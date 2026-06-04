Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
Посетить рисовые террасы и дворец на воде, пройти Мелукат и узнать, как делают копи лювак и вино
Начало: Место вашего проживания в Убуде, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$260 за всё до 5 чел.
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в спа, искупаться в океане с лошадьми и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
10 июн в 08:00
25 июн в 08:00
$3500 за всё до 2 чел.
Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби» (индивидуальный тур)
Пожить в бунгало и доме из кино, получить личный аромат от парфюмера и встретиться с жрицей
Начало: Ваш балийский отель, вторая половина дня, точное в...
10 июн в 08:00
25 июн в 08:00
$4000 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Индивидуальные»
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