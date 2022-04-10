Знакомьтесь, Амман

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Иордании

Индивидуальная
Амман — современный развитый город с богатой историей.

Приглашаем вас в нее погрузиться и вместе оценить артефакты прошлых веков! Мы поднимемся на вершину Крепостной горы, увидим колонны римского храма Геркулеса и комплекс Омейядского дворца с грандиозным куполом.

А еще посетим музей народных традиций, наглядно раскрывающий местный быт.
Знакомьтесь, Амман
Знакомьтесь, Амман
Знакомьтесь, Амман
Знакомьтесь, Амман
Знакомьтесь, Амман
Знакомьтесь, Амман
Знакомьтесь, Амман
Знакомьтесь, Амман
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сердце старинного Аммана

В историческом центре Аммана вы увидите цитадель, дворцовый комплекс Омейядов и руины Византийской церкви. Полюбуетесь городом с высоты и осмотрите Римский амфитеатр. Кроме того, мы побываем в музее народных традиций: его постоянная экспозиция посвящена костюмам, украшениям, посуде, одежде и головным уборам местных жителей.

Амман сквозь столетия

Мы раскроем богатую историю Аммана: от Каменного века до наших дней. Вы услышите, почему однажды город переименовали в Филадельфию, как на его облик повлияла античная культура и кто решил возвести здесь римские колоннады, амфитеатры и скульптуры. А также мы расскажем о современных традициях и культурных особенностях иорданской столицы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Все транспортные расходы и входные билеты включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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