2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Таинство подводного мира

Вы получите специальное снаряжение для дайвинга, пройдете теоретическую и практическую подготовку, после чего отправитесь в путешествие по закоулкам подводного мира. Красное море отличается удивительно богатой жизнью — вы увидите черепах, осьминогов, крылаток, разноцветные кораллы, рыб-клоунов, самолет С-130 и даже утопленную зенитную установку. А на память об этом волнующем опыте мы подарим вам красочные снимки!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет исследовать волшебный подводный мир и почувствовать себя героем фантастического фильма. Наличие специальных навыков и опыта не требуется.