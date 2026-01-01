Бали: насыщенное путешествие! Нуса-Пенида, вулкан на Яве

12 дней экшн-тур, три острова, экспедиция, максимум эмоций на экваторе
Описание тура

За две недели мы посетим самые интересные места и познакомимся с местной культурой и природой.

Мы погрузимся в вайб знаменитого Бали, исследуем райские пляжи на острове Нуса Пенида, насладимся джунглями и рисовыми террасами, искупаемся в двух океанах, поплаваем с мантами, искупаемся десятках водопадах и взойдем на вулкан Иджен на острове Ява, чтобы заглянуть в кратер и встретить там рассвет.

Исследуем дворцы и храмы, проведем ритуалы омовения.

Также у нас будет серфинг, рафтинг по горной реке.

Это путешествие будет запоминающимся и оставит массу ярких впечатлений. Это не пакетный тур с отелем, это маленькая жизнь наполненная впечатлениями.

Я опытный организатор путешествий и очень люблю регион юго-восточной Азии и особенно Бали, за плечами десятки туров по таким странам как Камбоджа, Таиланд, Малайзиия, Сингапур и теперь я рад представить нашу наикрутейшую программу по трем острова Бали, Индонезия!

Вырвись из рутины и отправляйся с нами, вперед на встречу приключениям!

Программа тура по дням

1 день

Welcome to Bali - начнём дышать по-новому

Главные локации:

  • Пляж п-ва Бакит и Нуса Дуа

  • Океан, Бассейн

  • Отдых

Ты выходишь из самолёта — и словно снимаешь с себя зиму. Тёплый влажный воздух, запах солёного моря, шум волн. Мы встречаем тебя прямо в аэропорту — без суеты, только лёгкая дорога до уютной виллы или отеля у океана. Здесь можно просто скинуть всё лишнее: обувь — в сторону, телефон — в рюкзак. Первая часть дня — релакс: окунись в бирюзовый бассейн или пойди на пляж, почувствуй, как мягкий песок просыпается сквозь пальцы. Хочешь — закажи массаж или освежающий кокос. А вечером — ужин с видом на закат. Шум океана, новые люди за одним столом, разговоры о том, что ждёт впереди. Это только начало — и ты это чувствуешь каждой клеточкой.

2 день

Поймать волну и поужинать со львом

Главные локации:

  • Пляж п-ва Бакит и Нуса Дуа

  • Сафари парк-отель

  • Серфинг с инструктором.

Просыпайся под тропический рассвет и аромат свежих фруктов. Сегодня день волн и драйва! После завтрака едем на западные пляжи — туда, где сёрферы покоряют океан. Инструктор покажет, как встать на доску, ловить волну и ловить восторг. Даже если упадёшь — это часть фана: смех, разбрызганная вода и фото, которые будут греть сердце ещё долго. Днём — солнце, музыка, танцы прямо на песке. А под вечер мы меняем декорации: заезжаем в сафари парк-отель. Ужин сегодня не обычный — он со львом! Представь: ты поднимаешь бокал вина, а за стеклом лениво прогуливается огромный хищник. Мурашки гарантированы!

3 день

Завтрак с хищниками и бассейн с зебрами

Главные локации:

  • Сафари парк-отель

  • Сафари-шоу

  • Бассейн с видом на зебр

Утро, которое невозможно забыть: завтракаешь круассаном, а за окном — царь зверей.

После завтрака можно покормить жирафов и зебр прямо с балконов — не через решётку, а совсем рядом.

Потом ждёт яркое сафари-шоу: катимся по парку на открытом джипе и наблюдаем за животными, как в настоящей Африке. После обеда — релакс у бассейна: лежишь на шезлонге, а вокруг гуляют зебры. Полный контраст мегаполиса! К вечеру — переезд в новый отель. Успеваешь переварить все эмоции и предвкушать острова, что ждут впереди.

