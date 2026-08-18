Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В Вади-эль-Харар на правом берегу реки Иордан находятся место, где крестили Иисуса Христа.



Это центр паломничества верующих со всего мира. Вы сможете побывать на святых землях и увидеть столб, где, согласно Новому Завету, Христос принял крещение. Вас также ждут панорамы Иордана и Вифавара.

Халиль Ваш гид в Аммане Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $280 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дорогие путешественники, приглашаю Вас посетить священное место не только для Иордании, но и для верующих христиан всего мира. Район долины Иордана, напротив горы Иерихон, считается местом, где Иоанн Предтечи крестил Иисуса Христа. Археологические находки подтвердили, что именно здесь Иисус переправился через Иордан, где им был принят обряд крещения. Ранее местом крещения Христа считалась Эйзария — на берегу реки со стороны Израиля. Описание же места, где был крещен Иисус Христос, содержится только в Евангелии от Иоанна, где говорится, что Иоанн Креститель проповедовал и крестил недалеко от селения Вифания в верховье Иордана, а в сочинениях паломников по Святым местам часто упоминалась греческая колонна с крестом на вершине, обозначавшая место крещения Христа. В 90-х годах XX века международной группе археологов удалось обнаружить основание именно той самой колонны на 40 метров восточнее берега Иордана в Вади-Харар — на иорданской стороне. С тех пор это место сильно изменилось — полностью создана туристическая инфраструктура — оборудован спуск в воду для омовения, пешеходные дорожки, два ресторана, VIP-зал и туристический центр, но даже современные удобства не умаляют духовности, умиротворенности и значимости этого места. вы увидите-Вади-Харар — место Крещения Иисуса Христа на реке Иордан, Основа греческой колонны, обнаруженная при раскопках местности вдоль поселка Вади аль-Харар.

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