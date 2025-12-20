Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Акабе на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Из Акабы - в фантастическую Петру Погулять по вырубленному в скале «розовому городу» и раскрыть его многовековую историю от €360 за всё до 6 чел. На машине 6 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. Из Акабы - в пустыню Вади-Рам Туда, где бывали джедаи и живут бедуины Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 €120 за человека Джиппинг 8 часов Мини-группа до 6 чел. Вади-Рам: частный джип-тур на закате (тестовая) Начало: Иордания, Акаба Расписание: Тур доступен каждый день. Мы заберем вас из Акабы в 12:30 и вернем обратно в 20:30 €75 за человека Другие экскурсии Акабе

