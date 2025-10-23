Амман - город, где прошлое встречается с настоящим.
На экскурсии посетители поднимутся на Крепостную гору, увидят римский храм Геркулеса и Омейядский дворец. Музей народных традиций познакомит с местным бытом и культурой.
Экскурсия раскрывает богатую историю города, от Каменного века до современности, и показывает, как античная культура повлияла на его облик. Включены все транспортные расходы и входные билеты
На экскурсии посетители поднимутся на Крепостную гору, увидят римский храм Геркулеса и Омейядский дворец. Музей народных традиций познакомит с местным бытом и культурой.
Экскурсия раскрывает богатую историю города, от Каменного века до современности, и показывает, как античная культура повлияла на его облик. Включены все транспортные расходы и входные билеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Аммана
- 🏺 Посещение древних руин
- 🎭 Музей народных традиций
- 🏞️ Вид с Крепостной горы
- 🚗 Включены транспортные расходы
Что можно увидеть
- Крепостная гора
- Римский храм Геркулеса
- Омейядский дворец
- Византийская церковь
- Римский амфитеатр
- Музей народных традиций
Описание экскурсии
Сердце старинного Аммана
В историческом центре Аммана вы увидите цитадель, дворцовый комплекс Омейядов и руины Византийской церкви. Полюбуетесь городом с высоты и осмотрите Римский амфитеатр. Кроме того, мы побываем в музее народных традиций: его постоянная экспозиция посвящена костюмам, украшениям, посуде, одежде и головным уборам местных жителей.
Амман сквозь столетия
Мы раскроем богатую историю Аммана: от Каменного века до наших дней. Вы услышите, почему однажды город переименовали в Филадельфию, как на его облик повлияла античная культура и кто решил возвести здесь римские колоннады, амфитеатры и скульптуры. А также мы расскажем о современных традициях и культурных особенностях иорданской столицы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Все транспортные расходы и входные билеты включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нариман — Организатор в Аммане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — официальное лицензированное агенство в Иордании с многолетним опытом работы. С радостью покажем вам главные достопримечательности нашего загадочного королевства: древнюю Петру, пустыню Вади-Рам, столичный Амман и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Пунктуально и крайне интересно. Petra восхитительна.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Аммана
Похожие экскурсии на «Знакомьтесь, Амман»
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €430 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от €200 за человека
Индивидуальная
Дайвинг в Акабском заливе недалеко от Аммана
Погружение у кораллового рифа короля Абдаллы с опытными инструкторами PADI
Завтра в 12:00
13 авг в 08:00
от €75 за человека
Индивидуальная
Из Аммана в город Джераш и замок Аджлун
Запад и Восток: узнать, как формировалась история Иордании в античный период и Средние века
Начало: По договорённости
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €300 за человека
от €325 за человека