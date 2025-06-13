Вы останетесь наедине в домике из фильма «Ешь,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 22+
Проживание. 2-местное размещение в доме из фильма и бунгало в роскошном отеле с лошадями. В случае отсутствия свободных номеров отель может быть заменён на аналогичный.
*Фото мест проживания и некоторые фото по программе взяты с сайтов airbnb.ru и booking.com для примера
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный седан.
Дети. Возраст участников — 22+.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Первые сюрпризы: заселение в дом, чайная церемония
Заберём вашу пару от вашего отеля и отправимся навстречу приключениям в окрестностях Убуда. Доберёмся в небольшой колоритный домик, окружённый живописными рисовыми полями. В этом месте жила героиня Джулии Робертс из фильма «Ешь, молись, люби», а вы проведёте 2 незабываемые ночи.
Ближе к закату для вас проведут чайную церемонию в беседке. Затем по желанию — романтический ужин с изысканной итальянской кухней при свете уютных гирлянд и звёзд. Оставим вас вдвоём за просмотром фильма «Ешь, молись, люби» на проекторе под открытым небом.
Сеанс у жрицы, велосипедная прогулка, создание аромата
Утро начнётся с приятных сюрпризов: к постели вашей любимой доставят букет свежих цветов и вкусный завтрак. Затем вы сможете облачиться в национальные костюмы и отправиться в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован индивидуальный обряд исцеления, во время которого восстановится эмоциональный баланс и очистятся чакры.
По возвращении домой вас будет ждать ванна, наполненная тёплой водой и лепестками роз. Если у вас важное событие, мы оформим соответствующую надпись и поможем подготовить подарок, который доставит дрон.
Вечером — велосипедная прогулка по ступенчатым рисовым террасам. Затем состоится встреча с парфюмером, который создаст для вашей пары индивидуальный аромат. День завершится ужином с блюдами японской кухни и тортом (по желанию) и уютным отдыхом у костра.
Уединённый релакс
Утром на вертолёте вы доберётесь к приватному острову и разместитесь в роскошном отеле. Весь день будет свободен: вы сможете вдоволь насладиться пляжным отдыхом вдвоём, а ещё пообщаться с лошадями, которые тут живут. На закате вы отправитесь в небольшой круиз на лодке, украшенной экзотическими цветами.
Завершение поездки
На вертолёте вы вернётесь на Бали. Мы доставим вашу пару к вашему отелю и попрощаемся. На память об этом романтическом отдыхе у вас останутся профессиональные фотографии.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты
- Все активности и экскурсии по программе
- Профессиональные фотографии
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды и ужины
- Виза
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты