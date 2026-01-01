Индонезия: Большое путешествие. Острова Бали, Ява, Комодо

Увидим самые красивые локации Восточной Явы и проведём три дня в круизе по национальному парку Комодо
Описание тура

Индонезия - это удивительно красивая и разнообразная страна, которая может подарить вам невероятные эмоции и воспоминания от проведённого здесь отпуска, ведь кроме всем известного Бали, здесь есть ещё и тысячи других островов, способных удивить даже самых искушённых путешественников!

Итак, план на 12 дней искушения таков - все собираемся на Бали, откуда отправляемся изучать Восточную Яву с её вулканами и водопадами, затем летим на остров с красивым названием Флорес, откуда начнётся наш круиз по национальному парку Комодо, где нас ждёт богатый подводный мир, высадки на несколько интересных островов, прогулка с динозаврами - комодскими варанами и многое другое! Затем возвращаемся на Бали, чтоб остаток отпуска провести на пляже - просто отдохнуть и сровнять загар или освоить азы сёрфинга.

Программа составлена таким образом, что самая сложная часть в начале тура, когда вы ещё полны сил. Вторая часть более размеренная, но не менее живописная!

Программа тура по дням

1 день

Собираемся на Бали

Местом начала тура я выбрал остров Бали, так как проще всего будет добраться именно сюда.

Весь сегодняшний день посвящаем сбору группы. Можно прилететь утром, можно вечером - всех встречу в аэропорту! Заселимся обязательно в шаговой доступности от пляжа, ведь вскоре мы уже будем от него далеко.

2 день

Свободный день - втягиваемся

Сегодня у всех ещё будет день на то, чтоб восстановиться после длительного перелёта и акклиматизироваться. Впереди очень насыщенные дни, поэтому набираемся сил. Пляж, массаж, шоппинг - всё в вашем распоряжении.

Вечером можно собраться поужинать на закате, где я расскажу все необходимые подробности по предстоящей программе.

3 день

Восточная Ява

Ну что, сегодня начинаем большое путешествие по Индонезии! Обратно на Бали мы вернёмся только через 10 дней.

Завтракаем, собираем вещи, рассаживаемся в нашем минивэне, на котором отправимся на крайнюю западную точку острова, чтоб переправиться на соседнюю Яву. Дорога до порта займёт примерно 3 часа, сама переправа примерно час. Ещё немного терпения (примерно час) и мы заселяемся в отель, здесь нас будет ждать гид, с которым проведём следующие 3 дня.

Размещаемся в номерах, отдыхаем после дороги. Выезд будет ранний, примерно в 01:00, так как ещё до рассвета начнём наш треккинг на вершину вулкана Иджен.

4 день

Восточная Ява: вулкан Иджен

Надеюсь все успели восстановить силы. Время 01:00- выселяемся из отеля и выезжаем. Чуть меньше часа в пути и мы на месте. Разбираем фонарики, респираторы, да, они нам тоже могут пригодиться.

Начинаем хайкинг к вершине одного из самых удивительных и уникальных вулканов Индонезии - Иджен! Мы не просто поднимемся, но и спустимся (по возможности) в его кратер, в котором расположено самое большое в мире кислотное озеро! Здесь будет возможность увидеть редкое природное явление, возникающее из-за сгорания серных газов, выходящих из трещин вулкана. В темноте они создают эффект голубого пламени, который особенно хорошо виден перед рассветом. Также мы встретим здесь местных шахтёров, условия работы которых можно точно назвать одними из самых тяжёлых, опасных и суровых! Каждый день они спускаются в кратер вулкана, чтобы вручную добывать серу, которую здесь называют дьявольским золотом.

Чтобы увидеть весь масштаб этих неземных пейзажей на рассвете, вернёмся обратно на вершину, прогуляемся вдоль кратера, сделаем дух захватывающие фото и видео. Затем возвращаемся к месту начала восхождения.

Переезжаем на одну ночь в следующий отель. Дорога займёт примерно 3 часа. Заселяемся и отдыхаем, так как проснуться нужно будет опять до рассвета, но об этом уже завтра.

5 день

Восточная Ява: вулкан Бромо

Примерно в 3 часа утра за нами в отель приедут джипы, на которых мы отправимся исследовать национальный парк Тенгер - Бромо - Семеру, если быть точнее, лишь его малую часть - вулканический массив Тенгер, известный своими инопланетными пейзажами и мистической атмосферой.

Рассвет мы поедем встречать на смотровую площадку, откуда открывается самый красивый вид на вулканы Бромо, Семеру и Баток. С каждым солнечным лучом долина будет окрашиваться в невероятные краски, погружая нас в нереальную инопланетную атмосферу!

После восхода солнца возвращаемся в наши джипы и пересекаем море песка - вулканическую пустыню, разделяющую нас от вулкана Бромо. Поднявшись по лестнице в 250 ступеней мы своими глазами увидим огромный дымящийся кратер, издающий слегка наводящий страх гул!

Нашей последней локацией будет саванна, расположенная по другую сторону от вулканической пустыни. Здесь можно сделать очередные нереально красивые фотографии на фоне сюрреалистичных пейзажей!

Что ж, такое раннее утро выдалось таким насыщенным. Возвращаемся в отель, завтракаем, будет время немного отдохнуть. Выселяемся в 12 часов и отправляемся в путь к следующей локации. Дорога займёт примерно 3 часа. После заселения в отель будет свободное время, спать ложимся раньше, так как вставать предстоит опять рано.

