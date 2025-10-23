Амман - город, где прошлое встречается с настоящим. На экскурсии посетители поднимутся на Крепостную гору, увидят римский храм Геркулеса и Омейядский дворец. Музей народных традиций познакомит с местным бытом и культурой. Экскурсия раскрывает богатую историю города, от Каменного века до современности, и показывает, как античная культура повлияла на его облик. Включены все транспортные расходы и входные билеты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сердце старинного Аммана

В историческом центре Аммана вы увидите цитадель, дворцовый комплекс Омейядов и руины Византийской церкви. Полюбуетесь городом с высоты и осмотрите Римский амфитеатр. Кроме того, мы побываем в музее народных традиций: его постоянная экспозиция посвящена костюмам, украшениям, посуде, одежде и головным уборам местных жителей.

Амман сквозь столетия

Мы раскроем богатую историю Аммана: от Каменного века до наших дней. Вы услышите, почему однажды город переименовали в Филадельфию, как на его облик повлияла античная культура и кто решил возвести здесь римские колоннады, амфитеатры и скульптуры. А также мы расскажем о современных традициях и культурных особенностях иорданской столицы.

Организационные детали