Индивидуальная
до 6 чел.
Из Акабы - в фантастическую Петру
Погулять по вырубленному в скале «розовому городу» и раскрыть его многовековую историю
22 дек в 08:30
23 дек в 08:00
от €360 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Акабы - в пустыню Вади-Рам
Туда, где бывали джедаи и живут бедуины
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
22 дек в 08:00
23 дек в 08:00
€120 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Вади-Рам: частный джип-тур на закате (тестовая)
Начало: Иордания, Акаба
Расписание: Тур доступен каждый день. Мы заберем вас из Акабы в 12:30 и вернем обратно в 20:30
€75 за человека