6 день

Восточная Ява: водопад Тумпак Севу

Сегодняшний рассвет мы встретим с видом на один из самых красивых водопадов в Индонезии - Тумпак Севу. В переводе с яванского его название звучит как Тысяча водопадов. Расположен он у подножья самого высокого вулкана в стране - Семеру.

Начнём со смотровой площадки на вершине, затем спустимся вниз, чтоб увидеть, как мощные потоки воды низвергаются с высоты около 120 метров, образуя полукруглый амфитеатр из сотен тонких каскадов, окруженных тропическим лесом.
Возвращаемся в отель, завтракаем, отдыхаем и в 12 часов выселяемся. Примерно 3 часа в пути и мы в городе Сурабая. Заселяемся в отель. Свободное время.

7 день

Остров Флорес

Пожалуй самая сложная часть тура осталась позади, впереди не будет столько ранних подъёмов и длительных переездов. Но, тем не менее, вторая половина программы крайне интересная и даже необычная!

Напоминаю, прошлую ночь мы провели в отеле города Сурабая. Просыпаемся, завтракаем и сегодня нас ждёт двух часовой внутренний перелёт в восточную часть Индонезии - остров Флорес.

После прилёта заселяемся в отель, отдыхаем, вечером можно прогуляться вдоль набережной, где местные жители готовят только что пойманные морепродукты.

8 день

Национальный парк Комодо

Итак, если прошлую часть тура мы передвигались на автомобиле, то ближайшие три дня мы проведём под парусом на корабле! Именно ради круиза по национальному парку Комодо большинство туристов прилетают на Флорес.

Утром после завтрака за нами в отель заезжает трансфер и отвозит на пристань, где нас уже ждёт наш корабль! Знакомимся с командой, заселяемся в каюты и начинаем морскую часть тура!

На сегодня у нас запланировано несколько локаций для снорклинга с черепахами и мантами (огромными скатами).

На закате перед ужином наш капитан сделает небольшую остановку около острова, где обитают летучие лисицы. У нас будет возможность наблюдать, как они тысячами взлетают и отправляются добывать себе пищу!
Напомню, что завтраки, обеды и ужины включены во время круиза и это особое удовольствие собраться всем вместе за накрытым столом на палубе корабля!

9 день

Национальный парк Комодо

Одной из визитных карточек национального парка Комодо является фотогеничный остров Падар. Он знаменит своей панорамой, с которой открывается вид сразу на три бухты. Мы поднимемся сюда, чтобы встретить рассвет.

Возвращаемся на корабль, где нас уже ждёт завтрак, после которого отправимся на один из немногих в мире пляжей с розовым песком! Сделаем красивые фотографии, поплаваем на сапах.

После обеда мы встанем на якорь у того самого острова, где в естественной среде обитания живут знаменитые комодские драконы! Готовимся к небольшому треккингу - здесь нас будет ждать гид, который расскажет и покажет этих уникальных существ!

В завершении дня ужин на закате от нашего шеф повара.

10 день

Национальный парк Комодо

Сегодня после завтрака у нас будет немного свободного времени, которое проведём на острове Келор. Можно искупаться, поплавать на сапе или просто поваляться на пляже.

После возвращаемся на корабль, где нас будет ждать прощальный обед. Круиз заканчивается, собираем вещи и возвращаемся в порт.

Сегодня мы возвращаемся на Бали - ещё один внутренний перелёт. Заселяемся в отель

11 день

Бали - свободный день

Сегодняшний день будет в вашем распоряжении. Всем желающим помогу организовать урок сёрфинга, на котором вы узнайте основную теорию и уже опробуете её на практике. Остальные могут просто провести время на пляже, массаже, устроить шопинг или всё вместе.

Вечером соберёмся за ужином, чтоб поделиться впечатлениями о прошедшем туре.

12 день

Разлетаемся по домам

Последний день тура - утром ещё собираемся все на завтраке. До 12 часов нужно быть готовым к выселению из отеля.

Кто-то из вас возможно захочет задержаться ещё на пару дней для самостоятельного пляжного отдыха, остальные же улетают домой.

До скорой встречи в одном из следующих моих туров!

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание с завтраками
  • Трансфер по всей программе
  • Услуги местного гида в поездке по Яве
  • Услуги местного гида при восхождении на вулкан Иджен
  • Поездка на джипах к вулкану Бромо
  • Два внутренних перелёта
  • Трёх дневный круиз с включённым питанием
  • Входные билеты
  • Сборы в национальных парках
Что не входит в цену
  • Международный перелёт
  • Одноместное размещение
  • Страховка
  • Виза
  • Обеды и ужины кроме дней, проведённых в круизе
Визы
Виза в Индонезию оплачивается по прилёту в аэропорту. Стоимость 35$
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Иван
Иван — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ребята! Всем привет! Меня зовут (данные скрыты) Иван и я буду вашим гидом! Уже на протяжении многих лет я провожу свои авторские туры в самые разные точки нашей планеты: Индонезия, Тайланд,
Шри-Ланка, Вьетнам, Турция. Теперь это поездки и по России! Я категорически против только ленивого пляжного отдыха, поэтому всегда стараюсь составить максимально насыщенные программы! Всё что требуется от вас - это расслабиться и получать удовольствие! Остальное - это мои заботы!

