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Ирина это лучший руководитель, наставник, организатор. Я буду советовать только такого организатора как она. Ирина сделала мой отпуск на острове Бали незабываемый, мы посетили наверно все уголки этого волшебного острова. Спасибо Вам огромное, за Ирину!!!!!!!!