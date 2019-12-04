2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в красочный подводный мир и познакомиться с его обитателями

Виктор
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Виктор – ваш гид
Вы ощутите себя частью тихого и дерзкого, кристально чистого и радужного Красного моря.

Раскроете тайны его феноменально красивого подводного мира, живущего своей, не до конца разгаданной жизнью.

Опытный сертифицированный инструктор не только подготовит вас к погружению, но и запечатлеет на фотографиях ваши эмоции!
От 45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе

Что вас ожидает

Таинство подводного мира
Вы получите специальное снаряжение для дайвинга, пройдете теоретическую и практическую подготовку, после чего отправитесь в путешествие по закоулкам подводного мира. Красное море отличается удивительно богатой жизнью — вы увидите черепах, осьминогов, крылаток, разноцветные кораллы, рыб-клоунов, самолет С-130 и даже утопленную зенитную установку. А на память об этом волнующем опыте мы подарим вам красочные снимки!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет исследовать волшебный подводный мир и почувствовать себя героем фантастического фильма. Наличие специальных навыков и опыта не требуется.

Организационные детали

  • В стоимость включены: услуги профессионального инструктора, теоретическая и практическая подготовка, питьевая вода, погружение, снаряжение для дайвинга, фото, трансфер до отеля и обратно (при проживании в отелях Tala Bay).
  • По желанию, мы можем снять для вас видео. Стоимость можно уточнить в личном сообщении.
  • Минимальный возраст участников — 8 лет.
  • Разрешенная глубина для новичков — 6-8 метров.
  • Погружение обычно длится от 35 до 55 минут в зависимости от того, как вы дышите, двигаетесь и на какой глубине плаваете.
Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор. За 20 лет работы в дайвинге я осознал, что любые материальные ценности могут в один момент исчезнуть, а эмоции, впечатления и воспоминания никто никогда не заберет. Дайвинг в Иордании — это то, что надо попробовать хотя бы раз в жизни!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 декабря 2019
Прекрасно провели время. Виктор все рассказал до погружения все что нужно, в процессе помогал, если было нужно. Подводный мир прекрасен. Это было наше первое погружение и оно прошло хорошо)
8 ноября 2019
Погружались первый раз, даже пугливых убедит продолжать и поможет преодолеть фобии!
На дне здорово!

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