Что вас ожидает

Путешествие по красным пескам Вади-Рам!

Из Аммана мы отправимся на встречу бесконечным песчаным долинам цвета заката. В Вади-Рам вы пересядете на джипы и за 2 часа познакомитесь с символами пустыни — о каждом гид расскажет самое интересное. Вы увидите каньон Хазали с крутыми, высокими и фактурными стенами. Сможете подняться к источнику Лоуренса Аравийского. Рассмотрите скалу Семь столпов мудрости, у которой проводится ежегодный музыкальный фестиваль и каменную арку-мост Бурдах. И конечно, сделаете десятки космических фотографий.

Истории, загадки и кинолокации

По дороге гид раскроет секреты удивительного красного цвета песков Вади-Рам, происхождения причудливых скал и арок, неподвластных времени и цивилизации. А еще расскажет о фильмах, снятых в декорациях пустыни: от «Лоуренса Аравийского» и «Индианы Джонса» до «Марсианина» и «Дюны».

После сафари вы сможете по желанию перекусить или прокатиться на верблюде, а затем мы отправимся в обратный путь до вашего отеля в Аммане.

Программа экскурсии

9:00 — встреча с гидом возле вашего отеля

13:00 — приезд в Вами-Рам, начало сафари на джипах

16:00 — выезд из пустыни

20:00 — примерное время возвращения в отель

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На всем маршруте вас сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды

Гид встретит вас у отеля в Аммане, в Вади-Рам вы едете с гидом и водителем (дорога занимает около 4 часов) на комфортабельной машине

Сафари в пустыне проходит на 6-местных джипах

Что входит в стоимость, а что — нет