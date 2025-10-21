Мои заказы

Амман + Джераш: от древности до современности

Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Иордания — страна, где древность живёт бок о бок с современностью, и Амман — лучшее тому доказательство.

Вы пройдёте по его улицам, где античные руины соседствуют с исламской архитектурой, а затем отправитесь в Джераш — хорошо сохранившийся римский город.

Увидите колоннады, площади и храмы, услышите истории о жизни римлян и узнаете, как прошлое влияет на Иорданию сегодня.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Мы поднимемся на вершину холма Джабаль аль-Каляа, где расположена цитадель Аммана — археологический комплекс, чья история насчитывает тысячи лет.

Увидим руины храма Геркулеса, Умейядского дворца и византийской базилики, а ещё полюбуемся панорамным видом на город.

Спустимся в центр, где нас встретит римский амфитеатр — одно из крупнейших античных сооружений Ближнего Востока вместимостью до 6 000 зрителей. Театр до сих пор используется для концертов и культурных мероприятий.

Посетим мечеть короля Абдуллы I — одно из самых красивых религиозных сооружений Аммана. Голубой купол мечети украшен изящной мозаикой.

Поговорим:

  • О современной Иордании, её культуре и традициях
  • Архитектуре Аммана и сочетании в ней античных элементов и восточных мотивов
  • Влиянии древних цивилизаций на современную культуру страны

Затем отправимся в Джераш (древнюю Герасу). Здесь время будто замерло, а величественные колоннады, храмы и улицы напоминают об эпохе процветания Декаполиса.

Вы увидите:

  • Триумфальную арку Адриана, построенную в честь визита римского императора в 129 году
  • Огромный ипподром, где когда-то проводились захватывающие состязания
  • Южные ворота, ведущие в сердце древнего города
  • Овальный форум — уникальную площадь, окружённую колоннами
  • Храм Зевса, величественно возвышающийся над городом
  • Улицу Кардо, вымощенную оригинальными римскими плитами
  • Римские фонтаны Нимфеум, где журчащая вода украшала жизнь города
  • Агору — древний торговый центр, где кипела жизнь
  • Храм Артемиды, посвящённый богине-охотнице
  • Северный и Южный театры, где потрясающая акустика позволяет услышать даже шёпот со сцены

Узнаете:

  • Почему Джераш называют Помпеями Востока
  • Как римляне строили свои города, и какое наследие оставили после себя
  • Как античные сооружения использовались в последующие эпохи

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных авто Toyota Camry, Kiia Optima или минивэне Hyundai H1 или Hyundai Staria
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на все локации — €25 за чел. Для детей до 12 лет билеты не нужны
  • Возможно проведение экскурсии для групп 4–6 человек. Стоимость за человека в таком случае будет €180
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Аммане. За доплату мы можем встретить вас в другом городе. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Аммане
Добро пожаловать в Иорданию! Меня зовут Татьяна. С 2001 года Иордания стала моим домом, а в 2011 я обрела здесь своё призвание — быть гидом. Обожаю свою профессию и горжусь,
что судьба привела меня именно сюда — в этот загадочный, наполненный историей уголок света. Чтобы понять страну, мало просто увидеть её — важно почувствовать её дух, услышать её историю, узнать её традиции. Именно этим я и занимаюсь, создавая маршруты, которые делают путешествие особенным. Вместе со мной работает команда проверенных временем лицензированных гидов и профессиональных водителей. Мы не просто проводим экскурсии — мы помогаем увидеть Иорданию глазами местных жителей, прочувствовать её атмосферу и узнать тайны.

Антон
Антон
21 окт 2025
Отличная экскурсия, нам очень понравилось столько классных впечатлений. Гид Татьяна великолепна, очень информативно и не скучно рассказывает и делает очень креативные фото. Крайне рекомендую!
Вадим
Вадим
21 окт 2025
Команда Татьяны организовывает потрясающие экскурсии, притом в крайне сжатые сроки: буквально за день ее команда собрала для нас отличный маршрут по Амману, включающий не только "туристический мастхев", но и локальные
интересности. Гид Басим проводил по Восточному Амману, показал на рынке проверенные точки с выпеканием лепешек, провел экскурсию по Национальному Музею Иордании, и удивил рассказами по арабской каллиграфии, лингвистике и левантским диалектам.

У нас была смешанная группа из детей и взрослых с самым разным бекграундом и интересами (от химии и геодезии до экономики и менеджмента), и гиду все равно удалось одинаково вовлечь всю команду слушателей, никого не оставив равнодушными. Отдельное большое спасибо Татьяне за возможность неформального диалога, решения организационных моментов, далеко выходящих за рамки обязанностей гида (помощь с такси в другие дни, помощь в переводе на арабский в магазинах, помощь в решении вопросов с таксистами и не только).

И отдельная благодарность за рекомендованные маршруты по всей стране: удалось много что потом посмотреть самостоятельно уже после окончания экскурсии. У Татьяны много разных маршрутов, обратите внимание на другие ее экскурсии в профиле Трипстера.

В общем, если вы еще думаете "брать или не брать" – срочно берите, рекомендую:)
Большинство других организаторов и гидов в Аммане из числа местных могут вполне оказаться ненадежными товарищами, в то время как Татьяна – находка для всех путешественников! Чистые и заслуженные 11/10.

