Открыть пустыню Вади-Рам

Оказаться среди марсианских пейзажей самой красивой пустыни и проехать по красным пескам на джипе

Индивидуальная
Алые долины, фигурные скалы и каменные арки делают пустыню Вади-Рам одним из самых загадочных и фотогеничных мест на планете.

Из Аммана мы отправимся в этот мир красных песков: здесь вы пересядете на джипы и осмотрите каньон Хазали, мост Бурдах и другие места притяжения Вади-Рам.

А мы снабдим вас интересными фактами о пустыне и подскажем ракурсы для фото.
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
Открыть пустыню Вади-Рам
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Что вас ожидает

Путешествие по красным пескам Вади-Рам!

Из Аммана мы отправимся на встречу бесконечным песчаным долинам цвета заката. В Вади-Рам вы пересядете на джипы и за 2 часа познакомитесь с символами пустыни — о каждом гид расскажет самое интересное. Вы увидите каньон Хазали с крутыми, высокими и фактурными стенами. Сможете подняться к источнику Лоуренса Аравийского. Рассмотрите скалу Семь столпов мудрости, у которой проводится ежегодный музыкальный фестиваль и каменную арку-мост Бурдах. И конечно, сделаете десятки космических фотографий.

Истории, загадки и кинолокации

По дороге гид раскроет секреты удивительного красного цвета песков Вади-Рам, происхождения причудливых скал и арок, неподвластных времени и цивилизации. А еще расскажет о фильмах, снятых в декорациях пустыни: от «Лоуренса Аравийского» и «Индианы Джонса» до «Марсианина» и «Дюны».

После сафари вы сможете по желанию перекусить или прокатиться на верблюде, а затем мы отправимся в обратный путь до вашего отеля в Аммане.

Программа экскурсии

9:00 — встреча с гидом возле вашего отеля
13:00 — приезд в Вами-Рам, начало сафари на джипах
16:00 — выезд из пустыни
20:00 — примерное время возвращения в отель

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На всем маршруте вас сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды
  • Гид встретит вас у отеля в Аммане, в Вади-Рам вы едете с гидом и водителем (дорога занимает около 4 часов) на комфортабельной машине
  • Сафари в пустыне проходит на 6-местных джипах

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт от/до отеля в Аммане, джип-сафари (2 часа), входные билеты
  • Дополнительно по желанию оплачиваются катание на верблюде и обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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