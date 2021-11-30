Индивидуальная экскурсия по Амману

Иорданская столица Амман - город с древней и богатой историей

Индивидуально
Иорданская столица Амман – город с древней и богатой историей.

Он существует почти три с половиной тысячи лет. Я познакомлю вас с историческими памятниками Аммана.

Вы увидите древний амфитеатр и цитадель, а также мечеть Хуссейна и другие молодые сооружения.

Мы пройдем по маршрутам, которые предпочитают местные жители.

Я постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Индивидуальная экскурсия по Амману
Индивидуальная экскурсия по Амману
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Обзорная Экскурсия по Амману
Приглашаю Вас на обзорную экскурсию по Амману — столице Иордании.
Окунитесь в атмосферу этого необычного восточного города с многовековой историей. Амман — город на семи холмах, на одном из которых сохранились руины древнеримской цитадели. Так же мы увидим с Вами древнеримский амфитеатр и самую красивую мечеть Аммана — Мечеть Хусейна.
Население Аммана очень деликатное — здесь не пристают на улице и не затаскивают в свои магазины местные торговцы, поэтому шоппинг в Аммане — очень комфортное занятие.
И, конечно, я обязательно покажу Вам ресторанчик, где за умеренные деньги можно отведать вкуснейшую традиционную кухню Аммана. Новый и старый Амман, Древняя Цитадель Аммана, Римский Амфитеатр Аммана, Мечеть Хусейна, Королевский автомобильный музей (по желанию), Деловые районы Шмейсани или Абдун, Сук — традиционный восточный рынок.

Что Взять с собой:

    1- Любая удобная Вам одежда по погоде. В жаркое время года
    2- Обязательно головной убор и одежду, защищающую от солнца.

    Место Начала Экскурсии:

    • 1- Место начала холл вашего отеля.
    • 2- Дорога до Аммана от вашего курорта на Мертвом Море 1 час.
    • 3- Обзорная Экскурсия по Амману 3 часа.
    • 4- Обед в местном ресторане в любое время по вашему желанию 1 час.
    • 5- Возвращение в Ваш отель 1 час.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида в соответствующем варианте программы.
    • Транспортное обслуживание.
    • Транспортные расходы (бензин).
    Что не входит
    • Входные билеты в исторические объекты (ориентировочная стоимость) - $ 12 с человека.
    • Питание и напитки (по желанию).
    Место начала и завершения?
    холл вашего отеля.
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый День
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый День

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