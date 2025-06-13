Утро начнётся с приятных сюрпризов: к постели вашей любимой доставят букет свежих цветов и вкусный завтрак. Затем вы сможете облачиться в национальные костюмы и отправиться в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован индивидуальный обряд исцеления, во время которого восстановится эмоциональный баланс и очистятся чакры.

По возвращении домой вас будет ждать ванна, наполненная тёплой водой и лепестками роз. Если у вас важное событие, мы оформим соответствующую надпись и поможем подготовить подарок, который доставит дрон.

Вечером — велосипедная прогулка по ступенчатым рисовым террасам. Затем состоится встреча с парфюмером, который создаст для вашей пары индивидуальный аромат. День завершится ужином с блюдами японской кухни и тортом (по желанию) и уютным отдыхом у костра.