4 день

Нуса Пенида - рай в каждом кадре

Главные локации:

  • Diamond Beach

  • Atuh Beach

  • Rumah Pohon (домик на дереве)

Утром отправляемся туда, где Бали выглядит как открытка мечты — на остров Нуса Пенида. Первая остановка — Diamond Beach. Белый песок, бирюзовый океан, крутые скалы. Здесь даже воздух другой — вкус солёный, с примесью свободы.

Atuh Beach — ещё один сказочный уголок: арки из камня, тайные бухты, кристально чистая вода.

А потом — Rumah Pohon. Домик на дереве, где ты стоишь на краю обрыва и смотришь на бескрайнее море — сердце замирает.

5 день

Снорклинг с мантами и переезд в Убуд

Главные локации:

  • Kelingking Beach

  • Broken Beach

  • Angel Billabong

  • Manta Bay, Crystal Bay

  • Gamat Bay

  • Убуд

Запад Нуса Пенида — это wow-эффект каждый час. Начнём с Kelingking Beach — смотровая площадка в форме гигантского динозавра. Фото, которые ты сделаешь здесь, навсегда станут твоей визиткой о Бали. Broken Beach и Angel Billabong — природные арки и лазурные природные бассейны с морской водой. Дальше — главный адреналин: снорклинг в Manta Bay. Ты плывёшь рядом с гигантскими мантами — спокойными и грациозными. Ныряешь в подводный мир, где каждая секунда — как медитация. После моря — возвращаемся на Бали и едем в Убуд. Вечером — заселение в атмосферный отель среди джунглей и рисовых террас.

6 день

Духовные практики и священные водопады

Главные локации:

  • Храм Тирта Эмпул

  • Водопад Себату

  • Водопад Тегенунган

  • Рисовые террасы Тегаллаланг

Начнём день с очищения не только тела, но и мыслей. Традиционный ритуал Мелукат у храма Тирта Эмпул — погружаешься в священные источники, оставляя всё лишнее за спиной. Потом — уединённый водопад Себату, где воздух пахнет сыростью и мхом, а шум воды словно смывает заботы. После — живописный водопад Тегенунган и финал дня — легендарные рисовые террасы Тегаллаланг. Можно раскачиваться на качелях над зелёным океаном полей и ощущать, что ты — часть этой энергии острова.

7 день

День драйва: рафтинг по горной реке

Главные локации:

  • Джунгли и водопады

  • Рафтинг по горной реке Телага

  • Релакс-массаж

Сегодня Бали покажет свои дикие стороны.

Рафтинг по бурной реке Телага. Вода ревёт, лодка подпрыгивает на порогах, а ты кричишь от восторга и хохочешь вместе с командой.

А после насыщенного дня вас ждет расслабляющий балийский массаж

8 день

Убуд - сердце острова Бали. Инстаграм день

Главные локации:

  • Лес обезьян

  • Балийский храм

  • Качели в джунглях

  • Водопад Канто Лампо

Сегодня день для охотников за кадрами. Сначала — Лес обезьян: милые хвостатые хулиганы заглядывают тебе в сумку и позируют для фото. Потом — древний балийский храм, где пахнет ладаном и благовониями.

А после — культовые качели над джунглями, где ты словно паришь над зелёным безмолвием.

Финал — водопад, скрытый от толпы: Канто Лампо. Свежесть воды, камни под ногами и радость быть здесь — сейчас.

9 день

Север Бали - ворота в горы и сказочные храмы

Главные локации:

  • Рисовые террасы Джатилувих

  • Храм Улун Дану

  • Озеро Братан

  • Водопад Баньюмала

  • Ворота Gapura Bali Handara

Север — другой Бали. Более прохладный, величественный, умиротворяющий. Террасы Джатилувих — бескрайние поля, где время будто остановилось. Храм Улун Дану, стоящий на воде, отражается в озере Братан, и всё вокруг — как старая открытка. После обеда — купаемся под струями водопада Баньюмала и делаем культовый кадр у ворот Gapura Bali Handara — символа путешествия на Бали.

