать сверху с лодки, а держаться за нее и смотреть, как дельфины двигаются под водой рядом с нами. В мире реально очень мало мест, где так плаваешь с дельфинами)) Это невероятные эмоции и настоящий контакт с дикой природой!
После этого мы возвращаемся в отель, собираем вещи и выезжаем в сторону Куты. По пути сделаем остановку на обед, чтобы подкрепиться перед следующим приключением.
Следующая точка - водопады Aling-Aling. Здесь нас ждут сразу несколько каскадов, где можно не только искупаться, но и испытать настоящий экстрим: прыгнуть с водопада в прозрачную воду или прокатиться по природной водной горке. Тут ты себя чувствуешь героем фильма Индиана Джонс или Лары Крофт))
Вечером мы приедем в Куту, заселимся в отель и сможем отдохнуть.
Релакс день
Релакс-день на Бали. Мы знаем он вам необходим. Поэтому сегодня наслаждаемся последними днями отпуска, докупаем сувениры, неспешно гуляем и чиллим в любимых местах. Пусть этот день станет нашим мини-отдыхом перед возвращением домой!
Трансфер в аэропорт
Сегодня день отлёта. Собираем чемоданы, которые ломятся от балийских сувениров, заряжаем телефоны с гигабайтами фото. Прощаемся с океаном и этим чудесным островом. Хочется стереть себе память, чтобы пережить это вновь!
Провожаем каждого до аэропорта.
Летим домой, но обещаем собраться вновь! Ждём вас в Бали 2.0:)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортные и уютные отели. Мы лично переночевали более чем в 100 отелях, чтобы выбрать для вас самые оптимальные
- Завтраки во всех отелях
- Вода в машине
- Все входные билеты на локации по программе
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту в составе группы (комфортные авто с кондиционером и музыкой)
- Сопровождение русскоговорящим турлидером
- Фото и видео на го про и ваши телефоны
- Посещение пляжей Меласти и Дримленд
- Посещение храмов
- Двухдневное посещение острова Нуса Пенида и локации по маршруту
- Аренда оборудование для снорклинга
- Рафтинг
- Бали Свинг
- Рисовые террасы
- Посещение Леса Обезьян
- Восхождение на вулкан Батур
- Снорклинг с дельфинами
- Посещение и прыжки с водопада
Что не входит в цену
- Перелет туда-обратно (мы поможем подобрать для вас самый удобный вариант)
- Виза по прилету - 35 (ставится в аэропорту)
- Питание в кафе (обеды и ужины - 20 30 в день)
- Туристическая страховка (Мы настоятельно рекомендуем оформлять страховку на время пребывания в другой стране, достаточно будет стандартной туристической страховки, которую вы можете оформить в любой страховой компании вашего города)
О чём нужно знать до поездки
Размещение в номерах двухместное. Мы всегда делаем все возможное, чтобы ваш отпуск проходил комфортно. По желанию, вы всегда можете разместиться в одноместном номере за дополнительную плату, сообщив об этом заранее.
Визы
Виза по прилету - 35 (ставится и оплачивается в аэропорту). Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев для пересечения границы. Убедитесь, что ваш паспорт соответствует этому требованию, чтобы избежать проблем при въезде.