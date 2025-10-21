Иордания — страна, где древность живёт бок о бок с современностью, и Амман — лучшее тому доказательство. Вы пройдёте по его улицам, где античные руины соседствуют с исламской архитектурой, а затем отправитесь в Джераш — хорошо сохранившийся римский город. Увидите колоннады, площади и храмы, услышите истории о жизни римлян и узнаете, как прошлое влияет на Иорданию сегодня.

Мы поднимемся на вершину холма Джабаль аль-Каляа, где расположена цитадель Аммана — археологический комплекс, чья история насчитывает тысячи лет.

Увидим руины храма Геркулеса, Умейядского дворца и византийской базилики, а ещё полюбуемся панорамным видом на город.

Спустимся в центр, где нас встретит римский амфитеатр — одно из крупнейших античных сооружений Ближнего Востока вместимостью до 6 000 зрителей. Театр до сих пор используется для концертов и культурных мероприятий.

Посетим мечеть короля Абдуллы I — одно из самых красивых религиозных сооружений Аммана. Голубой купол мечети украшен изящной мозаикой.

Поговорим:

О современной Иордании, её культуре и традициях

Архитектуре Аммана и сочетании в ней античных элементов и восточных мотивов

Влиянии древних цивилизаций на современную культуру страны

Затем отправимся в Джераш (древнюю Герасу). Здесь время будто замерло, а величественные колоннады, храмы и улицы напоминают об эпохе процветания Декаполиса.

Вы увидите:

Триумфальную арку Адриана, построенную в честь визита римского императора в 129 году

Огромный ипподром, где когда-то проводились захватывающие состязания

Южные ворота, ведущие в сердце древнего города

Овальный форум — уникальную площадь, окружённую колоннами

Храм Зевса, величественно возвышающийся над городом

Улицу Кардо, вымощенную оригинальными римскими плитами

Римские фонтаны Нимфеум, где журчащая вода украшала жизнь города

Агору — древний торговый центр, где кипела жизнь

Храм Артемиды, посвящённый богине-охотнице

Северный и Южный театры, где потрясающая акустика позволяет услышать даже шёпот со сцены

Узнаете:

Почему Джераш называют Помпеями Востока

Как римляне строили свои города, и какое наследие оставили после себя

Как античные сооружения использовались в последующие эпохи

И многое другое!

