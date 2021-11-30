В Вади-эль-Харар на правом берегу реки Иордан находятся место, где крестили Иисуса Христа
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В Вади-эль-Харар на правом берегу реки Иордан находятся место, где крестили Иисуса Христа.
Это центр паломничества верующих со всего мира. Вы сможете побывать на святых землях и увидеть столб, где, согласно Новому Завету, Христос принял крещение.
Вас также ждут панорамы Иордана и Вифавара.
Это центр паломничества верующих со всего мира. Вы сможете побывать на святых землях и увидеть столб, где, согласно Новому Завету, Христос принял крещение.
Вас также ждут панорамы Иордана и Вифавара.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дорогие путешественники, приглашаю Вас посетить священное место не только для Иордании, но и для верующих христиан всего мира. Район долины Иордана, напротив горы Иерихон, считается местом, где Иоанн Предтечи крестил Иисуса Христа. Археологические находки подтвердили, что именно здесь Иисус переправился через Иордан, где им был принят обряд крещения. Ранее местом крещения Христа считалась Эйзария — на берегу реки со стороны Израиля. Описание же места, где был крещен Иисус Христос, содержится только в Евангелии от Иоанна, где говорится, что Иоанн Креститель проповедовал и крестил недалеко от селения Вифания в верховье Иордана, а в сочинениях паломников по Святым местам часто упоминалась греческая колонна с крестом на вершине, обозначавшая место крещения Христа. В 90-х годах XX века международной группе археологов удалось обнаружить основание именно той самой колонны на 40 метров восточнее берега Иордана в Вади-Харар — на иорданской стороне. С тех пор это место сильно изменилось — полностью создана туристическая инфраструктура — оборудован спуск в воду для омовения, пешеходные дорожки, два ресторана, VIP-зал и туристический центр, но даже современные удобства не умаляют духовности, умиротворенности и значимости этого места. вы увидите-Вади-Харар — место Крещения Иисуса Христа на реке Иордан, Основа греческой колонны, обнаруженная при раскопках местности вдоль поселка Вади аль-Харар.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Amman
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Халиль
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