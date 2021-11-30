Индивидуальная экскурсия по Амману

Обзорная Экскурсия по Амману

Приглашаю Вас на обзорную экскурсию по Амману — столице Иордании.

Окунитесь в атмосферу этого необычного восточного города с многовековой историей. Амман — город на семи холмах, на одном из которых сохранились руины древнеримской цитадели. Так же мы увидим с Вами древнеримский амфитеатр и самую красивую мечеть Аммана — Мечеть Хусейна.

Население Аммана очень деликатное — здесь не пристают на улице и не затаскивают в свои магазины местные торговцы, поэтому шоппинг в Аммане — очень комфортное занятие.

И, конечно, я обязательно покажу Вам ресторанчик, где за умеренные деньги можно отведать вкуснейшую традиционную кухню Аммана. Новый и старый Амман, Древняя Цитадель Аммана, Римский Амфитеатр Аммана, Мечеть Хусейна, Королевский автомобильный музей (по желанию), Деловые районы Шмейсани или Абдун, Сук — традиционный восточный рынок.

Что Взять с собой:

1- Любая удобная Вам одежда по погоде. В жаркое время года

2- Обязательно головной убор и одежду, защищающую от солнца.

Место Начала Экскурсии: