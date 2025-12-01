Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Это не просто тур. Это то самое приключение, о котором потом рассказываешь всем — и всё равно никто не верит, что это было реально))

Что делает наш тур особенным?

Удобство в датах. Если вам не подходят наши даты, напишите нам и обязательно что нибудь придумаем.

Атмосфера. С первого дня мы все, как одна большая компания друзей, которая приехала изучать Бали. А мы, как самые опытные на Бали, вам всё показываем. Мы шутим, поём, танцуем, смеёмся, восхищаемся, фотографируем друг друга, вместе ужинаем, все вместе наслаждаемся каждым моментом. За 14 дней все становятся как друзья, и продолжают общение после тура.

Маршрут. Мы лично проехали все локации на Бали. И вот те, которые попали в сердечко, мы добавили в наш тур. Мы всегда берем обратную связь и корректируем программу. Поэтому то, как она сейчас выглядит маршрут, это совместный результат наш и более 500 наших туристов:)

В итоге сейчас за 14 дней мы в комфорте посетим 2 острова и 31 локацию! И даже 2 выходных предусмотрено в туре по многочисленным просьбам. Лучшее время, чтобы сходить в бич клаб, позагорать на пляжике или посмотреть что то дополнительно:)

Топовое место в программе, это остров Нуса Пенида. Дикие пляжи, входящие в топ лучших пляжей мира, незабываемая дорога к пляжу, снорклинг с мантами и храм в котором исполняются желания.

Комфорт. На протяжении тура мы сменим 4 комфортных отеля. Будут и стандартные хорошие отели, и атмосферные, аутентичные. Все передвижения на комфортных автомобилях, с профессиональными водителями.

Забота. Чтобы не случилось, мы решим. Подберём удобные билеты, проконсультируем по визе и анкете по прибытию. Приезжаете раньше или уезжаете позже? Мы всё равно встретим и проводим. Нужно помочь найти и забронировать отель на доп ночи, всегда с радостью поможем. Любые вопросы, мы ответим:)

Контент. Чтобы путешествие точно запомнилось навсегда, мы наделаем вам много контента:) Съемка на го про, ваши телефоны, наши телефоны и даже приятный бонус от нас съемка на дрон) Всё включено.

Вкусная еда. Не знаю как вы, а я считаю, что вкусная еда залог успешного путешествия. Поэтому все кафе будут проверенные и с вкусной едой:)

Небольшие группы. Для вашего комфорта мы берём группы только 8-10 человек.

Стоимость. Я очень люблю идеальное соотношение цены и качества. После нашего тура многие не понимают, почему такая низкая цена. А это значит, что ценность тура сильно выше. Именно поэтому нас все рекомендуют и именно поэтому оценка 5.

Кому подойдёт?

Соло путешественникам. Ни надо никого ждать и ни от кого зависеть, тут будет крутая компания:)

Любителям активного отдыха. Тем кто любит насыщенные интересные приключения.

Всем кто устал от стандартных туров и хочет попробовать новый формат путешествий.

Друзьям и компаниям, кто хочет незабываемое путешествие. С нас организация, с вас отдых, договорились?))

Если вы дошли до конца, то уже лучше знаете нас:) И если вам откликается это, то ждём вас в гости!

Подробную программу тура, читай ниже:)