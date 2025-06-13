Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»

Пожить в бунгало и доме из кино, получить личный аромат от парфюмера и встретиться с жрицей
У вас важное событие или вы просто хотите устроить второй половинке приятный сюрприз? Мы поможем организовать романтическую поездку вдвоём и сделать её незабываемой.

Вы останетесь наедине в домике из фильма «Ешь,
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молись, люби» и бунгало на удалённом острове, на котором обитают лошади.

Ванна с лепестками роз, круиз на лодке с цветами, полёт на вертолёте — всё это включено! А ещё верховная жрица Бали проведёт индивидуальный обряд исцеления, а парфюмер создаст для пары личный аромат. Уверены, ваша любимая оценит этот подарок!

Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
Ближайшие даты:
13
июн20
июн27
июн1
июл4
июл11
июл25
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 22+

Проживание. 2-местное размещение в доме из фильма и бунгало в роскошном отеле с лошадями. В случае отсутствия свободных номеров отель может быть заменён на аналогичный.

*Фото мест проживания и некоторые фото по программе взяты с сайтов airbnb.ru и booking.com для примера

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Первые сюрпризы: заселение в дом, чайная церемония

Заберём вашу пару от вашего отеля и отправимся навстречу приключениям в окрестностях Убуда. Доберёмся в небольшой колоритный домик, окружённый живописными рисовыми полями. В этом месте жила героиня Джулии Робертс из фильма «Ешь, молись, люби», а вы проведёте 2 незабываемые ночи.

Ближе к закату для вас проведут чайную церемонию в беседке. Затем по желанию — романтический ужин с изысканной итальянской кухней при свете уютных гирлянд и звёзд. Оставим вас вдвоём за просмотром фильма «Ешь, молись, люби» на проекторе под открытым небом.

Первые сюрпризы: заселение в дом, чайная церемонияПервые сюрпризы: заселение в дом, чайная церемонияПервые сюрпризы: заселение в дом, чайная церемонияПервые сюрпризы: заселение в дом, чайная церемонияПервые сюрпризы: заселение в дом, чайная церемонияПервые сюрпризы: заселение в дом, чайная церемония
2 день

Сеанс у жрицы, велосипедная прогулка, создание аромата

Утро начнётся с приятных сюрпризов: к постели вашей любимой доставят букет свежих цветов и вкусный завтрак. Затем вы сможете облачиться в национальные костюмы и отправиться в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован индивидуальный обряд исцеления, во время которого восстановится эмоциональный баланс и очистятся чакры.

По возвращении домой вас будет ждать ванна, наполненная тёплой водой и лепестками роз. Если у вас важное событие, мы оформим соответствующую надпись и поможем подготовить подарок, который доставит дрон.

Вечером — велосипедная прогулка по ступенчатым рисовым террасам. Затем состоится встреча с парфюмером, который создаст для вашей пары индивидуальный аромат. День завершится ужином с блюдами японской кухни и тортом (по желанию) и уютным отдыхом у костра.

Сеанс у жрицы, велосипедная прогулка, создание ароматаСеанс у жрицы, велосипедная прогулка, создание ароматаСеанс у жрицы, велосипедная прогулка, создание ароматаСеанс у жрицы, велосипедная прогулка, создание аромата
3 день

Уединённый релакс

Утром на вертолёте вы доберётесь к приватному острову и разместитесь в роскошном отеле. Весь день будет свободен: вы сможете вдоволь насладиться пляжным отдыхом вдвоём, а ещё пообщаться с лошадями, которые тут живут. На закате вы отправитесь в небольшой круиз на лодке, украшенной экзотическими цветами.

Уединённый релаксУединённый релаксУединённый релаксУединённый релаксУединённый релаксУединённый релаксУединённый релаксУединённый релакс
4 день

Завершение поездки

На вертолёте вы вернётесь на Бали. Мы доставим вашу пару к вашему отелю и попрощаемся. На память об этом романтическом отдыхе у вас останутся профессиональные фотографии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
  • Все активности и экскурсии по программе
  • Профессиональные фотографии
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш балийский отель, вторая половина дня, точное время - по договорённости
Завершение: Ваш балийский отель, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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