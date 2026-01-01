Описание тура
За две недели мы посетим самые интересные места и познакомимся с местной культурой и природой.
Мы погрузимся в вайб знаменитого Бали, исследуем райские пляжи на острове Нуса Пенида, насладимся джунглями и рисовыми террасами, искупаемся в двух океанах, поплаваем с мантами, искупаемся десятках водопадах и взойдем на вулкан Иджен на острове Ява, чтобы заглянуть в кратер и встретить там рассвет.
Исследуем дворцы и храмы, проведем ритуалы омовения.
Также у нас будет серфинг, рафтинг по горной реке.
Это путешествие будет запоминающимся и оставит массу ярких впечатлений. Это не пакетный тур с отелем, это маленькая жизнь наполненная впечатлениями.
Я опытный организатор путешествий и очень люблю регион юго-восточной Азии и особенно Бали, за плечами десятки туров по таким странам как Камбоджа, Таиланд, Малайзиия, Сингапур и теперь я рад представить нашу наикрутейшую программу по трем острова Бали, Индонезия!
Программа тура по дням
Welcome to Bali - начнём дышать по-новому
Главные локации:
Пляж п-ва Бакит и Нуса Дуа
Океан, Бассейн
Отдых
Ты выходишь из самолёта — и словно снимаешь с себя зиму. Тёплый влажный воздух, запах солёного моря, шум волн. Мы встречаем тебя прямо в аэропорту — без суеты, только лёгкая дорога до уютной виллы или отеля у океана. Здесь можно просто скинуть всё лишнее: обувь — в сторону, телефон — в рюкзак. Первая часть дня — релакс: окунись в бирюзовый бассейн или пойди на пляж, почувствуй, как мягкий песок просыпается сквозь пальцы. Хочешь — закажи массаж или освежающий кокос. А вечером — ужин с видом на закат. Шум океана, новые люди за одним столом, разговоры о том, что ждёт впереди. Это только начало — и ты это чувствуешь каждой клеточкой.
Поймать волну и поужинать со львом
Главные локации:
Пляж п-ва Бакит и Нуса Дуа
Сафари парк-отель
Серфинг с инструктором.
Просыпайся под тропический рассвет и аромат свежих фруктов. Сегодня день волн и драйва! После завтрака едем на западные пляжи — туда, где сёрферы покоряют океан. Инструктор покажет, как встать на доску, ловить волну и ловить восторг. Даже если упадёшь — это часть фана: смех, разбрызганная вода и фото, которые будут греть сердце ещё долго. Днём — солнце, музыка, танцы прямо на песке. А под вечер мы меняем декорации: заезжаем в сафари парк-отель. Ужин сегодня не обычный — он со львом! Представь: ты поднимаешь бокал вина, а за стеклом лениво прогуливается огромный хищник. Мурашки гарантированы!
Завтрак с хищниками и бассейн с зебрами
Главные локации:
Сафари парк-отель
Сафари-шоу
Бассейн с видом на зебр
Утро, которое невозможно забыть: завтракаешь круассаном, а за окном — царь зверей.
После завтрака можно покормить жирафов и зебр прямо с балконов — не через решётку, а совсем рядом.
Потом ждёт яркое сафари-шоу: катимся по парку на открытом джипе и наблюдаем за животными, как в настоящей Африке. После обеда — релакс у бассейна: лежишь на шезлонге, а вокруг гуляют зебры. Полный контраст мегаполиса! К вечеру — переезд в новый отель. Успеваешь переварить все эмоции и предвкушать острова, что ждут впереди.
Нуса Пенида - рай в каждом кадре
Главные локации:
Diamond Beach
Atuh Beach
Rumah Pohon (домик на дереве)
Утром отправляемся туда, где Бали выглядит как открытка мечты — на остров Нуса Пенида. Первая остановка — Diamond Beach. Белый песок, бирюзовый океан, крутые скалы. Здесь даже воздух другой — вкус солёный, с примесью свободы.
Atuh Beach — ещё один сказочный уголок: арки из камня, тайные бухты, кристально чистая вода.
А потом — Rumah Pohon. Домик на дереве, где ты стоишь на краю обрыва и смотришь на бескрайнее море — сердце замирает.
Снорклинг с мантами и переезд в Убуд
Главные локации:
Kelingking Beach
Broken Beach
Angel Billabong
Manta Bay, Crystal Bay
Gamat Bay
Убуд
Запад Нуса Пенида — это wow-эффект каждый час. Начнём с Kelingking Beach — смотровая площадка в форме гигантского динозавра. Фото, которые ты сделаешь здесь, навсегда станут твоей визиткой о Бали. Broken Beach и Angel Billabong — природные арки и лазурные природные бассейны с морской водой. Дальше — главный адреналин: снорклинг в Manta Bay. Ты плывёшь рядом с гигантскими мантами — спокойными и грациозными. Ныряешь в подводный мир, где каждая секунда — как медитация. После моря — возвращаемся на Бали и едем в Убуд. Вечером — заселение в атмосферный отель среди джунглей и рисовых террас.
