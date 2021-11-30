Индивидуальная экскурсия по Амману

Иорданская столица Амман - город с древней и богатой историей
Индивидуально
Иорданская столица Амман – город с древней и богатой историей.
Он существует почти три с половиной тысячи лет. Я познакомлю вас с историческими памятниками Аммана.
Вы увидите древний амфитеатр и цитадель, а также мечеть Хуссейна и другие молодые сооружения.
Мы пройдем по маршрутам, которые предпочитают местные жители.
Я постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Он существует почти три с половиной тысячи лет. Я познакомлю вас с историческими памятниками Аммана.
Вы увидите древний амфитеатр и цитадель, а также мечеть Хуссейна и другие молодые сооружения.
Мы пройдем по маршрутам, которые предпочитают местные жители.
Я постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Обзорная Экскурсия по Амману
Приглашаю Вас на обзорную экскурсию по Амману — столице Иордании.
Окунитесь в атмосферу этого необычного восточного города с многовековой историей. Амман — город на семи холмах, на одном из которых сохранились руины древнеримской цитадели. Так же мы увидим с Вами древнеримский амфитеатр и самую красивую мечеть Аммана — Мечеть Хусейна.
Население Аммана очень деликатное — здесь не пристают на улице и не затаскивают в свои магазины местные торговцы, поэтому шоппинг в Аммане — очень комфортное занятие.
И, конечно, я обязательно покажу Вам ресторанчик, где за умеренные деньги можно отведать вкуснейшую традиционную кухню Аммана. Новый и старый Амман, Древняя Цитадель Аммана, Римский Амфитеатр Аммана, Мечеть Хусейна, Королевский автомобильный музей (по желанию), Деловые районы Шмейсани или Абдун, Сук — традиционный восточный рынок.
Что Взять с собой:
1- Любая удобная Вам одежда по погоде. В жаркое время года
2- Обязательно головной убор и одежду, защищающую от солнца.
Место Начала Экскурсии:
- 1- Место начала холл вашего отеля.
- 2- Дорога до Аммана от вашего курорта на Мертвом Море 1 час.
- 3- Обзорная Экскурсия по Амману 3 часа.
- 4- Обед в местном ресторане в любое время по вашему желанию 1 час.
- 5- Возвращение в Ваш отель 1 час.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида в соответствующем варианте программы.
- Транспортное обслуживание.
- Транспортные расходы (бензин).
- Что не входит
- Входные билеты в исторические объекты (ориентировочная стоимость) - $ 12 с человека.
- Питание и напитки (по желанию).
- Место начала и завершения?
- холл вашего отеля.
- Когда и сколько длится
- Когда: Каждый ДеньЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый День
Халиль
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Халиль проводит ещё 1 экскурсию
В группе
до 4 чел.
3ч
$60
за 1 чел.
Экскурсия к месту крещения Иисуса Христа
В Вади-эль-Харар на правом берегу реки Иордан находятся место, где крестили Иисуса Христа