10 день

Путь на остров Ява к вулкану

Главные локации:

  • Остров Ява - переезд

  • Вулкан Иджен, кратер вулкана

Йога, медитация — и отправляемся на остров Ява, по пути перемещаемся на пароме и ближе к вечеру заселяемся в отель.

Ночью поднимаемся к кратеру вулкана Иджен — это не просто восхождение.

Здесь ты увидишь знаменитое голубое пламя и кислотное озеро, которое светится мистическим светом. Ты стоишь на краю кратера, под ногами камни, над тобой звёзды — и понимаешь, как велика и прекрасна Земля.

11 день

Возвращение на остров

Главные локации:

  • Побережье Бали

После ночного восхождения на вулкан — возвращаемся в отель, где нас ждет сытный и вкусный завтрак.

Немного отдыха, чтобы перевести дух, и снова в путь — возвращаемся на Бали.

Полдня дороги пролетят в воспоминаниях, фотографиях и обмене историями.

А вечером нас ждет кульминация путешествия — финальный ужин с видом на океан, тосты за прожитое, смех, обнимашки и, конечно, музыка. После — отправимся в атмосферные вечерние заведения Бали.

12 день

Финал Путешествия, Вылет Домой

Заслуженный день отдыха: свежий кокос, лежак у океана, тихий смех друзей. Трансфер до аэропорта в любое время — мы позаботимся о вас до последней минуты. Ты уезжаешь с сердцем, полным историй, и обещанием однажды вернуться.

До новых встреч с Festtur.Pro

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы (минивен, такси, лодки, катера, паромы) в течении тура по программе
  • Проживание в отелях уровня 4, с бассейнами, проживание двухместное. Рейтинг выше 8,5
  • Входные билеты в достопримечательности по программе, налоги, сборы
  • Питание все завтраки в туре, два обеда
  • Экскурсионное обслуживание с местными гидами на отдельных локациях
  • Сопровождение русскоязычным тур лидером весь тур 24/7
  • Сопровождение проводником на восхождении на вулкан, инвентарь
  • Снорклинг на манты, снаряжение
  • Серфинг, обучение, снаряжение
  • Входные билеты на пляжи
  • Ритуал омовения на водопадах с проводником
  • Рафтинг, Балийский массаж
Что не входит в цену
  • Расходы на питание (обеды-ужины 20-30$ в день)
  • Перелет а/б туда и обратно (800-1200$.)
  • Страховка для путешествий (2000 руб)
  • Виза по прилету - 35$
О чём нужно знать до поездки

Список личных вещей в тур.
Много шорт, футболок

Летние кроссовки или удобные летние кеды

Головной убор, солнцезащитные очки.

Шлепки/кроксы

Плавки (Купальник)

Флисовая кофта или легкий, не объемный свитер (от кондиционеров и для вечеров в горах), на восхождении на вулкан мы выдадим куртку.

Удобные летние штаны, желательно из хлопка (посещение храмов)

Небольшое полотенце для купаний в диких местах и водопадах.

Рюкзак для своих вещей в туре или небольшой чемодан.

Предметы личной гигиены

Небольшая аптечка личная

Дождевик - можно купить на месте.

Крем от загара с защитой от 50 - можно купить на месте.

Телефон, павербанк, фотоаппарат

Загранпаспорт действующий не менее 6 месяцев с момента окончания поездки, страховка для путешествий.

Разную мелочевку можно будет купить не дорого на месте в туре в первый день.

Визы
Виза по прилету в аэропорту 35 долларов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Динар
Динар — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель компании туроператора и опытной команды гидов-инструкторов. С его подачи изучаются и запускаются новые направления. Специализация на авторских турах и экспедициях, дальних направлений по всему миру и
России. В прошлом организатор музыкальных концертов и фестивалей, крупнейший организатор автобусных туров, концертный менеджер музыкальных групп. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха. Дайвинг, мотокросс, sup, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней. Мечтает попасть на остров Пасхи и провести не стандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали.»

