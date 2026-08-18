В Вади-эль-Харар на правом берегу реки Иордан находятся место, где крестили Иисуса Христа.
Это центр паломничества верующих со всего мира. Вы сможете побывать на святых землях и увидеть столб, где, согласно Новому Завету, Христос принял крещение. Вас также ждут панорамы Иордана и Вифавара.
Это центр паломничества верующих со всего мира. Вы сможете побывать на святых землях и увидеть столб, где, согласно Новому Завету, Христос принял крещение. Вас также ждут панорамы Иордана и Вифавара.
Описание экскурсииДорогие путешественники, приглашаю Вас посетить священное место не только для Иордании, но и для верующих христиан всего мира. Район долины Иордана, напротив горы Иерихон, считается местом, где Иоанн Предтечи крестил Иисуса Христа. Археологические находки подтвердили, что именно здесь Иисус переправился через Иордан, где им был принят обряд крещения. Ранее местом крещения Христа считалась Эйзария — на берегу реки со стороны Израиля. Описание же места, где был крещен Иисус Христос, содержится только в Евангелии от Иоанна, где говорится, что Иоанн Креститель проповедовал и крестил недалеко от селения Вифания в верховье Иордана, а в сочинениях паломников по Святым местам часто упоминалась греческая колонна с крестом на вершине, обозначавшая место крещения Христа. В 90-х годах XX века международной группе археологов удалось обнаружить основание именно той самой колонны на 40 метров восточнее берега Иордана в Вади-Харар — на иорданской стороне. С тех пор это место сильно изменилось — полностью создана туристическая инфраструктура — оборудован спуск в воду для омовения, пешеходные дорожки, два ресторана, VIP-зал и туристический центр, но даже современные удобства не умаляют духовности, умиротворенности и значимости этого места. вы увидите-Вади-Харар — место Крещения Иисуса Христа на реке Иордан, Основа греческой колонны, обнаруженная при раскопках местности вдоль поселка Вади аль-Харар.
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амман
Завершение: Холл вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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