Духовные практики и священные водопады
Главные локации:
Храм Тирта Эмпул
Водопад Себату
Водопад Тегенунган
Рисовые террасы Тегаллаланг
Начнём день с очищения не только тела, но и мыслей. Традиционный ритуал Мелукат у храма Тирта Эмпул — погружаешься в священные источники, оставляя всё лишнее за спиной. Потом — уединённый водопад Себату, где воздух пахнет сыростью и мхом, а шум воды словно смывает заботы. После — живописный водопад Тегенунган и финал дня — легендарные рисовые террасы Тегаллаланг. Можно раскачиваться на качелях над зелёным океаном полей и ощущать, что ты — часть этой энергии острова.
День драйва: рафтинг по горной реке
Главные локации:
Джунгли и водопады
Рафтинг по горной реке Телага
Релакс-массаж
Сегодня Бали покажет свои дикие стороны.
Рафтинг по бурной реке Телага. Вода ревёт, лодка подпрыгивает на порогах, а ты кричишь от восторга и хохочешь вместе с командой.
А после насыщенного дня вас ждет расслабляющий балийский массаж
Убуд - сердце острова Бали. Инстаграм день
Главные локации:
Лес обезьян
Балийский храм
Качели в джунглях
Водопад Канто Лампо
Сегодня день для охотников за кадрами. Сначала — Лес обезьян: милые хвостатые хулиганы заглядывают тебе в сумку и позируют для фото. Потом — древний балийский храм, где пахнет ладаном и благовониями.
А после — культовые качели над джунглями, где ты словно паришь над зелёным безмолвием.
Финал — водопад, скрытый от толпы: Канто Лампо. Свежесть воды, камни под ногами и радость быть здесь — сейчас.
Север Бали - ворота в горы и сказочные храмы
Главные локации:
Рисовые террасы Джатилувих
Храм Улун Дану
Озеро Братан
Водопад Баньюмала
Ворота Gapura Bali Handara
Север — другой Бали. Более прохладный, величественный, умиротворяющий. Террасы Джатилувих — бескрайние поля, где время будто остановилось. Храм Улун Дану, стоящий на воде, отражается в озере Братан, и всё вокруг — как старая открытка. После обеда — купаемся под струями водопада Баньюмала и делаем культовый кадр у ворот Gapura Bali Handara — символа путешествия на Бали.
Путь на остров Ява к вулкану
лавные локации:
Остров Ява - переезд
Вулкан Иджен, кратер вулкана
Йога, медитация — и отправляемся на остров Ява, по пути перемещаемся на пароме и ближе к вечеру заселяемся в отель.
Ночью поднимаемся к кратеру вулкана Иджен — это не просто восхождение.
Здесь ты увидишь знаменитое голубое пламя и кислотное озеро, которое светится мистическим светом. Ты стоишь на краю кратера, под ногами камни, над тобой звёзды — и понимаешь, как велика и прекрасна Земля.
Возвращение на остров
Главные локации:
Побережье Бали
После ночного восхождения на вулкан — возвращаемся в отель, где нас ждет сытный и вкусный завтрак.
Немного отдыха, чтобы перевести дух, и снова в путь — возвращаемся на Бали.
Полдня дороги пролетят в воспоминаниях, фотографиях и обмене историями.
А вечером нас ждет кульминация путешествия — финальный ужин с видом на океан, тосты за прожитое, смех, обнимашки и, конечно, музыка. После — отправимся в атмосферные вечерние заведения Бали.
Финал Путешествия, Вылет Домой
Заслуженный день отдыха: свежий кокос, лежак у океана, тихий смех друзей. Трансфер до аэропорта в любое время — мы позаботимся о вас до последней минуты. Ты уезжаешь с сердцем, полным историй, и обещанием однажды вернуться.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы (минивен, такси, лодки, катера, паромы) в течении тура по программе
- Проживание в отелях уровня 4, с бассейнами, проживание двухместное. Рейтинг выше 8,5
- Входные билеты в достопримечательности по программе, налоги, сборы
- Питание все завтраки в туре, два обеда
- Экскурсионное обслуживание с местными гидами на отдельных локациях
- Сопровождение русскоязычным тур лидером весь тур 24/7
- Сопровождение проводником на восхождении на вулкан, инвентарь
- Снорклинг на манты, снаряжение
- Серфинг, обучение, снаряжение
- Входные билеты на пляжи
- Ритуал омовения на водопадах с проводником
- Рафтинг, Балийский массаж
Что не входит в цену
- Расходы на питание (обеды-ужины 20-30$ в день)
- Перелет а/б туда и обратно (800-1200$.)
- Страховка для путешествий (2000 руб)
- Виза по прилету - 35$
О чём нужно знать до поездки
Список личных вещей в тур.
Много шорт, футболок
Летние кроссовки или удобные летние кеды
Головной убор, солнцезащитные очки.
Шлепки/кроксы
Плавки (Купальник)
Флисовая кофта или легкий, не объемный свитер (от кондиционеров и для вечеров в горах), на восхождении на вулкан мы выдадим куртку.
Удобные летние штаны, желательно из хлопка (посещение храмов)
Небольшое полотенце для купаний в диких местах и водопадах.
Рюкзак для своих вещей в туре или небольшой чемодан.
Предметы личной гигиены
Небольшая аптечка личная
Дождевик - можно купить на месте.
Крем от загара с защитой от 50 - можно купить на месте.
Телефон, павербанк, фотоаппарат
Загранпаспорт действующий не менее 6 месяцев с момента окончания поездки, страховка для путешествий.
Разную мелочевку можно будет купить не дорого на месте в туре в первый день.